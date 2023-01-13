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Yaşam
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Kuraklık bir göleti daha etkiledi! Sular çekildi

2023-01-13 11:21:13
Kuraklık bir göleti daha etkiledi! Sular çekildi

Türkiye kuraklık tehditti ile karşı karşıya.... Pek çok gölde sular çekildi. Son haber ise Pelitözü Göleti’nden geldi.

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Foto - Kuraklık bir göleti daha etkiledi! Sular çekildi

Bilecik'te yağış azlığı nedeniyle yaşanan kuraklık sonrası Pelitözü Gölet’inde sular yaklaşık 30 metre çekildi. Kent merkezine 7 kilometre uzaklıkta Pelitözü Göleti'nde sular yağış azlığı nedeniyle yaşanan kuraklık sonrası kıyıdan hayli çekildi. Gölette, kıyıdan itibaren çekilme dron ile görüntülendi.

#2
Foto - Kuraklık bir göleti daha etkiledi! Sular çekildi

Pelitözü Göleti'ne her gün geldiği anlatan Sefer Bilgin, "Ben 7 yıldır Bilecik’te yaşıyorum, hemen her gün Bilecik Pelitözü göledimize geliyorum. Ama ilk defa bu sene bu kadar çekildiğini fark ettik. Bunun sebebi de havaların yağışlı gitmemesi, iklimsel değişiklikler. Geçen yıl bu zamanlar buralarda kar vardı, gölümüz bu kadar çekilmemişti. Ama şu anda gölümüzün durumu bu" dedi. Öte yandan florası zengin olan, etrafı çam ağaçlarıyla kaplı gölet, yürüyüş ve bisiklet yollarının yanı sıra piknik alanlarıyla da özellikle yaz aylarında binlerce kişiyi ağırlıyor.

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