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Kış mevsiminde en çok hangi bitki satılıyor?

2023-11-29 11:06:30
Kış mevsiminde en çok hangi bitki satılıyor?

Havaların soğumasıyla birlikte pek çok kişi aktarların yolunu tuttu... İşte, en çok tercih edilen bitkiler...

#1
Foto - Kış mevsiminde en çok hangi bitki satılıyor?

Türkiye’yi etkisi altına alan soğuk hava, kış günlerinin vazgeçilmez içeceği bitki çaylarına rağbeti artırdı. Vatandaşlar, özellikle soğuk algınlığı, grip, nezle gibi hastalıklardan korunmak için çeşitli bitki çaylarına yönelirken, bu yıl da vatandaşların en çok tercih ettiği bitkiler zencefil, zerdeçal ve tarçın oldu. Havaların hızla soğuduğu, sık sık sıcaklık değişimlerinin yaşandığı günler, soğuk algınlığı, nezle ve gribe de davetiye çıkarıyor. Vatandaşların hastalıklardan korunmak için ilk başvurdukları yöntem ise bitki çayları oluyor. Soğuk havalar bitki çaylarına rağbeti artırırken, aktarlarda en çok zencefil, zerdeçal, tarçın, ıhlamur, adaçayı gibi şifalı bitkiler ile çeşitli bitkilerin bir araya getirildiği karışımlar satılıyor.

#2
Foto - Kış mevsiminde en çok hangi bitki satılıyor?

Mersin’in en işlek caddelerinden Silifke Caddesi üzerinde 51 yıldır aktarlık yapan Mahmut Karadayı, artık insanların bitki çaylarına ilgisinin arttığını söyledi. Karadayı, "Bizim ülkemiz hakikaten Allah vergisi, yedi iklimin yaşandığı bir ülke. 2 bin 400’e yakın bizde bitki türü var. Bizdeki ilaçta bitki tüketimi payı yüzde 8-9. Ancak Avrupa’da bin 400 civarında bitki çeşidi var. Orada baktığımız zaman ilaç tüketimindeki şifalı bitki payı yüzde 80. Çünkü bir Alman doktor geldi bana dedi ki 'Biz artık tıbbi ilaçları kullanmıyoruz, hep doğal ilaçlar kullanıyoruz.' Arkadaşlarının hep Hindistan'a gittiğini, orada bitki çaylarından ilaç nasıl yapıldığını araştırdığını söyledi. Çünkü artık dünya buna dönüyor. Eskiden Lokman Hekim vardı. Böyle ilaç fabrikaları, ilaçlar yoktu. İnsanlar doğal yapılan bitki ilaçlarıyla hastalıklarını iyileştiriyor ve ölmüyorlardı" dedi.

#3
Foto - Kış mevsiminde en çok hangi bitki satılıyor?

Artık insanların vücudunun tıbbi ilaçlara karşı bağışıklık kazandığını savunan Karadayı, "Artık antibiyotikler iyileştirmiyor çünkü vücut ona alıştı. Şu anda biz prostatla ilgili bitki ilacı satıyoruz. Hakikaten ister inanın, ister inanmayın ameliyatsız kurtuluyor insanlar. Bazı mesela bitkiler var. Çoklu karışım yani 30’un üzerinde. Bağışıklık sistemini güçlendiriyor, hasta olmuyor. Aslında buradaki olay hasta olmadan bunları kullanmak. Bunları yiyip, içeceksin ki bağışıklık sistemin güçlensin ve hastalıklara karşı sizi korusun. En çok zencefil, tarçın, zerdeçal tercih ediliyor. Bir de hatmi ve ıhlamur, adaçayı var. Bitki çayları bir defa üst solunum yolu hastalıklarına birebir. Mesela kan temizleyen ilaçlar var. Mesela şu zerdeçal hem kanı temizliyor hem de karaciğeri temizliyor hem de bağışıklık sistemini artırıyor. Zencefil üst solunum enfeksiyonlarına daha ziyade akciğere ve mideye iyi geliyor. Bunların bir faydası var, yanında 10 tane daha faydası var. Bunlar tıbbi ilaçlar gibi 1 kar 10 tane zarar değil. Bunların bir yararı var yanında 10 tane daha yararı var. Bunlardan hayatta kimse zarar görmemiştir. Ne derler, ‘ayağını sıcak tut başını serin, düşünme derin derin’ böyle bir söz var. Onun için de biz de diyoruz ki insanlara kardeşim tedbirini al, takdiri Allah’a bırak" diye konuştu.

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