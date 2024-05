KOBİ’lere müjdeyi veriyoruz! Citroën’in yenilenen ticari araç modelleri Türkiye’de! Teknolojiden ödün vermeyen araçların fiyatları ne kadar?

Yeni Jumper, kendi segmentindeki benzersiz özelliklere, sürüş yardımcıları ve bağlanabilirlik yenilikleriyle, konforu tamamen yeni bir seviyeye taşıyor. Modelin motor yelpazesi de kapsamlı bir şekilde elden geçirildi. Böylece ticari araç sürücülerine daha fazla verimlilik ve daha düşük işletme maliyetleri sağlıyor. Yeni Jumper, 2 tona kadar taşıma kapasitesiyle Citroën’in en güçlü hafif ticari aracı olmayı sürdürüyor. Her gün optimum çalışma koşullarını sağlayan, binek otomobil seviyesinde bir dizi yenilikçi donanıma sahip. Yeni Jumper’ın ön cephesi, modelin karakterini daha da güçlendirmek ve aerodinamik özelliklerini geliştirmek için yeniden tasarlandı. Tampon, artık gövde rengindeki radyatör ızgarası ve yan aynalar, bu düşünceyle yeniden şekillendirildi. Darbe korumasını daha da artırmak için siyah alt bölüm güçlendirildi. Daha zarif yeni opsiyonel FULL-LED far sistemi, halojen farlara göre yüzde 30 daha verimli oldu. FULL-LED far opsiyonu ı̇le birlikte dönüş sırasında aydınlatma görevi gören sis farları da geliyor. Bunlara ek olarak, arka aydınlatma grubunun tasarımı da yenilendi. Yeni Jumper’ın yolcu kabini de yenilendi. Ön konsol, yeni 7 inçlik dijital TFT gösterge paneli ve geniş merkezi ekranla, gelişmiş ergonomi ve daha zarif bir tasarım sunmak üzere yeniden tasarlandı. Direksiyon, şanzıman kumandası ve kapı panelleri de güncellendi. Yeni Jumper’da 10 inçlik Android tabanlı dokunmatik multimedya ekranı sunuluyor. Bu ekran, radyo veya navigasyon gibi işlevleri içeriyor. Akıllı telefon benzeri, ergonomik tasarımlı ve kısayol işlevi gören widgetlar ile kolay ve akıcı bir kullanım sunuyor. Bluetooth eller serbest işlevi, akıllı telefon için kablosuz Carplay ve Android Auto ile ekran yansıtma ve 3D navigasyon özelliklerine de sahip. Yeni Jumper’da yer alan yeni iç döşeme ise kullanışlılığı artırıyor. Yeni Jumper ile birlikte opsiyonel olan pek çok güvenlik donanımı standart olarak sunuluyor. Akıllı Hız Asistanı, Sürücü Dikkat Uyarı Sistemi, Acil Fren Destek Sistemi, Şerit Takip Asistanı ve Arka Park Sensörü yer alıyor. Yeniden tasarlanan ve üstün kullanım kolaylığı sağlayan yeni Jumper, performans ve verimliliği birleştiren motorlarla donatılıyor. Yeni 2.2 dizel motor 140 HP ve 180 HP olmak üzere iki güç seçeneği ve yeni 6 ileri manuel şanzımanla sunuluyor. 180 HP versiyonunda ilk kez 8 kademeli otomatik şanzıman tercih edilebiliyor. Farklı gövde tipleriyle seçme özgürlüğü sağlayan yeni Jumper, profesyonellerin tüm gereksinimlerini karşılayan zengin bir gövde tipi çeşitliliğine sahip. 4,04 metrelik aks mesafesi ile sunulan panelvanlar, 13 ile 15m3 olmak üzere toplam 2 farklı yükleme hacmiyle, sunuluyor. Yeni Citroën Jumper, Türkiye’de 1.330.000TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.