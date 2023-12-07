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Kışın en çok bu kuruyemişler tercih ediliyor

2023-12-07 22:00:03
Kışın en çok bu kuruyemişler tercih ediliyor

Eskişehirli kuruyemiş esnafı, soğuk havanın etkili olduğu kentte vatandaşların evlerde vakit geçirmek için daha çok bağışıklık sistemini güçlendiren ürünlere rağbet gösterdiklerini belirtti.

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Foto - Kışın en çok bu kuruyemişler tercih ediliyor

Kış aylarının gelmesiyle birlikte soğuk havadan dolayı dışarı çıkmak istemeyen vatandaşlar daha çok evde vakit geçiriyor.

#2
Foto - Kışın en çok bu kuruyemişler tercih ediliyor

Evlerinde televizyon başında zamanını değerlendiren vatandaşlar ise kent merkezi Köprübaşı mevkiinde bulunan kuruyemişçilerin yolunu tutuyor.

#3
Foto - Kışın en çok bu kuruyemişler tercih ediliyor

Kuruyemişçilerde gülkurusu, üzüm kurusu, incir, hurma, kayısı gibi ürünler tezgâhlardaki yerini alırken, esnaf vatandaşların kuruyemiş ürünlerine ilgisinin arttığını söyledi.

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Foto - Kışın en çok bu kuruyemişler tercih ediliyor

Eskişehir’de yıllardır kuruyemişçi esnaflığı yapan Enver Özdil, havaların soğumasıyla birlikte vatandaşların daha çok evlerinde vakit değerlendirdiğini söyleyerek kuruyemişlere talebin arttığını ifade etti. Vatandaşların bağışıklığı güçlendirici ürünlere rağbet ettiğini dile getiren Özdil, “Havalar soğuyunca, insanlar daha çok evde vakit geçirmeye başladı. Televizyon başında olduğu için insanların kuruyemiş tüketimi bu dönemde biraz daha artışta. Bağışıklığı güçlendirici gülkurusu, kayısı, üzüm kurusu, hurma, fındık, badem, incir gibi ürünleri tercih ediyorlar. Fiyatlar biraz yüksek ama vatandaşlar yine alabildiği kadar satın oluyor. Kuru meyvelerde ortalama fiyat 100 liranın altına düşmüyor. Kayısı ürünleri 150 ila 200 lira civarında. Kuruyemişe de vatandaşların ilgisi var. Kuruyemiş fiyatları da 70 liradan başlıyor, 320 liraya kadar çıkıyor” diye konuştu.

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