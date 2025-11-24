  • İSTANBUL
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Dolandırıcılar son zamanlarda her türlü yolu deniyor. Özellikle banka ve kredi kartlarının kullanımının yoğun olduğu bu dönemler, dolandırıcılara fırsat veriyor. Uzmanlar, kredi kartlarıyla yapılan temassız ödeme sırasında POS ekranında görülen bazı uyarıların dolandırıcılık girişimlerinin ilk işareti olabileceğine dikkat çekti ve bu konuda insanları uyardı. Ödeme yaparken bu uyarıları görürseniz, ödemeyi derhal durdurun.

#1
Foto - Kredi kartı kullananlar dikkat! Dolandırıcılar yeni bir yöntem buldu

Son dönmelerde dolandırıcılar birçok farklı yöntemle insanları vurguna uğratıyor. Telefon dolandırıcıları, ATM dolandırıcıları, internet ortamındaki dolandırıcılar derken şimdi de bir yenisi çıktı. Kartla ödemenin giderek yoğunlaştığı ve hemen hemen herkesin pratik ödeme yöntemi olarak kullandığı bugünlerde bir yeni tehlike daha kapıda! POS cihazında ödeme yaparken yaşanabilecek dolandırıcılıklara karşı uzmanlardan ciddi uyarı geldi.

#2
Foto - Kredi kartı kullananlar dikkat! Dolandırıcılar yeni bir yöntem buldu

Temassız ödeme kullanımının yaygınlaşmasıyla birlikte uluslararası finans güvenliği uzmanları, POS cihazı üzerinden yapılan yeni dolandırıcılık yöntemlerine karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguluyor. Özellikle ödeme sırasında POS ekranında görülen bazı ifadelerin, izinsiz çekim girişiminin ilk sinyali olabileceği belirtiliyor.

#3
Foto - Kredi kartı kullananlar dikkat! Dolandırıcılar yeni bir yöntem buldu

Siber güvenlik uzmanları temassız ödeme sırasında POS ekranında beliren “İşlem başarısız”, “Tekrar deneyin”, “Tutar değişti” veya “Onay bekliyor” gibi uyarıların dolandırıcılar tarafından ikinci bir işlem denemesi için kullanıldığını ifade etti.

#4
Foto - Kredi kartı kullananlar dikkat! Dolandırıcılar yeni bir yöntem buldu

Uzmanlar, “Vatandaş ekranında alışılmışın dışında bir yazı görürse kartı hemen geri çekmeli ve işlemden vazgeçmelidir” ifadelerine yer veriyor.

#5
Foto - Kredi kartı kullananlar dikkat! Dolandırıcılar yeni bir yöntem buldu

Uzmanlara göre elinde taşınabilir POS cihazıyla dolaşan dolandırıcılar, kalabalık ortamlarda kart cüzdanda bile olsa düşük tutarlı temassız işlem yapabiliyor. 750 TL altındaki işlemlerde çoğu kartın PIN istememesi, bu yöntemi cazip hale getiriyor.

#6
Foto - Kredi kartı kullananlar dikkat! Dolandırıcılar yeni bir yöntem buldu

Uluslararası güvenlik ekipleri vatandaşlara şu önerileri sıralıyor: - POS ekranını mutlaka görün ve tutarı kontrol edin. - “İşlem başarısız”, “Tutar değişti”, “Onay bekliyor”, “Tekrar deneyin” gibi uyarılar çıkarsa işlemi durdurun. - RFID korumalı cüzdan kullanın. - Banka uygulamasından anlık işlem bildirimi açın. - Temassız ödeme limitini düşürün veya tamamen kapatın.

#7
Foto - Kredi kartı kullananlar dikkat! Dolandırıcılar yeni bir yöntem buldu

Avrupa Birliği 2024 Finansal Güvenlik Raporu’na göre temassız ödeme üzerinden yapılan dolandırıcılıklar geçen yıla kıyasla arttı. Uzmanlar sistemin güvenilir olduğunu ancak kullanıcıların temel önlemleri ihmal etmemesi gerektiğini belirtti.

