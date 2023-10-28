Kaymak gibi indirim paylaşıldı! Dip fiyatı gördü: O tarihe kadar aldınız aldınız

Ülkemizde yüksek olan enflasyon karşısında market ürünlerine zamlar gelmeye devam ediyor. Market zincirleri tarafından enflasyonla mücadele kapsamında her hafta indirim listeleri paylaşılıyor. Cumhuriyetin 100. yılına özel olarak indirimler gelmeye başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın indirim çağrısı üzerine marketler harekete geçti. O market zinciri tarafından 16'lı, 32'li ve 40'lı tuvalet kağıtlarında dev indirim başladı. Tarım Kredi Kooperatif market zincirleri tarafından paylaşılan indirimlere bir yenisi daha eklendi. Sürekli yeni indirimler paylaşan Tarım Kredi marketleri, tüketicilerin bütçesine hitap ediyor.