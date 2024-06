Köylerde genç kalmadı. Tarlada ve ahırda çalışacak işçi bulunamıyor! Suriyeliler olmasa aç kalacağız

‘BİZDE İŞÇİ BOL’ - Şanlıurfa Ziraat Odası Başkanı Ahmet Eyyüpoğlu, kendi bölgelerinde işçi bulma sıkıntısı çekmediklerini hatta işçi ihraç ettiklerini belirterek şunları kaydetti: “Bizde işçi sorunu yok. 200 bin kişi il dışına çalışmaya gidiyor. Ordu, Trabzon, Kayseri, Ankara Polatlı, Yozgat… Bölgemizde Suriyeliler çok olduğu için onlar da çalışıyor. Özellikle sulama işinde çalışıyorlar. Ücretler düşük. Bu nedenle onlar tercih ediliyor.” KAYASIDA SIKINTI BÜYÜK - Karaman Ziraat Odası Başkanı Mehmet Bayram: “Ben hep diyorum; Tarlada çalışan işçinin kazancı, hukuk fakültesinden mezun olandan daha fazla. Tarımda işçi sıkıntısını Çalışma Bakanlığına da dosya olarak verdik. Bölgemizde kiraz, elma gibi ürünlerin hasat döneminde sıkıntı yaşıyoruz. Bölgemize Urfa’dan insanlar geliyor. Ayrıca Konya ve yakın il ilçelerden de çalışmaya gelenler var. 3 saatlik yoldan günlük gelip gidenler var. 700-800 lira yevmiyeler. Bölgemizde işsizlik sıfır. Çalıştıracak adam arıyoruz. 30-32 bin lira aylıkla çoban bulamıyoruz. Bu alanda Afganlılar iyi çalışıyor. Sanayide ve tarlada sıkıntı hat safhada. Eğitim sistemimizi de gözden geçirmeliyiz. Ara eleman yetiştirmeliyiz. Herkes şehirde üniversite okuyacağım diye yığılmış. Buralarda çalışacak işçi bulamıyoruz. Büroda çalıştırmak için 17 bin liraya adam buluyoruz, tarlada 30 bin liraya çalışacak adam bulamıyoruz. Durum bu!” ‘OĞLUM BENİM YAPTIĞIM İŞİ YAPMAK İSTEMİYOR’ - Söke Ziraat Odası Başkanı Mustafa Tanyeri: “Aynı sıkıntı bizde de var. Traktör üzerinde çalışacak şoförü yalvarmayla getiriyoruz. 2 bin lira yevmiye veriyoruz, zor geliyorlar. Kabinli, klimalı traktör istiyorlar. 4 traktörüm var. İkisi kabinli. Gelen şoförler onları kullanıyor. Ben ve oğlum da tentelide çalışıyoruz ki işçiler yarın da gelsin diye. (Gülüşüyoruz.) Hayvana da bakacak adam bulunamıyor. Bu sıkıntıyı Tarım Bakanlığı ve Çalışma Bakanlığına ilettik. Bir yıllık çalışma izniyle Afganlıları, Pakistanlıları ve Suriyelileri çalıştırıyoruz. Eskiden kaçak çalışıyorlardı. Bu alanda 100 kişiden biri yerli… Gençler de şehirlerde boş geziyor. Bakanlığa da ilettik. Şu an 40 ile 60 yaş aralığı çiftçilik yapıyor. Bu nesil de emekli olunca, yani çalışamaz hale gelince tarlaları kim işletecek? Bu sıkıntı ciddi bir sorun. Bizden sonra ne olacak? 34 yaşında oğlum benim yaptığım işi yapmıyor. Bedenle iş yapmak istemiyor. Her yerde makineyle iş yapmak istiyor. Tarımın sonu karanlık. Genç kuşağı tarıma özendirmek, tarıma geri döndürmek gerekiyor. İmkân var, tarla var adam otelde asgari ücrete çalışıyor. Söke’de sayılı çiftçilerden birisinin oğlu KPSS’ye başvuruyor. Tarlayı ve 100 hayvanı bırakıp gidiyor. Derhal tedbir alınmalı.” - Malatya Ziraat Odası Başkanı Yunus Kılıç: “Bizde işçi sıkıntısı yok. Güneydoğu illerinden geliyor.” ‘TARIMDA GELECEK GÖRMÜYORLAR’ - Kumluca Ziraat Odası Başkanı Hidayet Kökçe: “İnanın Suriyeliler olmasa çalıştıracak insan yok. İnsan ihtiyacımızı Suriyeliler, Afganlılar ve biraz da aileler karşılıyor. Bunun nedeni de tarımın geleceği olmadığı ve para kazandırmadığı için. Gençler çöpçü olmaya razı ama tarımda çalışmaya razı değil. Aileler yıllardır çocuklarına oku kendini kurtar, bizim gibi sürünme diyor. Tarım öcü gibi gösteriliyor. Herkes buradan bir kurtulsam, diyor. Allah bereket versin yetiyoruz diyen aile yok. Şu an bir tek fide (biber-domates) 55 lira. Gerisini siz düşünün.”