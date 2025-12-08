  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Yaşam
5
Yeniakit Publisher
Kedi ve köpek sahiplerine son uyarı: Mikroçip için son gün 31 Aralık 2025! Taktırmayanlar cezalandırılacak

Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Kedi ve köpek sahiplerine son uyarı: Mikroçip için son gün 31 Aralık 2025! Taktırmayanlar cezalandırılacak

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen evcil hayvanların kimliklendirilmesi ve kayıt altına alınması çalışmaları kapsamında, kedi ve köpeklere mikroçip taktırma zorunluluğu için belirlenen süre 31 Aralık 2025'te sona eriyor. Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, bu tarihten sonra yükümlülüğünü yerine getirmeyen hayvan sahiplerine idari yaptırım uygulanacağını duyurarak, vatandaşları uyarıyor.

#1
Foto - Kedi ve köpek sahiplerine son uyarı: Mikroçip için son gün 31 Aralık 2025! Taktırmayanlar cezalandırılacak

Evcil hayvanlara mikroçip takma ve kayıt altına alma çalışmaları hız kesmeden sürüyor. Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, yayımlanan Yönetmelik çerçevesinde tüm kedi ve köpek sahiplerine önemli bir hatırlatmada bulundu.

#2
Foto - Kedi ve köpek sahiplerine son uyarı: Mikroçip için son gün 31 Aralık 2025! Taktırmayanlar cezalandırılacak

Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, kedi ve köpeklere mikroçip taktırma süresinin 31 Aralık 2025’te sona ereceğini hatırlatarak, bu tarihten sonra yükümlülüğünü yerine getirmeyen hayvan sahiplerine idari yaptırım uygulanacağını duyurdu.

#3
Foto - Kedi ve köpek sahiplerine son uyarı: Mikroçip için son gün 31 Aralık 2025! Taktırmayanlar cezalandırılacak

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın Köpek ve Gelinciklerin Kimliklendirilmesi ve Kayıt Altına Alınmasına Dair Yönetmelik çerçevesinde hayata geçirilen evcil hayvanlara mikroçip takma çalışmaları Aydın genelinde sürüyor. Bu çerçevede hizmet vermeye devam eden Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü de vatandaşlara çağrıda bulunarak, evcil hayvanların çiplenip kayıt altına alınması gerektiğini hatırlattı. Son günün 31 Aralık 2025 olduğunun altını çizen İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, yaptığı açıklama ile mikroçip yaptırmayan hayvan sahiplerine idari yaptırım uygulanacağını belirtti.

#4
Foto - Kedi ve köpek sahiplerine son uyarı: Mikroçip için son gün 31 Aralık 2025! Taktırmayanlar cezalandırılacak

Konu ile ilgili Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada "Kedi ve köpeklere mikroçip uygulaması İlçe Müdürlüğümüzde ve yetkili veterinerlik kliniklerinde yapılmaktadır. Tüm kedi ve köpeklere 31.12.2025 tarihine kadar mikroçip takılması ve kayıt altına alınması zorunlu olup, bu tarihten sonra mikroçip taktırmayan hayvan sahipleri hakkında idari yaptırım uygulanacaktır. İlgili hayvan sahiplerine önemle hatırlatırız" ifadeleri yer aldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Yol yapımına pideci engeli
Aktüel

Yol yapımına pideci engeli

Antalya'da işletme sahibi dükkanını boşaltmayınca çalışmalar durdu. Çalışmaların devam etmesi için Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının pideci ..
'Çok gizli' zarftan Esad’ın gerçek yüzü çıktı! Camilere ve halka küfredip kendi askerleriyle dalga geçmiş
Dünya

'Çok gizli' zarftan Esad’ın gerçek yüzü çıktı! Camilere ve halka küfredip kendi askerleriyle dalga geçmiş

Al Arabiya Suriye’nin eski devlet başkanı Beşar Esad'ın 2018 yılına ait konuşmalarının yer aldığı sızdırılmış görüntüleri sosyal medyada pay..
Galatasaray Lisesi’nde skandal pankart! Tutuklu isimler üzerinden provokasyon yapıldı!
Gündem

Galatasaray Lisesi’nde skandal pankart! Tutuklu isimler üzerinden provokasyon yapıldı!

Galatasaray Lisesi’nin geleneksel Kış Pilav Günü’nde yaşananlar büyük tepki topladı. Etkinlikte, cezaevinde bulunan gazeteci Fatih Altaylı i..
Hava saldırısı düzenlediler: Savaş yeniden başladı!
Dünya

Hava saldırısı düzenlediler: Savaş yeniden başladı!

Tayland, ABD’nin arabuluculuğunda sağlanan ateşkesin ihlal edildiği yönünde karşılıklı suçlamaların yükseldiği bir dönemde, Kamboçya’ya hava..
Kodese gönderildi! Peygamber Efendimize ve eşlerine alçak sözler…
Gündem

Kodese gönderildi! Peygamber Efendimize ve eşlerine alçak sözler…

İzmir’de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda Peygamber Efendimize ve mübarek eşlerine alçakça sözlerle hakaret eden insan müsvedde..
Savaş uçaklarıyla ilgili gündeme gelen iş birliği kararı: İki dev şirket görüşüyor
Dünya

Savaş uçaklarıyla ilgili gündeme gelen iş birliği kararı: İki dev şirket görüşüyor

Avrupa savunma sanayiinde insansız sistemlere artan ilgi ve değişen ittifaklar kapsamında, iSaab ve Airbus’ın insansız savaş uçağı teknoloji..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23