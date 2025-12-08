Kedi ve köpek sahiplerine son uyarı: Mikroçip için son gün 31 Aralık 2025! Taktırmayanlar cezalandırılacak

Konu ile ilgili Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada "Kedi ve köpeklere mikroçip uygulaması İlçe Müdürlüğümüzde ve yetkili veterinerlik kliniklerinde yapılmaktadır. Tüm kedi ve köpeklere 31.12.2025 tarihine kadar mikroçip takılması ve kayıt altına alınması zorunlu olup, bu tarihten sonra mikroçip taktırmayan hayvan sahipleri hakkında idari yaptırım uygulanacaktır. İlgili hayvan sahiplerine önemle hatırlatırız" ifadeleri yer aldı.