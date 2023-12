Kırmızı et fiyatlarında flaş gelişme! Hiç kimse bunu beklemiyordu! Herkes şaşkın

Kırmızı et fiyatlarında büyük artış yaşandı. Sene başında devreye alınan ithalat formülü, kırmızı et fiyatlarındaki artışın dengelenmesi için atılan adımların 10 aylık bilançosunu ortaya koydu. HaberTürk’ten Ahmet Hamdi Girgin’in haberine göre, kırmızı et fiyatlarını dengelemek için seçilen ithalat formülüne rağmen karkas et fiyatlarında sene başından bu yana yüzde 85’lik artış yaşandı. Dünyada ise sığır eti fiyatlarındaki artış yüzde 10’u bile bulmadı.