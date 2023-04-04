  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem
5
Kötü haberi Zafer Algöz duyurdu! O oyuncu hayatını kaybetti

2023-04-04 12:03:18
Kötü haberi Zafer Algöz duyurdu! O oyuncu hayatını kaybetti

Şahsiyet dizisindeki rolüyle adından söz ettiren başarılı oyuncu Recep Sarı hayatını kaybetti. Oyuncunun acı haberini veren meslektaşı Zafer Algöz, "Sevgili sınıf arkadaşım, oyuncu Recep Sarı, az önce vefat etmiş. Başımız sağ olsun" dedi. Şahsiyet dizisindeki rolüyle adından söz ettiren başarılı oyuncu Recep Sarı hayatını kaybetti. Oyuncunun acı haberini veren meslektaşı Zafer Algöz, "Sevgili sınıf arkadaşım, oyuncu Recep Sarı, az önce vefat etmiş. Başımız sağ olsun" dedi.

#1
Foto - Kötü haberi Zafer Algöz duyurdu! O oyuncu hayatını kaybetti

Bir Aşk Uğruna, Melek Apartmanı, Ne Seninle Ne Sensiz, Çocuklar Duymasın, Beni Affet, Yeşil Deniz ve Şahsiyet gibi sayısız film ve dizi projesinde yer alan usta oyuncu Recep Sarı, 60 yaşında hayatını kaybetti.

#2
Foto - Kötü haberi Zafer Algöz duyurdu! O oyuncu hayatını kaybetti

"SINIF ARKADAŞIM VEFAT ETMİŞ" Usta oyuncunun ölüm haberini ise meslektaşı Zafer Algöz verdi. Twitter hesabından Recep Sarı'nın kaybıyla ilgili paylaşım yapan Algöz, "Sevgili sınıf arkadaşım, oyuncu Recep Sarı, az önce vefat etmiş. Başımız sağ olsun arkadaşlar. Mekanı cennet olsun" ifadelerini kullandı.

#3
Foto - Kötü haberi Zafer Algöz duyurdu! O oyuncu hayatını kaybetti

RECEP SARI KİMDİR? Recep Sarı, 20 Kasım 1963'te dünyaya geldi. Ankara Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü'nü 1986'da bitiren Sarı, aynı yıl İzmir Devlet Tiyatrosu'na 'Stajyer Sanatçı' olarak atandı Sarı, 1991'e kadar burada görev aldıktan sonra tekrar Ankara Devlet Tiyatrosu'na okul okuduğu şehre tayin oldu. 2004'te 'Dönme Dolap' adında bir tarihi eser kaçakçılığını konu alan bir oyun yazan Recep Sarı, 2008'de ise Foça'da çekilen 'Dalgakıran' adlı dizinin senaryosunu da kaleme aldı.

#4
Foto - Kötü haberi Zafer Algöz duyurdu! O oyuncu hayatını kaybetti

Recep Sarı; Bir Aşk Uğruna, Melek Apartmanı, Ne Seninle Ne Sensiz, Çocuklar Duymasın, Beni Affet, Yeşil Deniz ve Şahsiyet dizilerinin yanı sıra Yalancı ve Zincirbozan filmlerinde rol aldı.

Pakistan'dan Akıncı TİHA için özel peç
Teknoloji

Pakistan'dan Akıncı TİHA için özel peç

Pakistan Hava Kuvvetleri’ne Baykar firmasından satın aldığı 7 adet Bayraktar "Akıncı TİHA"dan ilki teslim edildi.
Bankada altını olanlar dikkat! Dünyaca ünlü bankadan altın tahmini: Altın fiyatları düşüşte, Altında 'şahin kalkış' baskısı
Ekonomi

Bankada altını olanlar dikkat! Dünyaca ünlü bankadan altın tahmini: Altın fiyatları düşüşte, Altında 'şahin kalkış' baskısı

Dünyaca tanınan banka altın fiyatlarına ilişkin önemli tahminlerde bulundu. Dünya genelinde yavaşlayan ekonomik aktivite ve artan petrol fiy..
Sözleri dünya basınında bomba etkisi yaptı:
Gündem

Sözleri dünya basınında bomba etkisi yaptı: "Erdoğan ateş açtı"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın büyükelçi Flake'e yönelik sözleri Yunan basınında geniş yer buldu. Yunan gazeteleri Erdoğan'ın Biden ve ABD'ye ateş..
Her sene aynı numara! Bayram öncesi bu tuzağa dikkat
Gündem

Her sene aynı numara! Bayram öncesi bu tuzağa dikkat

Eskişehir’de bir oto kiralama firmasının sahibi olan Hasan Köle, Ramazan Bayramı tatilinde otomobil kiralamak isteyen vatandaşların rezervas..
Aşçıbaşı çorbası (Vitamin deposu çok lezzetli) Kısık ateş ile yapılıyor! Akşama bugün ne pişirsem? diyenlere bu: Bol vitaminli
Yemek Tarifleri

Aşçıbaşı çorbası (Vitamin deposu çok lezzetli) Kısık ateş ile yapılıyor! Akşama bugün ne pişirsem? diyenlere bu: Bol vitaminli

Ailece yiyeceğiniz hafta sonu, hafta içi yemekleri için nefis tarif: Cumartesi ve pazar günleri hafta içi bir araya gelmekte zorlanan geniş ..
Medya

"Fesli deli" Kadir Mısıroğlu bunu da bildi! İster keramet deyin, ister öngörü

"Kılıçdaroğlu helalleşme, iftar, peygamber soyundan gelmek, Kur'an'ı ezbere bilmek gibi söylem ve eylemlerle kendisini halka kabul ettirmeye..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23