Kayseri'nin doğal güzellikleri turizmde değer arıyor

Büyükkılıç, 24 pist, 18 modern mekanik tesis ve 104 kilometre uzunluğa sahip Erciyes Kayak Merkezi'nin geçen sezon Çekya, Rusya, Belarus, Ukrayna gibi ülkelerden misafirler ağırladığını, gelenlerin sağlık turizminden faydalandıklarını, Erciyes'te kayak yaptıklarını hem de Kapadokya'yı gezdiklerini aktardı. Erciyes Kayak Merkezi'nin salgın sürecinde kendini kanıtladığını ve kendi kendinin tanıtımını yaptığını vurgulayan Büyükkılıç, "Bunu profesyonel kayakçılar söylüyor. Bu yıl kayak merkezini 720 bin civarında ziyaret eden oldu. Bu normal zamanda 2 milyon 200 bin kişiydi. Tanınırlığı arttı, profesyonel kayakçılara hitap eden boyutu arttı. 4 otelin yapımı devam ediyor, 10 mevcut otel var. Yeter mi, yetmez, biz daha fazlası için gayret gösteriyoruz, yatırımcılar da bunu gördü, herkes arsa arıyor." diye konuştu. - "Selçuklu döneminde şehir hızlı bir imarlaşma geçirmiş" İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun da Kayseri'nin kültür ve doğa şehri olmasının yanı sıra bir ticaret şehri olarak da anıldığını, bu ticaret akışının Selçuklular döneminde de sürdüğünü, İpek Yolu üzerinde yer alan kentte önemli kervansaraylar yapıldığını belirtti. Bünyan yolu üzerindeki Sultan Hanı ve Karatay Hanı'nın devrin en önemli ticaret yapılarından olduğuna işaret eden Dursun, "Bu hanlar hem mimari hem de süsleme açısından ön plana çıkan örnekler. Pınarbaşı ilçesindeki Pazarören mevkisindeki Yabanlı Pazarı'nda dünyanın en büyük fuarının kurulduğunu biliyoruz. Çeşitli ülkelerden insanlar mallarını getirip burada satışa sunuyorlar. Yaklaşık bir ay süren bir fuar." dedi. - "Gevher Nesibe'nin benzer uygulaması günümüze ulaşmamış" Kayseri Kalesi örneğinden yola çıkarak kentte izlerini bırakan medeniyetlere değinen Dursun, şöyle devam etti: "Asur ticaret kolonilerinden Hititlere, Bizans, Roma ve Selçuklu gibi çok çeşitli medeniyetler buradan geçmiş. Tarihi Kayseri Kalesi'ne baktığımızda milattan sonra 3. yüzyıla kadar tarihleniyor. Roma döneminde inşası başlıyor, sonrasında Bizans ve Anadolu Selçuklu döneminde de mevcut halini alıyor. Özellikle 1. Alaaddin Keykubat döneminde burada büyük yenilemeler yapılmış. Kale şehrin merkezinde yer alıyor ve çevresinde Danişmentliler döneminden kalma Ulu Cami bulunuyor. Selçuklu döneminde şehir hızlı bir imarlaşma geçirmiş. Çeşitli medreseler yapılmış. Bunlardan birisi dünyaca ünlü Gevhernesibe Medresesi ve Darüşşifası. 1205-1206 tarihinde bitirilen bu medrese hem medrese hem hastane olarak en eski örnek. Dünyada da benzer bir uygulaması günümüze ulaşmamış. Şu anda da Selçuklu temasıyla Selçuklu Uygarlığı Müzesi olarak hizmet veriyor." Hacı Kılıç Cami, Sahabiye Medreresi ve Anadolu'nun en büyük külliyelerinden Hunat Hatun'un da kentin önemli değerlerinden olduğunu aktaran Dursun, "Türkiye'nin en büyük kapalı çarşılarından birine sahibiz. İlçelerimizde de tarih ön plana çıkıyor. Yeşilhisar ilçesine gittiğimizde Erdemli'de kaya oyma eserleri görmemiz mümkün." diye konuştu.