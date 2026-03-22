Kilosu 4 bin liradan 2 bin liraya düştü: Böbrekleri tertemiz yapıyor, toksinlerden zerre eser kalmıyor
Kilosu 4 bin liradan 2 bin liraya düştü: Böbrekleri tertemiz yapıyor, toksinlerden zerre eser kalmıyor

Mersin'in Mut ilçesinde örtü altı üretimle yetiştirilen sezonun ilk yeşil erikleri, kilogramı 4 bin liralık rekor fiyattan alıcı bularak piyasaya giriş yaptı. Hasadın yoğunlaşmasıyla birlikte fiyatların kısa sürede 2 bin lira seviyelerine gerilediği bölgede, bu yıl yaklaşık 115 ton rekolte bekleniyor. Özellikle böbreklerdeki toksinleri temizleme özelliğiyle bilinen bu erkenci erikler, hem üreticinin yüzünü güldürüyor hem de iç ve dış piyasada büyük talep görüyor.

Foto - Kilosu 4 bin liradan 2 bin liraya düştü: Böbrekleri tertemiz yapıyor, toksinlerden zerre eser kalmıyor

Mut ilçesi Kıravğa Mahallesi'nde seralarda yetiştirilen yeşil eriklerin hasadına başlanırken, sezonun ilk ürünleri kilogramı 4 bin liradan satışa sunuldu. Hasadın başlamasıyla birlikte piyasada fiyatların 2 bin lira seviyelerine kadar gerilediği belirtildi.

Foto - Kilosu 4 bin liradan 2 bin liraya düştü: Böbrekleri tertemiz yapıyor, toksinlerden zerre eser kalmıyor

Hasat programına Mersin İl Tarım ve Orman Müdürü Erdem Karadağ, Mut İlçe Tarım ve Orman Müdürü Kerim Köken, Mut Göksu Kooperatifi Başkanı Salih Tekin ile üreticiler katıldı.

Foto - Kilosu 4 bin liradan 2 bin liraya düştü: Böbrekleri tertemiz yapıyor, toksinlerden zerre eser kalmıyor

Programda konuşan İl Müdürü Erdem Karadağ, Mut'un tarımsal üretimde önemli bir merkez olduğuna dikkat çekerek, "Mut bölgemizde özellikle kayısı, incir, zeytin ve yeşil erik üretimi oldukça fazla. Türkiye'de üretilen yeşil eriğin büyük bir kısmı bu ilçeden karşılanıyor. Erkenci üretim avantajı sayesinde de önemli bir ekonomik değer oluşturuyor. Şubat ayı ortalarında başlayan hasat yaklaşık 3 ay sürüyor. Örtü altı üretimde hasat başlamış durumda, önümüzdeki süreçte açık alanda da hasat devam edecek" dedi.

Foto - Kilosu 4 bin liradan 2 bin liraya düştü: Böbrekleri tertemiz yapıyor, toksinlerden zerre eser kalmıyor

Mut Göksu Kooperatifi Başkanı Salih Tekin ise Kıravğa can eriğinin bölge için önemli bir gelir kaynağı olduğunu belirterek, "Kıravğa Mahallesi'nde yaklaşık 55-56 sera bulunuyor. Seraların büyüklüğü 1 dönümden başlayıp 4-5 dönüme kadar çıkıyor. Toplamda yaklaşık 115 dönümlük alanda üretim yapılıyor.

Foto - Kilosu 4 bin liradan 2 bin liraya düştü: Böbrekleri tertemiz yapıyor, toksinlerden zerre eser kalmıyor

Bu yıl örtü altında yaklaşık 115 ton erik rekoltesi bekliyoruz. Sezona 4-5 bin lira seviyelerinde başladık ancak şu an fiyatlar 2 bin lira civarına geriledi" diye konuştu.

Foto - Kilosu 4 bin liradan 2 bin liraya düştü: Böbrekleri tertemiz yapıyor, toksinlerden zerre eser kalmıyor

Örtü altı üretimin sağladığı erkencilik avantajı sayesinde Mut eriğinin hem iç piyasada hem de ihracatta önemli bir yer tuttuğu ifade edildi.

