Köyde üretiyor siparişlere yetişemiyor

Figen Özsoy, "Emekli olduktan sonra zamanımı değerlendirmek için baskı dikiş, nakış işine başladım. Küçük siparişler ile başladığım iş sonrası siparişler artmaya başladı. Severek de yaptığım bir iş olunca birçok kooperatif ile irtibata geçtik ve siparişler artmaya başladı. Özellikle Marmaris’ten çok sayıda sipariş alıyoruz. Hediyelik çanta başta olmak üzere düzenli olarak Marmaris’e ürün gönderiyoruz. Marmaris Belediyesi’nin de küçük bez çantalarının kesimi, dikimi ve baskısını yapıyoruz. Şu anda elimizde 3 dikiş makinası, 1 overlok makinası, 1 baskı makinası, bir de Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme Başkanlığına başvurarak 100 bin lira hibe destek ile nakış makinası aldım. Nakış makinası ile tişört baskısı da yapmaya başlayacağız" dedi.