2023-04-04 12:03:18 Kötü haberi Zafer Algöz duyurdu! O oyuncu hayatını kaybetti
Şahsiyet dizisindeki rolüyle adından söz ettiren başarılı oyuncu Recep Sarı hayatını kaybetti. Oyuncunun acı haberini veren meslektaşı Zafer Algöz, "Sevgili sınıf arkadaşım, oyuncu Recep Sarı, az önce vefat etmiş. Başımız sağ olsun" dedi. Şahsiyet dizisindeki rolüyle adından söz ettiren başarılı oyuncu Recep Sarı hayatını kaybetti. Oyuncunun acı haberini veren meslektaşı Zafer Algöz, "Sevgili sınıf arkadaşım, oyuncu Recep Sarı, az önce vefat etmiş. Başımız sağ olsun" dedi.