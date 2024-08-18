Kolunda platin bacağındaki protezle 86 yaşında her gün cami temizliyor

Ondan da bana miras kaldı. İlk başlangıcım; caminin önündeki bölme sonradan yapıldı, oraya kereste falan getirdiler, o dilimleri taşımayla başladık. Bacaktan sakatım zaten, aldım elime süpürgeyi dün bugün gibi ben de yılın nasıl geçtiğini bilemedim. Baba mirasında 26. seneyi devralıyorum çok şükür. Çok rüzgar olsa dahi bu çamların dikenleri döküldüğü müddetçe o rüzgarda temizlerim. Ben de hiç üşengeçlik yok severek yaparım" dedi. "Hiç zor olmuyor Allah'a şükürler olsun" Cami temizliğine ömrü yettiği kadar devam edeceğini anlatan Mehmet Mert, "O senelerde çarşıdan gelirken gece saat 12 gibiydi, kış günü olunca buzluydu ortalık ayağım kaydı düştüm. Kalça kemiği kırıldı ve protez taktılar. Kolum da başka bir zaman düştüm kırılınca ona da platin taktılar. Hiç zor olmuyor Allah'a şükürler olsun.