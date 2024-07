Tarsus'ta bulunduğu iddia edilen kutsal Ahit Sandığı'nın (Ark of The Covenant) çarpıcı hikayesini yazar Serhat Ahmet Tan anlattı: Sandık İstanbul'da. Theodora Kudüs'ten getirtti. Aleksios Latinler'den gizlemek için Yûşâ Tepesi'ne naklettirdi. Türbeyi sonra Şeyh Yahya Efendi buldu. Ahit Sandığı için şu an 3 adres var. Türkiye'de olduğu 2028 yılına kadar açıklanır.