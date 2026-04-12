Komşu değil, canavar! 85 yaşındaki kadının boğazına bıçak dayayıp bileziğini çaldı!
Kahramanmaraş’ta insanlık dışı bir gasp olayı yaşandı. Ahmet Gözükara (42) isimli cani, ‘Annem paket gönderdi’ yalanıyla kapısını açtırdığı 85 yaşındaki komşusu Elife Akkök’ü mutfağa sürükleyip boğazına bıçak dayadı. Yaşlı kadının ellerini bıçakla parçalayan ve ‘kefen parası’ olarak biriktirdiği bileziğini gasbeden şahıs, kaçtığı Adana yolunda polis tarafından kıskıvrak yakalandı. Elleri dikişler içinde kalan Elife Nine, ‘Beni öldürecekti, bu caniyi cezaevinden çıkarmasınlar!’ diyerek feryat etti.