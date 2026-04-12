Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Komşu değil, canavar! 85 yaşındaki kadının boğazına bıçak dayayıp bileziğini çaldı!

Kahramanmaraş’ta insanlık dışı bir gasp olayı yaşandı. Ahmet Gözükara (42) isimli cani, ‘Annem paket gönderdi’ yalanıyla kapısını açtırdığı 85 yaşındaki komşusu Elife Akkök’ü mutfağa sürükleyip boğazına bıçak dayadı. Yaşlı kadının ellerini bıçakla parçalayan ve ‘kefen parası’ olarak biriktirdiği bileziğini gasbeden şahıs, kaçtığı Adana yolunda polis tarafından kıskıvrak yakalandı. Elleri dikişler içinde kalan Elife Nine, ‘Beni öldürecekti, bu caniyi cezaevinden çıkarmasınlar!’ diyerek feryat etti.

Onikişubat ilçesi Dumlupınar Mahallesi’nde meydana gelen olayda, komşuluk hukukunu ayaklar altına alan Ahmet Gözükara, savunmasız bir yaşlıyı hedef seçti. Yalnız yaşayan Elife Akkök’ün evine hileyle giren şahıs, kadını darbederek mutfağa götürdü. Boğazına bıçak dayanan Elife Akkök, canını kurtarmak için bıçağı tutmaya çalışınca her iki eli de derin yaralar aldı. Gözü dönmüş gaspçı, kanlar içindeki yaşlı kadının kolundaki 37 gramlık bileziği söküp alarak kayıplara karıştı.

Kahramanmaraş'ta Ahmet Gözükara (42), evine gittiği komşusu Elife Akkök'ün (85) boğazına bıçağı dayayıp kolundaki bileziği gasbetti. Olay sırasında kendisine direnen Akkök'ü 2 elinden yaralayan Gözükara tutuklanırken, Elife Akkök şüphelinin en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi.

Olay, önceki gün merkez Onikişubat ilçesinin Dumlupınar Mahallesi’nde meydana geldi. Elife Akkök, evde yalnız olduğu sırada kapı çaldı. Akkök, kapıdaki kişinin komşusu Ahmet Gözükara olduğunu gördü. Gözükara'nın annesinin kendisine paket gönderdiğini söylemesi üzerine Elife Akkök kapıyı açtı. Eve hızla giren Gözükara, Elife Akkök'ü mutfağa sürükledi. Gözükara daha sonra Elife Akkök’ün boğazına bıçağı dayayıp altınlarını istedi. Bu sırada yaşanan boğuşmada Elife Akkök’ün iki eli de çeşitli yerlerinden bıçakla yaralandı. Gözükara yaşlı kadının kolundaki bileziği gasbederek kaçtı. Akkök’ün dışarı çıkıp komşularından yardım istemesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ambulansla hastaneye götürülen Elife Akkök’ün ellerine dikiş atılıp taburcu edilirken, polis de Ahmet Gözükara’yı yakalamak için çalışma başlattı. Polisin her yerde aradığı Gözükara, Türkoğlu ilçesine giderek 37 gram ağırlığındaki bileziği kuyumcuda bozdurdu. Polis yaptığı çalışmada Adana’ya gideceği bilgisine ulaşan Ahmet Gözükara’yı yakalayıp gözaltına aldı. Sorgusunda suçunu itiraf ederek kullandığı maddenin etkisiyle olayı gerçekleştirdiğini söyleyen Gözükara, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine konuldu. Polis, kuyumcudan bileziği alarak Elife Akkök’e teslim etti.

'AZ KALSIN BU BİLEZİKLER İÇİN ÖLÜYORDUM' Yaşadığı dehşeti anlatan Elife Akkök, Ahmet Gözükara’nın gasbettiği bileziği kefen parası olarak biriktirdiğini ve o bilezikten dolayı az kalsın canından olacağını söyledi. Akkök, “Kapıyı açınca benim üstüme çöktü, yıktı beni. Ağzımı kapattı. ‘Beni öldürme’ dedim. Bıçağı boğazıma dayayınca bıçaktan korktum, ne yapacağımı şaşırdım. Bıçağı tutup çekince bıçak elime oturdu. Ellerimden akan kanı görünce bileziğimi alıp kaçtı. Daha sonra kalkıp dışarı çıkıp ‘Komşular beni öldürüyorlar. Boğazladılar beni’ dedim. Bunu cezaevinden çıkarmasınlar, en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum. Bileziği ‘kefen parası’ diyerek biriktirdim. Beni bu bilezik için öldürecekti” diye konuştu.

