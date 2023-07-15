Kuyumculardan gram altınla ilgili ezber bozan tahmin: Ağzımızdan bu ifadenin çıkması zor geliyor ama...

Düğün sonrası gençler zaten arabaydı, evdi, bir şekilde bunu değerlendiriyorlar. Sonuçta bu bir ev eşyası değil. Altın her şekilde kazandırıyor, ekonomiye kazandırıyor. Bu da yatırımcıya, yeni evlenenlere bir artıdır. Biz hiçbir zaman biz doları, Euro'yu tavsiye etmedik zaten. Bir ülkenin parası yatırım aracı olamaz. Bunun akabinde de gurbetçiler bu açıklamayı yaparken de gurbetçileri tenzih ederek söylüyorum. Gurbetçimiz dövizle çalışıyor, parasını orada Euro, dolar olarak kazanıyor. Euro ülkesinde harcıyor. Döviz hiçbir şekilde yatırım aracı değildir. Yatırım aracı altındır, emlaktır, arsadır, iş yeridir. Biz dolara hiçbir zaman yatırım aracı demedik. Vatandaşımıza da hiçbir şekilde tavsiye etmedik. Hep altını söyledik.