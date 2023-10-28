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Ekonomi
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Kaymak gibi indirim paylaşıldı! Dip fiyatı gördü: O tarihe kadar aldınız aldınız

2023-10-28 13:51:30
Kaymak gibi indirim paylaşıldı! Dip fiyatı gördü: O tarihe kadar aldınız aldınız

Cumhuriyetin 100. yılına özel indirimler paylaşılmaya devam ediliyor. Son yıllarda etkili olan enflasyondan en çok etkilenen ürünlerden birisi olan tuvalet kağıtlarında indirim başladı. O tarihe kadar geçerli indirimlerden faydalanmak acele edin. İşte tüm detaylar... Tuvalet kağıtlarında paylaşılan indirim, milyonlarca tüketicinin dikkatini çekti. İndirim listelerinin göz bebeği haline gelen tuvalet kağıtlarında dev indirim duyuruldu. Temel ihtiyaç kategorisinde yer alan tuvalet kağıdı indirimini gören tüketiciler kapış kapış alıyor.

#1
Foto - Kaymak gibi indirim paylaşıldı! Dip fiyatı gördü: O tarihe kadar aldınız aldınız

Ülkemizde yüksek olan enflasyon karşısında market ürünlerine zamlar gelmeye devam ediyor. Market zincirleri tarafından enflasyonla mücadele kapsamında her hafta indirim listeleri paylaşılıyor. Cumhuriyetin 100. yılına özel olarak indirimler gelmeye başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın indirim çağrısı üzerine marketler harekete geçti. O market zinciri tarafından 16'lı, 32'li ve 40'lı tuvalet kağıtlarında dev indirim başladı. Tarım Kredi Kooperatif market zincirleri tarafından paylaşılan indirimlere bir yenisi daha eklendi. Sürekli yeni indirimler paylaşan Tarım Kredi marketleri, tüketicilerin bütçesine hitap ediyor.

#2
Foto - Kaymak gibi indirim paylaşıldı! Dip fiyatı gördü: O tarihe kadar aldınız aldınız

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla geçtiğimiz yıl kar amacı gütmeden satış yapan marketler, yeni indirimleri paylaştı. Büyük kampanyalar yapan Tarım Kredi marketleri tuvalet kağıdı ürünlerinde fiyatı dibe çekti. İndirim için son tarih paylaşıldı. Tarım Kredi Kooperatif marketleri tarafından başlatılan indirim, tüketicileri harekete geçirdi. İndirim fırsatı ile akın eden müşteriler, tuvalet kağıdı gibi diğer hijyen ürünlerindeki ekstra indirimi görünce poşetleri doldurdu. 2 Kasım 2023 tarihine kadar sürecek olan indirim, tüketicilerin gündeminde yer alıyor. Tarım kredi ile kırk rulo tuvalet kağıdı fiyatları 159 TL'ye kadar gerileme kaydetti. Elit marka tuvalet kağıdı ise 99 TL'ye düştü.

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