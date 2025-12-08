Haber Merkezi Giriş Tarihi: Kedi ve köpek sahiplerine son uyarı: Mikroçip için son gün 31 Aralık 2025! Taktırmayanlar cezalandırılacak
Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen evcil hayvanların kimliklendirilmesi ve kayıt altına alınması çalışmaları kapsamında, kedi ve köpeklere mikroçip taktırma zorunluluğu için belirlenen süre 31 Aralık 2025'te sona eriyor. Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, bu tarihten sonra yükümlülüğünü yerine getirmeyen hayvan sahiplerine idari yaptırım uygulanacağını duyurarak, vatandaşları uyarıyor.