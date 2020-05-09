2020-05-09 11:25:56 Koronavirüs Bilim Kurulu'ndan "2'nci ve 3'üncü dalga" açıklaması: Kaçınılmaz olur
Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Hasan Tezer, sokakta görülen kalabalıklar ile ilgili tedirgin eden uyarıda bulundu. Tezer, yaptığı açıklamada "Belki rakamların iyiye gitmesi, insanlarda artık bittiği algısını oluşturuyor. Bitmedi. Her şey bu kadar iyi giderken bize düşen kuralları sağlayamazsak 2'nci dalga kaçınılmaz olur, 3'üncü dalga bile olabilir" ifadelerini kullandı.