Türkiye aktif etti: KORKUT hava savunma sistemi İHA'yı paramparça etti
ASELSAN tarafından geliştirilen KORKUT 140/35 Yakın Alan Hava Savunma Sistemi son yapılan test çalışmalarında düşman İHA'sını paramparça etti.
GDH'de yer alan habere göre ASELSAN tarafından geliştirilen KORKUT 140/35 Yakın Alan Hava Savunma Sistemi, gerçekleştirilen son testlerde FPV tip insansız hava aracı hedefini başarıyla imha etti.
Test sonuçları, sistemin özellikle düşük irtifada ve ani ortaya çıkan hava tehditlerine karşı etkinliğini ortaya koydu.
Modern muharebe sahasında yaygınlaşan FPV tipi kamikaze insansız hava araçları, zırhlı birlikler ve ileri konuşlu unsurlar için ciddi bir tehdit unsuru olarak öne çıkıyor. KORKUT 140/35’in test kapsamında bu tür bir hedefi başarıyla vurması, sistemin yakın alan hava savunmasında etkin bir çözüm sunduğunu gösterdi.
KORKUT 140/35, 3 boyutlu arama radarı ile hedef tespit ve teşhis işlemlerini gerçekleştirirken, takip radarı ve elektro-optik algılayıcılar sayesinde hassas hedef takibi yapabiliyor. Bu yapı, küçük radar kesit alanına sahip insansız hava araçlarının kısa sürede angaje edilmesine imkân tanıyor.
Sistemin testlerde 35 mm ATOM parçacıklı mühimmat kullandığı değerlendiriliyor. ATOM mühimmatı, doğrudan isabet gerektirmeden hedefin yakınında oluşturduğu parçacık bulutu sayesinde FPV ve sürü İHA’lara karşı yüksek etkinlik sağlıyor. KORKUT 140/35’in 4 kilometreye kadar olan etkili menzili, bu tür tehditlere karşı önemli bir avantaj sunuyor.
KORKUT 140/35’in stabilize silah kulesi, sistemin hareket halinde atış yapabilmesine olanak tanıyor. Bu kabiliyet, özellikle mekanize birliklerin intikali sırasında hava savunmasının kesintisiz şekilde sürdürülmesini mümkün kılıyor.
Sistem, Komuta Kontrol Aracı ve Silah Sistemi Araçlarından oluşan takım yapısı içerisinde görev yapıyor. Komuta Kontrol Aracı, yerel hava resmi oluşturarak tehdit değerlendirmesi ve silah tahsisini gerçekleştirirken, üst seviye komuta kontrol unsurlarıyla koordineli şekilde çalışabiliyor.
Gerçekleştirilen son test faaliyeti, KORKUT 140/35’in düşük maliyetli ve asimetrik hava tehditlerine karşı sahada etkin bir çözüm sunduğunu ortaya koydu.
