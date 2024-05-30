2024-05-30 17:17:41 Kripto varlık düzenlemesi komisyonda kabul edildi!
Kripto varlıklara ilişkin düzenlemeler içeren Sermaye Piyasası Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi. AK Parti'nin uzun zamandır üzerinde çalıştığı Kripto Varlık Kanun Teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. Kripto varlıklara ilişkin düzenlemeleri içeren kanun teklifi, bu alandaki dünya uygulamalarının incelenmesinin ardından hazırlandı. Üzerinde uzun süredir çalışılan teklif, kripto varlıklara, kripto varlık hizmet sağlayıcılarına ilişkin hükümlerin yanı sıra müşterilerin risklere karşı korunmasına yönelik düzenlemeler içeriyor.