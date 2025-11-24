Kredi kartı kullananlar dikkat! Dolandırıcılar yeni bir yöntem buldu

Dolandırıcılar son zamanlarda her türlü yolu deniyor. Özellikle banka ve kredi kartlarının kullanımının yoğun olduğu bu dönemler, dolandırıcılara fırsat veriyor. Uzmanlar, kredi kartlarıyla yapılan temassız ödeme sırasında POS ekranında görülen bazı uyarıların dolandırıcılık girişimlerinin ilk işareti olabileceğine dikkat çekti ve bu konuda insanları uyardı. Ödeme yaparken bu uyarıları görürseniz, ödemeyi derhal durdurun.