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Ekonomi
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Küresel haydut ABD'den petrol hamlesi

2023-03-25 09:57:41
Küresel haydut ABD'den petrol hamlesi

Küresel haydut Amerika Birleşik Devletleri'nde petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta 4 adet arttı.

#1
Foto - Küresel haydut ABD'den petrol hamlesi

Petrol sahası hizmetleri şirketi Baker Hughes'un yayımladığı haftalık verilere göre, ülkedeki petrol sondaj kulesi sayısı 18-24 Mart haftasında önceki haftaya göre 4 adet artarak 593'e yükseldi.

#2
Foto - Küresel haydut ABD'den petrol hamlesi

ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı son bir yılda ise 62 adet arttı.

#3
Foto - Küresel haydut ABD'den petrol hamlesi

Perşembe gününü 75,91 dolardan kapatan Brent petrolün varil fiyatı, cuma gününü 74,99 dolar seviyesinde tamamladı.

#4
Foto - Küresel haydut ABD'den petrol hamlesi

Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı cuma günü 69,26 dolar düzeyinde kapandı. WTI tipi ham petrolün varili perşembe gününü 69,96 dolar seviyesinde tamamlamıştı.

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