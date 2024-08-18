2024-08-18 08:55:25 Kolunda platin bacağındaki protezle 86 yaşında her gün cami temizliyor
Konya'nın Çumra ilçesinde yaşayan kolunda platin ve bacağında protez olan 86 yaşındaki Mehmet Mert, babasından miras kalan cami temizliğini her gün aralıksız sürdürüyor. 86 yaşındaki Mert, "Cenab-ı Allah ömür verdiği sürece ben devam edeceğim. Ben kendimi buraya adadım" dedi. Konya şehir merkezinde memur olarak görev yaptığı kurumdan emekli olduğu yıllarda Çumra ilçesine taşınan 86 yaşındaki Mehmet Mert, ilçe merkezinde bulunan Bardakçı Camiindeki inşaat temizliğine yardım etmeye gitti. Babasının yıllarca bahçesini temizlediği camide bir süre temizlik yapan 86 yaşındaki Mert, daha sonra babasından kalan mirası gönüllü olarak devam ettirmek için kolları sıvadı.