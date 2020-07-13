2020-07-13 15:37:48 Korkutan haritayı paylaştılar! Bir ilde 256 yeni vaka
Sağlık Bakanlığı, bölge bölge koronavirüs rakamlarını kamuoyu ile paylaştı.
Sağlık Bakanlığı, bölge bölge koronavirüs rakamlarını kamuoyu ile paylaştı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Türkiye'nin 13 Temmuz corona virüs tablosunu açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte yeni vaka sayılarını Sağlık Bakanlığı bölge bölge açıkladı.
Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan ve Bakan Fahrettin Koca'nın da Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre bugün 45 bin 232 test yapıldı, 1012 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Son 24 saatte 19 hasta vefat etti, 1298 kişi iyileşti. Toplam test sayısı 3 milyon 975 bin 455, vaka sayısı 212 bin 993, vefat sayısı 5 bin 363 olarak kayıtlara geçti.
Yoğun bakımdaki hasta sayısı 1209, solunum cihazına bağlı hasta sayısı 409, iyileşen hasta sayısı ise 194 bin 515 oldu.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son verilere ilişkin yaptığı paylaşımda, son 3 günde ortalama entübe hasta sayısı ve yoğum bakım hasta sayısının en yüksek olduğu illeri açıkladı.Öte yandan Sağlım Bakanlığı bölge bölge yeni vaka sayıları açıkladı. İşte detaylar...
Sağlık Bakanlığı'nın geçtiği verilere göre Doğu Karadeniz'de 6 yeni vaka görüldü.
Sağlık Bakanlığı'nın geçtiği verilere göre Batı Marmara'da 10 yeni vaka görüldü
Sağlık Bakanlığı'nın geçtiği verilere göre Batı Karadeniz'de 29 yeni vaka görüldü.
Sağlık Bakanlığı'nın geçtiği verilere göre Kuzeydoğu Anadolu'da 33 yeni vaka görüldü.
Sağlık Bakanlığı'nın geçtiği verilere göre Orta Anadolu'da 40 yeni vaka görüldü.
Sağlık Bakanlığı'nın geçtiği verilere göre Ortadoğu Anadolu'da 53 yeni vaka görüldü.
Sağlık Bakanlığı'nın geçtiği verilere göre Ege'de 63 yeni vaka görüldü.
Sağlık Bakanlığı'nın geçtiği verilere göre Akdeniz'de 63 yeni vaka görüldü.
Sağlık Bakanlığı'nın geçtiği verilere göre Doğu Marmara'da 101 yeni vaka görüldü
Sağlık Bakanlığı'nın geçtiği verilere göre Batı Anadolu'da 118 yeni vaka görüldü.
Sağlık Bakanlığı'nın geçtiği verilere göre Güneydoğu Anadolu'da 210 yeni vaka görüldü.
İSTANBUL Sağlık Bakanlığı'nın geçtiği verilere göre İstanbul'da 256 yeni vaka görüldü.
Diyarbakır'da, 5 kişilik ailede koronavirüs tespit edildi. Ailenin oturduğu 7 katlı 32 daireli apartman, karantina alındı.
Merkez Bağlar ilçesi Mevlana Halit Mahallesi'ndeki 453'üncü Sokak'ta bulunan Dilan Apartmanı'nda oturan 2'si yetişkin 5 kişilik aile, yüksek ateş ve nefes darlığı şikayetleriyle hastaneye başvurdu. Gazi Yaşargil Eğitim Araştırma Hastanesi'nde yapılan testte aile üyelerinin tümünde koronavirüs tespit edilerek, tedaviye alındı.
Apartman sakinlerinden koronavirüs tespit edilmesiyle Dilan Apartmanı karantina alındı. Apartmanın giriş ve çıkışları, polis tarafından kapatılırken, apartmanda oturanların ihtiyaçları Vefa Sosyal Destek Grubu'nca karşılanıyor.
Bursa İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Halim Ömer Kaşıkcı, korona virüs salgınına karşı il genelinde sürdürülen çapraz denetimler kapsamında Bursa Adliye Binası’nda incelemelerde bulundu.
İçişleri Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı tarafından riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve salgının yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla birçok tedbir kararı alınarak uygulamaya geçirilirken, Bursa İl Sağlık Müdürlüğü ve diğer kamu kurumlarından oluşturulan ekipler de çapraz korona virüs denetimlerini il genelinde sürdürülüyor.
Bu kapsamda Bursa Adliyesi’nde gerçekleştirilen denetimlere Bursa İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Halim Ömer Kaşıkcı da katıldı. Adliye içerisindeki duruşma salonları ve personellerin görev yürüttüğü alanları gezerek, incelemelerde bulunan Uzm. Dr. Kaşıkcı, daha sonra Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Şen’i makamında ziyaret ederek, Covid-19’a karşı adliyede alınan önlemlerle ilgili fikir alışverişinde bulundu.
Ziyarette konuşan Bursa İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Halim Ömer Kaşıkcı, “Her gün binlerce kişinin geldiği adliye binamızda görev yapan memurlarımıza doğru maske kullanımı ile ilgili bilgiler verdik. Ayrıca hijyen ve sosyal mesafe konularında da aksaklıklara dikkat çekerek, hatırlatmalar yaptık. Duyarlılıklarından dolayı kendilerine teşekkür ediyorum” dedi.
Konya şehri Son 3 günde ortalama entübe hasta sayısı en yüksek 5 ilden biri.
Ankara şehri Son 3 günde ortalama entübe hasta sayısı en yüksek 5 ilden biri.
İstanbul'da kurban satış ve kesim alanları, yeni tip koranavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında hazır hale getirildi. Kurban Bayramı'nda yoğunluk beklenen hayvan pazar ve kesim alanlarındaki hazırlıklar, pandemi nedeniyle bu yıl dönüşüme uğradı.
Sağlık Bakanlığınca hayvan satış yerlerine yönelik önlemlerin belirlenmesi ve Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hazırlanan tebliğin ardından ilgili kurumlar ülke genelinde harekete geçti. Pandemi sürecinde geçirilecek Kurban Bayramı'nda, kurban satış alanı bulunan ilçelerde vatandaşlar ile besici ve satıcıların daha sağlıklı ortamda alışveriş yapabilmesi için belediyeler tarafından gerekli önlemler alınıyor.
Şanlıurfa'da, koronavirüs vakalarının görüldüğü kent merkezi ve ilçelerdeki 139 ev, karantinaya alındı.
Şanlıurfa Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, kent merkezi ve ilçelerinde yaşayan bazı kişilerin Covid-19 testleri pozitif çıktı. Bunun üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulu, vakaların görüldüğü kent merkezi ve ilçelerdeki 139 evde, 14 günlük karantina uygulanmasına karar verdi. Kararın ardından evler güvenlik güçleri tarafından giriş ve çıkışlara kapatıldı. Öte yandan kent merkezi ve ilçelerde 20 evde uygulanan karantina ise sona erdi.
Gaziantep'te 4 bin 644 kişiye maske ve sosyal mesafe kuralını ihlal etmekten işlem yapıldı.
Tokat'ta, düğünün ardından aralarında gelin ve damadın da bulunduğu 5 kişinin Covid-19 testi pozitif çıktı. Gelin ve damat ile temasta bulunan 70 kişi, evlerinde izole edildi. Turhal ilçesinde, 5 gün önce düğün salonunda yapılan düğün törenine katılan 1 kişide koronavirüs tespit edildi. Bunun üzerine düğüne katılanlara Covid-19 testi yapıldı. Aralarında gelin ve damadın da bulunduğu 5 kişinin testleri pozitif çıktı. Yeni evli çift ile 3 kişinin koronavirüs tedavisine başlandı. Düğün görüntüleri izlenerek, gelin ve damat ile yakın temasta bulunduğu tespit edilen 70 kişi ise evlerinde izole edildi.
Burdur'un Gölhisar ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan 4 kişinin yaşadığı belde karantinaya alındı. Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Yusufça beldesinde ikamet eden 3'ü aynı aileden 4 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı. Testi pozitif çıkan hastalardan 3'ü Gölhisar Devlet Hastanesinde gözlem altında tutulurken, biri Burdur Devlet Hastanesinde tedaviye alındı. İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, hastalığın yayılmaması için beldede karantina uygulanmasına karar verdi.
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 6 ev ile 1 bakkal dükkanı karantinaya alındı. Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Kozdere Mahallesi Aktaş mezrasında ikamet eden 71 yaşındaki S.K, çeşitli hastalıklarının tedavisi için gittiği Hatay'ın İskenderun ilçesindeki hastanede Kovid-19 testi pozitif çıkı. Bunun üzerine söz konusu kişi, hastanede tedavi altına alınırken, filyason ekiplerince yapılan çalışmalar sonucu İslahiye ilçesinde vakanın temaslı olduğu belirlenen 6 ev, 1 bakkal dükkanı ile 27 kişi Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla 14 günlüğüne karantinaya alındı. Binaların girişine İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince emniyet şeridi çekildi. Belediye ekipleri de dezenfekte işlemi uyguladı. Giriş ve çıkışların yasaklandığı ikametlerde oturanların gözetimde kaldıkları sürece tüm ihtiyaçlarının karşılanacağı bildirildi.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23
Bip İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23