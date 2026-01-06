  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Teknoloji-Bilişim
9
Yeniakit Publisher
Türkiye aktif etti: KORKUT hava savunma sistemi İHA'yı paramparça etti
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Türkiye aktif etti: KORKUT hava savunma sistemi İHA'yı paramparça etti

ASELSAN tarafından geliştirilen KORKUT 140/35 Yakın Alan Hava Savunma Sistemi son yapılan test çalışmalarında düşman İHA'sını paramparça etti.

#1
Foto - Türkiye aktif etti: KORKUT hava savunma sistemi İHA'yı paramparça etti

GDH'de yer alan habere göre ASELSAN tarafından geliştirilen KORKUT 140/35 Yakın Alan Hava Savunma Sistemi, gerçekleştirilen son testlerde FPV tip insansız hava aracı hedefini başarıyla imha etti.

#2
Foto - Türkiye aktif etti: KORKUT hava savunma sistemi İHA'yı paramparça etti

Test sonuçları, sistemin özellikle düşük irtifada ve ani ortaya çıkan hava tehditlerine karşı etkinliğini ortaya koydu.

#3
Foto - Türkiye aktif etti: KORKUT hava savunma sistemi İHA'yı paramparça etti

Modern muharebe sahasında yaygınlaşan FPV tipi kamikaze insansız hava araçları, zırhlı birlikler ve ileri konuşlu unsurlar için ciddi bir tehdit unsuru olarak öne çıkıyor. KORKUT 140/35’in test kapsamında bu tür bir hedefi başarıyla vurması, sistemin yakın alan hava savunmasında etkin bir çözüm sunduğunu gösterdi.

#4
Foto - Türkiye aktif etti: KORKUT hava savunma sistemi İHA'yı paramparça etti

KORKUT 140/35, 3 boyutlu arama radarı ile hedef tespit ve teşhis işlemlerini gerçekleştirirken, takip radarı ve elektro-optik algılayıcılar sayesinde hassas hedef takibi yapabiliyor. Bu yapı, küçük radar kesit alanına sahip insansız hava araçlarının kısa sürede angaje edilmesine imkân tanıyor.

#5
Foto - Türkiye aktif etti: KORKUT hava savunma sistemi İHA'yı paramparça etti

Sistemin testlerde 35 mm ATOM parçacıklı mühimmat kullandığı değerlendiriliyor. ATOM mühimmatı, doğrudan isabet gerektirmeden hedefin yakınında oluşturduğu parçacık bulutu sayesinde FPV ve sürü İHA’lara karşı yüksek etkinlik sağlıyor. KORKUT 140/35’in 4 kilometreye kadar olan etkili menzili, bu tür tehditlere karşı önemli bir avantaj sunuyor.

#6
Foto - Türkiye aktif etti: KORKUT hava savunma sistemi İHA'yı paramparça etti

KORKUT 140/35’in stabilize silah kulesi, sistemin hareket halinde atış yapabilmesine olanak tanıyor. Bu kabiliyet, özellikle mekanize birliklerin intikali sırasında hava savunmasının kesintisiz şekilde sürdürülmesini mümkün kılıyor.

#7
Foto - Türkiye aktif etti: KORKUT hava savunma sistemi İHA'yı paramparça etti

Sistem, Komuta Kontrol Aracı ve Silah Sistemi Araçlarından oluşan takım yapısı içerisinde görev yapıyor. Komuta Kontrol Aracı, yerel hava resmi oluşturarak tehdit değerlendirmesi ve silah tahsisini gerçekleştirirken, üst seviye komuta kontrol unsurlarıyla koordineli şekilde çalışabiliyor.

#8
Foto - Türkiye aktif etti: KORKUT hava savunma sistemi İHA'yı paramparça etti

Gerçekleştirilen son test faaliyeti, KORKUT 140/35’in düşük maliyetli ve asimetrik hava tehditlerine karşı sahada etkin bir çözüm sunduğunu ortaya koydu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
CHP'li Esin Köymen'i terleten İBB sorusu
Gündem

CHP'li Esin Köymen'i terleten İBB sorusu

AK Parti'li Meclis Üyesi Osman Savul, Maltepe Belediye Meclisinde CHP'li Belediye Başkanı Esin Köymen'i terleten soru yöneltti. Savul, "İsta..
T 24 Hidayete mi eriyor? Sol cenahın sitesi bile "zıkkım’ın rezilliğini gördü
Gündem

T 24 Hidayete mi eriyor? Sol cenahın sitesi bile “zıkkım’ın rezilliğini gördü

Yıllardır alkol ve türevlerini "modernlik" maskesi altında pazarlayan mahallede işler değişiyor. Genelde elit sol çevrelerin sesi olan T24, ..
Putin ve Şi'yi cesaretlendirebileceğini diyen İngiliz vekilden Maduro üzerinden yeni tuzak iddiası!
Dünya

Putin ve Şi'yi cesaretlendirebileceğini diyen İngiliz vekilden Maduro üzerinden yeni tuzak iddiası!

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i ve Çin Devlet Başkanı Şi'yi cesaretlendirebileceğini söyleyen İngiltere Parlamentosu Dış İlişkiler Kom..
Acil durum planı var... The Times: Hamaney, protestolar kontrolden çıkarsa Moskova’ya kaçacak
Dünya

Acil durum planı var... The Times: Hamaney, protestolar kontrolden çıkarsa Moskova’ya kaçacak

İran'da rejim karşıtı gösteriler devam ederken, dış basında Rejim ve Ali Hamaney'ye yönelik önemli iddialar ortaya atılıyor. The Times: Hama..
Knesset kürsüsünden Netanyahu’ya tokat gibi sözler! İsrail Milletvekili Naama Lazimi "Sen bu ülkenin gördüğü en büyük felaketsin" diye haykırdı
Gündem

Knesset kürsüsünden Netanyahu’ya tokat gibi sözler! İsrail Milletvekili Naama Lazimi “Sen bu ülkenin gördüğü en büyük felaketsin” diye haykırdı

İsrail meclisinde (Knesset) kurulan kürsü, bu kez bebek katili Netanyahu’nun alçaklıklarının yüzüne haykırıldığı bir meydan yerine dönüştü. ..
Canlı yayında Maduro tartışması! Prof. Dr. Yaşar Hacısalihoğlu ve Cem Küçük laf dalaşına tutuştu
Gündem

Canlı yayında Maduro tartışması! Prof. Dr. Yaşar Hacısalihoğlu ve Cem Küçük laf dalaşına tutuştu

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun ABD tarafından alıkonulması, Habertürk canlı yayınında tartışmaya yol açtı. Programda Prof. Dr. ..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23