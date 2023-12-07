Kışın en çok bu kuruyemişler tercih ediliyor

Eskişehir’de yıllardır kuruyemişçi esnaflığı yapan Enver Özdil, havaların soğumasıyla birlikte vatandaşların daha çok evlerinde vakit değerlendirdiğini söyleyerek kuruyemişlere talebin arttığını ifade etti. Vatandaşların bağışıklığı güçlendirici ürünlere rağbet ettiğini dile getiren Özdil, “Havalar soğuyunca, insanlar daha çok evde vakit geçirmeye başladı. Televizyon başında olduğu için insanların kuruyemiş tüketimi bu dönemde biraz daha artışta. Bağışıklığı güçlendirici gülkurusu, kayısı, üzüm kurusu, hurma, fındık, badem, incir gibi ürünleri tercih ediyorlar. Fiyatlar biraz yüksek ama vatandaşlar yine alabildiği kadar satın oluyor. Kuru meyvelerde ortalama fiyat 100 liranın altına düşmüyor. Kayısı ürünleri 150 ila 200 lira civarında. Kuruyemişe de vatandaşların ilgisi var. Kuruyemiş fiyatları da 70 liradan başlıyor, 320 liraya kadar çıkıyor” diye konuştu.