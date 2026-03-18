Kripto efsanesinin sonu mu geldi? Akademisyenlerden çarpıcı analiz

Taha Eğri: 2008 küresel finans krizinin küllerinden doğan bitcoin, sadece bir yazılım protokolü değil, aynı zamanda finansal sisteme yöneltilmiş sert bir ideolojik itirazdı. Satoshi Nakamoto’nun teknik dokümanı, merkezi otoritelere duyulan güvensizliğin ve "aracıya ihtiyaç duymayan özgür birey" idealinin dijitalleşmiş manifestosu gibiydi. Yıllarca bu alanın etrafında örülen "efsane" bankaların çökeceği, devletlerin para tekelini kaybedeceği ve her bireyin kendi bankası olacağı bir finansal anarşizm üzerine kuruluydu. Bugün geldiğimiz noktada “Kripto efsanesi bitti mi?” sorusuna cevap vermek ise biraz karmaşık bir hal alıyor. Bu sorunun cevabı, "efsane" kelimesine yüklediğimiz anlama göre değişiyor. Eğer kastedilen, geleneksel finansı tamamen ortadan kaldıracak, merkez bankalarını işlevsiz bırakacak ve bireyi mutlak finansal özgürlüğe kavuşturacak o romantik devrim söylemiyse, bu anlatının ciddi biçimde zayıfladığı, hatta yer yer çöktüğü söylenebilir. Ancak kriptonun bütünüyle sona erdiğini iddia etmek hem piyasa gerçekliği hem de kurumsal dönüşüm dinamikleri açısından isabetli olmayacaktır.