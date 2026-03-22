Kilosu 4 bin liradan 2 bin liraya düştü: Böbrekleri tertemiz yapıyor, toksinlerden zerre eser kalmıyor

Mersin'in Mut ilçesinde örtü altı üretimle yetiştirilen sezonun ilk yeşil erikleri, kilogramı 4 bin liralık rekor fiyattan alıcı bularak piyasaya giriş yaptı. Hasadın yoğunlaşmasıyla birlikte fiyatların kısa sürede 2 bin lira seviyelerine gerilediği bölgede, bu yıl yaklaşık 115 ton rekolte bekleniyor. Özellikle böbreklerdeki toksinleri temizleme özelliğiyle bilinen bu erkenci erikler, hem üreticinin yüzünü güldürüyor hem de iç ve dış piyasada büyük talep görüyor.