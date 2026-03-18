Bayramlık çikolata ve şeker alışverişinde açıkta satılan ürünlere dikkat! AK Parti'den çocuklara anlamlı iftar: 500 çocuğa bayram sevinci... Örümcekleri uzak tutmanın yolu belli oldu! Meğer bu kadar kolaymış! Başlattıkları harekete gençler eşlik etti! Bir vasiyet hayatlarını değiştirdi Türkiye son 10 ayda 513 ton hafifledi: Sağlık Bakanı Memişoğlu 10 milyon kişinin kilosunu ölçtüklerini açıkladı Düşman radarlarında kendisini F-35 gibi gösteriyor! Türkiye herkesin imtina ettiği İHA ile ilgili flaş kararı aldı Çiftçinin maliyetini yarı yarıya düşürdü! Dron ve tarım robotunu senkronize etti 2050 yılında dünyaya hükmedecek ülkeler açıklandı! İlk 5'te bir İslam ülkesi var! 6 futbolcu büyük tehlikede, aralarında Osimhen de var! Liverpool maçı öncesi Galatasaray'da alarm
Kripto efsanesinin sonu mu geldi? Akademisyenlerden çarpıcı analiz
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

2008 krizinin ardından "finansal bir başkaldırı" olarak doğan kripto paralar, bugün yol ayrımında. Akademisyenler Prof. Dr. Güven Delice ve Doç. Dr. Taha Eğri, kriptonun "asi" ruhunun törpülendiğini ve sistem karşıtı o "romantik efsanenin" sona erdiğini savunuyor. Artık bir "devrim" değil, vergi beyannamelerine giren somut bir yatırım enstrümanına dönüşen kripto dünyasında, "vahşi batı" dönemi kapanıyor.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi’nden Prof. Dr. Güven Delice ve Kırklareli Üniversitesi’nden Doç. Dr. Taha Eğri, dijital varlıkların geleceğine dair ezber bozan bir analiz kaleme aldı. Satoshi Nakamoto’nun 2008’deki "merkeziyetsiz özgürlük" manifestosunun bugün ciddi bir aşınma yaşadığını belirten uzmanlar, kripto paraların artık geleneksel finansın bir alt kategorisi haline geldiğine dikkat çekiyor. Bir zamanlar "saadet zinciri" diyen dünya devi yatırım şirketlerinin bugün müşterilerine kripto portföyleri sunduğunu hatırlatan Doç. Dr. Taha Eğri, "Eğer efsaneden kastınız devletleri ve bankaları işlevsiz bırakacak bir finansal anarşizm ise evet, o efsane bitti" değerlendirmesinde bulundu.

Taha Eğri: 2008 küresel finans krizinin küllerinden doğan bitcoin, sadece bir yazılım protokolü değil, aynı zamanda finansal sisteme yöneltilmiş sert bir ideolojik itirazdı. Satoshi Nakamoto’nun teknik dokümanı, merkezi otoritelere duyulan güvensizliğin ve "aracıya ihtiyaç duymayan özgür birey" idealinin dijitalleşmiş manifestosu gibiydi. Yıllarca bu alanın etrafında örülen "efsane" bankaların çökeceği, devletlerin para tekelini kaybedeceği ve her bireyin kendi bankası olacağı bir finansal anarşizm üzerine kuruluydu. Bugün geldiğimiz noktada “Kripto efsanesi bitti mi?” sorusuna cevap vermek ise biraz karmaşık bir hal alıyor. Bu sorunun cevabı, "efsane" kelimesine yüklediğimiz anlama göre değişiyor. Eğer kastedilen, geleneksel finansı tamamen ortadan kaldıracak, merkez bankalarını işlevsiz bırakacak ve bireyi mutlak finansal özgürlüğe kavuşturacak o romantik devrim söylemiyse, bu anlatının ciddi biçimde zayıfladığı, hatta yer yer çöktüğü söylenebilir. Ancak kriptonun bütünüyle sona erdiğini iddia etmek hem piyasa gerçekliği hem de kurumsal dönüşüm dinamikleri açısından isabetli olmayacaktır.

Kripto dünyasının ilk on yılındaki "vahşi batı" ruhu, yerini yavaş yavaş ağırbaşlı ve denetlenen bir finansal gerçekliğe bırakıyor. İlk yıllarda anonimlik, merkezsizleşme ve devlet-dışı para fikri, özellikle teknoloji odaklı genç kuşaklarda güçlü bir karşılık bulmuştu. İlk yıllarda herkes "bir gecede zengin olma" hayaliyle (yani efsanelerle) bu işe girmişti. "Efsane" artışlarla bir gecede zengin olma hayallerinin nadir hale gelmesi, risk arayan birçok yatırımcının da bu alana ilgisini giderek azaltmaktadır.

Kripto piyasalarındaki aşırı volatilite, spekülatif balonlar ve milyarlarca dolarlık dolandırıcılık vakaları da ayrıca bu ideolojik çerçeveyi sarsmıştır. Özellikle 2022’de yaşanan majör olaylar, "merkezsiz güven" söyleminin pratikte ne kadar kırılgan olabileceğini ve denetimsiz bir ekosistemin yaratabileceği tahribatı acı bir şekilde göstermiştir. Bu süreçte kripto, "siber-punk" bir başkaldırı olmaktan çıkıp, sistemin hatalarını barındıran bir aynaya dönüşmüştür.

Buna karşılık, kriptonun marjinalleştiğini söylemek de mümkün değildir. Aksine, sistem karşıtı devrim iddiası zayıflarken, kripto varlıklar giderek geleneksel finansın bir alt kategorisine dönüşmektedir. Bir zamanlar dijital para birimlerini "saadet zinciri" olarak niteleyen dünya devi varlık yönetim şirketleri, bugün müşterilerine farklı dijital para birimlerine yatırım imkanları sunmaktadır. Bu durum, kriptonun "alternatif bir sistem" olmaktan çok, "yeni bir finansal enstrüman" haline geldiğini göstermektedir.

Makroekonomik açıdan bakıldığında da kripto varlıklar artık küresel likidite koşullarına, faiz oranlarına ve risk iştahına tam duyarlı hale geldi demek mümkündür. Yüksek faiz dönemlerinde değer kaybetmeleri, bol likidite dönemlerinde hızla yükselmeleri, onların bir tür "yüksek betalı risk varlığı" gibi davrandığını kanıtlamaktadır. Dolayısıyla kripto, enflasyondan kaçış için mutlak bir "güvenli liman" olmaktan ziyade, küresel finansal döngülerin ayrılmaz bir parçası haline gelmiştir.

Regülasyonlar kriptonun "asi" ruhunu törpüleyip bir "efsanenin" sonunu getirse de ona ihtiyaç duyduğu meşruiyeti kazandırmıştır. Devletler artık bu alanı vergilendirmeye çalışmakta ve sıkı denetim politikaları getirmektedir. Bu durum, "romantik devrimciler" için bir hayal kırıklığı olsa da kurumsal sermayenin bu alana akması için gerekli olan güven zeminini oluşturmaktadır. Arkadaki Blockchain teknolojisi ise artık sadece fiyat grafiklerini değil; gayrimenkullerin dijitalleşmesini, akıllı kontratları ve merkez bankalarının kendi dijital paralarını (CBDC) besleyen bir altyapı olarak rüştünü ispatlamış durumdadır.

Sonuç olarak, kripto efsanesinin sistem karşıtı, romantik ve ütopyacı devrim anlatısı gerçekten sona ermektedir. Kripto artık bir "hayal" değil, yatırım terminallerinde işlem gören, vergi beyannamelerine giren ve küresel finans mimarisinin daha sıradan ama kalıcı bir unsuru haline dönüşen somut bir gerçekliktir.

Bakan Gürlek'ten Özgür'e kötü haber
Gündem

Bakan Gürlek'ten Özgür'e kötü haber

Adalet Bakanı Akın Gürlek, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in yalanlarını suratına çarptı. Bakan Gürlek "Özgür Özel’in bugün şahsıma yönelik ya..
Barış Yarkadaş'tan Özgür Özel'e yaylım ateşi! "Kendi vekilleri bile iddialarına itibar etmedi!"
Gündem

Barış Yarkadaş'tan Özgür Özel'e yaylım ateşi! "Kendi vekilleri bile iddialarına itibar etmedi!"

Adalet Bakanı Akın Gürlek, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in kendisine yönelik ortaya attığı "mal varlığı" iddialarını sert bir dille yalanlar..
Tahran’da "Besic" depremi! Komutan Gulam Rıza Süleymani füzelerin hedefi oldu!
Gündem

Tahran’da "Besic" depremi! Komutan Gulam Rıza Süleymani füzelerin hedefi oldu!

İran Devrim Muhafızları Ordusu’nun (IRGC) iç güvenlik ve paramiliter gücü olan Besic’in Komutanı Tuğgeneral Gulam Rıza Süleymani’nin, İsrail..
İran kilit ismin öldürüldüğünü doğruladı
Dünya

İran kilit ismin öldürüldüğünü doğruladı

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani’nin, ABD ve İsrail saldırıları sırasında hayatını kaybettiği resmen doğrula..
İran’dan Trump’a sürpriz karşılığı! "Bizimkileri bekle"
Dünya

İran’dan Trump’a sürpriz karşılığı! "Bizimkileri bekle"

İran Devrim Muhafızları Ordusu’na bağlı Hatemu’l-Enbiya Karargâhı Komutanı Ali Abdullahi, ABD Başkanı Donald Trump’a sert sözlerle yüklendi...
Trump kabinesinde şok istifa! Terörle Mücadele Direktörü Joseph Kent: "İran savaşı İsrail’in kurguladığı bir yalandır!"
Gündem

Trump kabinesinde şok istifa! Terörle Mücadele Direktörü Joseph Kent: "İran savaşı İsrail’in kurguladığı bir yalandır!"

ABD Ulusal Terörle Mücadele Merkezi Direktörü Joseph Kent, Başkan Donald Trump’a sunduğu sert bir mektupla görevinden istifa ederek Washingt..
