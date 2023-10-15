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Kilosu 50 TL! Bu meyvenin iyi gelmediği hastalık yok

2023-10-15 17:39:28
Kilosu 50 TL! Bu meyvenin iyi gelmediği hastalık yok

Yüksek kesimlerde kendiliğinden yetişen alıç meyvesi adeta tam bir şifa deposu...

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Foto - Kilosu 50 TL! Bu meyvenin iyi gelmediği hastalık yok

Yozgat’ta yüksek kesimlerde kendiliğinden yetişen ve sonbahar aylarında olgunlaşan alıç meyvesi, vatandaşlar tarafından toplanmaya başladı. Sağlığa faydaları saymakla bitmeyen alıç meyvesinin astım, bronşit, kalp-damar, şeker ve tansiyon hastalıklarına iyi geldiği belirtiliyor. Sonbahar meyvesi olarak tanımlanan ve doğada kendiliğinden yetişen koyu sarı veya kırmızı meyveleri olan alıç, yöre halkı tarafından ilgi görüyor. Kentin yüksek kesimlerinde ve ormanlık alanlarda yetişen alıç meyvesi, vatandaşlar tarafından toplanarak marmelat ve sirke şeklinde tüketiliyor.

#2
Foto - Kilosu 50 TL! Bu meyvenin iyi gelmediği hastalık yok

Özellikle alıç sirkesi, bağışıklık sistemini destekleyici özelliğiyle son yıllarda sıklıkla tercih ediliyor. Kalp sağlığının yanı sıra kolesterol, şeker, tansiyon gibi rahatsızlıklar üzerindeki olumlu etkileri, yöre halkının bu meyveye olan talebini artırıyor. Ticaretini yapanlar da dağlardan topladığı alıçları, kent meydanında meraklıları ile buluşturuyor. Doğadan toplanan alıcın kilogramı da pazarda 30 ila 50 lira arasında satışa sunuluyor. Yozgat’ın Sorgun ilçesine bağlı Araplı beldesinde yaşayan Lokman Atıl, sonbahar mevsimi ile alıçların olgunlaştığını ve yöre halkı tarafından toplanmaya başlandığını söyleyerek, “Alıç meyvesi çalılık arazilerde ve dik yamaçlarda kendiliğinden yetişir, kalp rahatsızlıklarına oldukça faydalıdır. Birçok vitamini içinde barındırır. Biz buralarda topladığımız alıçları sirkesi ve marmelatını yaparız. Soğuk kış günlerinde bağışıklık sistemini güçlendirmek için birebirdir” dedi.

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