Kuraklık krizi alarm veriyor! Uzun süre su kesintileri olabilir

'BU DOLULUK ORANI 'ÖLÜ SEVİYE' OLARAK KABUL EDİLİYOR' Bayramiç Barajı'nda durumun çok daha kötü olduğunu söyleyen Prof. Dr. Türkeş, "Yüzde 12'lik bir doluluk söz konusu. Bu doluluk oranı da 'ölü seviye' olarak kabul ediliyor. Bayramiç Barajı'ndan bu seviye eğer böyle giderse, içme suyu ne kadar alınıyor onu bilmiyorum ama diğer amaçlarla, sulama amacıyla su almak bundan sonra mümkün değil. Bunlar bize gösteriyor ki ormanları, orman ekosistemlerini, su kaynaklarını, yer altı su kaynaklarını bizim önleyici, akılcı ve bütünleşik bir yönetimle yönetmemiz gerekiyor. Artık orman yangınları, su ve kuraklık yönetiminin bütünleşik ele alındığı birçok disiplinli ve dinamik su ve kuraklık yönetimine ve döngüsüne ihtiyacımız olduğunu kabul ederek yaşamalıyız. Dahası tarım ve su toplama havzaları için iklim değişikliğini ve hidroklimatolojik koşulları da dikkate alan kısa, orta ve uzun dönemli planlama ve uygulamalara geçmemiz gerektiğini anlamamız gerekiyor.