Kış mevsiminde en çok hangi bitki satılıyor?

Artık insanların vücudunun tıbbi ilaçlara karşı bağışıklık kazandığını savunan Karadayı, "Artık antibiyotikler iyileştirmiyor çünkü vücut ona alıştı. Şu anda biz prostatla ilgili bitki ilacı satıyoruz. Hakikaten ister inanın, ister inanmayın ameliyatsız kurtuluyor insanlar. Bazı mesela bitkiler var. Çoklu karışım yani 30’un üzerinde. Bağışıklık sistemini güçlendiriyor, hasta olmuyor. Aslında buradaki olay hasta olmadan bunları kullanmak. Bunları yiyip, içeceksin ki bağışıklık sistemin güçlensin ve hastalıklara karşı sizi korusun. En çok zencefil, tarçın, zerdeçal tercih ediliyor. Bir de hatmi ve ıhlamur, adaçayı var. Bitki çayları bir defa üst solunum yolu hastalıklarına birebir. Mesela kan temizleyen ilaçlar var. Mesela şu zerdeçal hem kanı temizliyor hem de karaciğeri temizliyor hem de bağışıklık sistemini artırıyor. Zencefil üst solunum enfeksiyonlarına daha ziyade akciğere ve mideye iyi geliyor. Bunların bir faydası var, yanında 10 tane daha faydası var. Bunlar tıbbi ilaçlar gibi 1 kar 10 tane zarar değil. Bunların bir yararı var yanında 10 tane daha yararı var. Bunlardan hayatta kimse zarar görmemiştir. Ne derler, ‘ayağını sıcak tut başını serin, düşünme derin derin’ böyle bir söz var. Onun için de biz de diyoruz ki insanlara kardeşim tedbirini al, takdiri Allah’a bırak" diye konuştu.