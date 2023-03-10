Kırmızı et fiyatları uçtu! Siirtliler çözümü buldu

Kırmızı et fiyatlarına gelen zamlardan dolayı vatandaşların balığa ilgi gösterdiğini belirten esnaf Veysi Kezer, vatandaşların pahalı olan kırmızı etin yerine balık almayı tercih ettiğini dile getirdi. Balık satışlarının artığını belirten Kezer, "Vatandaş balığa rağbet gösteriyor. Her çeşit balıklarımız bulunmaktadır ve fiyatlarımız uygundur. Balık, sağlık açısından da çok iyi. Balık demek sağlık demek. Ete göre de çok daha ucuz” dedi.