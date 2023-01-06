Korkutan kuraklık açıklaması: Böyle giderse...

Türkiye’nin hemen hemen tamamını kapsamış durumda. Bunun bir kış kuraklığına dönebilmesi bizi biraz endişelendiriyor. Çünkü son 2-3 aydır, ekim, kasım, aralık ayında ki en büyük örneği olarak şu an ocak ayı içerisindeyken sanki hala sonbaharın en güzel aylarını yaşıyoruz gibi bir durum ortadadır. Son 3 aydır pek çok yerde yeterli yağış alamadık. Aynı zamanda Türkiye’nin önemli kayak merkezlerinde görüyoruz ki kar yok. Bu da bizi bu süreçteki yaşayacağımız olumsuzluklar noktasında endişeye sevk ediyor. Biz yıllardır ifade ediyoruz. Küresel iklimin etkisi, hem mevsim kaymalarını hem de yağışlardaki ciddi düzensizliklere sebep olmaktadır. Bunu bu sene çok daha etkili yaşamaktayız. Bu sürecin böyle devam etmesi de hem tarımsal üretim açısından hem kaynaklarımız açısından da bizleri endişelendiriyor. Elbette eğer bir mevsim kayması olursa, önümüzdeki şubat, mart aylarında yeterli kar yağışı alırsak belki biraz olsun rahatlama yaşayabiliriz. Ama bu bizim özellikle su kaynaklarımızda, yer altı suyu kaynaklarımız noktasındaki endişelerimizi çok fazla gidermeyecek gibi gözüküyor. Bu da tarımsal anlamda çok büyük bir risk yaşayabileceğimiz anlamına geliyor. Bu sürecin böyle devam etmesi hem ülkemizi yönetenler açısından hem de bilim adamları açısından, vatandaşlarımız açısından dikkat edilmesi gereken bir noktadır. Hala tarımsal üretim açısından risk taşıyan alanlarımız vardır. Görüyoruz ki Türkiye’nin birçok yerindeki barajlarında doluluk oranı risk seviyesinin altına düşmeye başladı. Biz şu an ocak ayındayız. Bu aylarda dolmasını beklediğimiz barajlar maalesef risk seviyesinin altındadır. Dediğim gibi kış yağışlarını, önümüzdeki ilkbahar yağışlarını alırsak nispeten bir doluluk yaşayabiliriz ama bu bizim elimizdeki kaynakları doğru kullanmamızın önüne geçmiyor" diye konuştu.