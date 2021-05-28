2021-05-28 04:19:47 Kazdağları doğal güzelliğiyle öne çıkıyor
Balıkesir ve Çanakkale sınırlarında bulunan Kazdağları, tarih boyunca görenlerin beğenisini kazanmış bir yer.
Balıkesir ve Çanakkale sınırlarında bulunan Kazdağları, tarih boyunca görenlerin beğenisini kazanmış bir yer.
Çanakkale ve Balıkesir sınırları içerisinde büyük bir yer kaplayan Kazdağlarının yalnızca yüzde 10'luk kısmı milli parkı oluşturuyor.
Bölgede yaklaşık 1000 çeşit bitki yetişiyor.
Kazdağları, Hasan Boğuldu, Sütüven Şelalesi, Dalak Suyu, Sarıkız Tepesi gibi efsanelere konu olmuştur.
Kazdağları, efsanelerde ''Bin pınarlı İda'' olarak geçer.
Doğa fotoğrafçıları için vazgeçilmez bir yerdir.
30 civarındaki endemik bitkiye ev sahipliği yapıyor.
Yeşilin en güzel tonlarını içinde barındıran Kazdağları, en çok Haziran ve Temmuz aylarında ziyaretçi çekiyor.
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