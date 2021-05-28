  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yaşam
10
Kazdağları doğal güzelliğiyle öne çıkıyor

2021-05-28 04:19:47
Kazdağları doğal güzelliğiyle öne çıkıyor

Balıkesir ve Çanakkale sınırlarında bulunan Kazdağları, tarih boyunca görenlerin beğenisini kazanmış bir yer.

#1
Foto - Çanakkale ve Balıkesir sınırları içerisinde büyük bir yer kaplayan Kazdağlarının yalnızca yüzde 10'luk kısmı milli parkı oluşturuyor.

Çanakkale ve Balıkesir sınırları içerisinde büyük bir yer kaplayan Kazdağlarının yalnızca yüzde 10'luk kısmı milli parkı oluşturuyor.

#2
Foto - Bölgede yaklaşık 1000 çeşit bitki yetişiyor.

Bölgede yaklaşık 1000 çeşit bitki yetişiyor.

#3
Foto - Kazdağları, Hasan Boğuldu, Sütüven Şelalesi, Dalak Suyu, Sarıkız Tepesi gibi efsanelere konu olmuştur.

Kazdağları, Hasan Boğuldu, Sütüven Şelalesi, Dalak Suyu, Sarıkız Tepesi gibi efsanelere konu olmuştur.

#4
Foto - Kazdağları, efsanelerde ''Bin pınarlı İda'' olarak geçer.

Kazdağları, efsanelerde ''Bin pınarlı İda'' olarak geçer.

#5
Foto - Doğa fotoğrafçıları için vazgeçilmez bir yerdir.

Doğa fotoğrafçıları için vazgeçilmez bir yerdir.

#6
Foto - 30 civarındaki endemik bitkiye ev sahipliği yapıyor.

30 civarındaki endemik bitkiye ev sahipliği yapıyor.

#7
Foto - Yeşilin en güzel tonlarını içinde barındıran Kazdağları, en çok Haziran ve Temmuz aylarında ziyaretçi çekiyor.

Yeşilin en güzel tonlarını içinde barındıran Kazdağları, en çok Haziran ve Temmuz aylarında ziyaretçi çekiyor.

#8
Foto -

#9
Foto -

Petrolün varil fiyatı ne kadar? Günlük 6.800 varil petrol üretimi ne kadar ediyor?
Ekonomi

Petrolün varil fiyatı ne kadar? Günlük 6.800 varil petrol üretimi ne kadar ediyor?

Küresel şer güçler, Türkiye’nin birliğine ve kalkınmasına engel olmak için kendini yırtsın dursun, Türkiye, tüm vesayet odaklarına ders veri..
Yapımcı duyurdu! Uyanış Büyük Selçuklu'nun sezon finalinde büyük sürpriz!
Medya

Yapımcı duyurdu! Uyanış Büyük Selçuklu'nun sezon finalinde büyük sürpriz!

TRT1'in reyting rekorları kıran dizisi Uyanış Büyük Selçuklu'nun sezon finali bölümünde Türk dizi tarihinin en uzun savaş sahnesi çekildi. H..
Ali Babacan'a şok tepki! Neye uğradığını şaşırdı
Siyaset

Ali Babacan'a şok tepki! Neye uğradığını şaşırdı

DEVA Partisi Lideri Ali Babacan, İzmir'e düzenlediği ziyaret sırasında bazı vatandaşların tepkisi ile karşılaştı.
Süleyman Soylu'dan Sedat Peker açıklaması
Gündem

Süleyman Soylu'dan Sedat Peker açıklaması

Birleşik Arap Emirlikleri'nde bulunan organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in iddialarına meydan okuyan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "H..
Isparta'yı ziyaret eden Kılıçdaroğlu bakın ne yaptı
Siyaset

Isparta'yı ziyaret eden Kılıçdaroğlu bakın ne yaptı

Isparta'nın Gönen ilçesindeki bir gül bahçesini ziyaret eden ve şov kokan hareketler sergileyerek halktan biriymiş gibi görünmeye çalışan CH..
Bölgede gerilim tırmandı! Ukrayna askeri öldürüldü
Dünya

Bölgede gerilim tırmandı! Ukrayna askeri öldürüldü

Ukrayna'nın Donbas bölgesinde meydana gelen çatışmalarda 1 Ukrayna askeri hayatını kaybetti.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay