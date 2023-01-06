Korkutan kuraklık açıklaması: Böyle giderse...

Kuraklığın tarım anlamında ciddi risk oluşturduğuna dikkat çeken Demir, "Biz vatandaşlar olarak öncelikle elimizdeki kaynakları çok doğru kullanmalıyız. Suyumuzu doğru kullanmalıyız. Çünkü önümüzdeki birkaç ay ciddi anlamda risk taşıyor. Özellikle tarımsal üretim açısından büyük risk taşıyor. Su kaynakları ve su tüketimi açısından risk taşıyor. O nedenle bizim bu günden hem ilgili kurumların, tarım bakanlığımızın, devleti ilgili kurumlarının su konusunda duyarlılığı, tarımsal üretim konusunda duyarlılığı, vatandaşa anlatması ve bu noktada da gerekli çalışmaları yapması lazımdır. Bir diğer endişemiz tabi Türkiye bildiğimiz gibi bir seçim havasına girdi. Bu seçim düşüncelerinde ister istemez siyasi partiler, siyasetçiler seçim hengamesi içerisinde eğer bu konuları atlarsa, bu konulara yeterli duyarlılık göstermezlerse seçim sonrası yaşayacağımız Türkiye’de sıkıntıyı hep beraber yaşarız diye düşünüyorum. Bu süreçler elbette ki yaşanacak ama devletin ilgili kurumlarının bu konuda gerekli çalışmaları yapmasında büyük yarar vardır. Vatandaşlarımıza da uyarım, suyumuzu doğru kullanmamız yönündedir. Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün eylül, ekim, kasım ayları kuraklık haritasına baktığımızda özellikle batı bölgelerimizin çok ciddi kuraklık yaşadığını görüyoruz. Bunu eğer aralık, ocak aylarına endekslersek kuraklık pek çok yere yayıldığını biliyoruz. Kış kuraklığı riskimiz var. İnşallah önümüzdeki 15 günden sonra kar yağışlarını alırız. Mevsimi zamanında yaşamak gerekiyor. Böyle devam ederse tarlaların ekimi, dikimi kayacak. Üretim periyodumuz kayacak" şeklinde konuştu.