2023-10-28 13:51:30 Kaymak gibi indirim paylaşıldı! Dip fiyatı gördü: O tarihe kadar aldınız aldınız
Cumhuriyetin 100. yılına özel indirimler paylaşılmaya devam ediliyor. Son yıllarda etkili olan enflasyondan en çok etkilenen ürünlerden birisi olan tuvalet kağıtlarında indirim başladı. O tarihe kadar geçerli indirimlerden faydalanmak acele edin. İşte tüm detaylar... Tuvalet kağıtlarında paylaşılan indirim, milyonlarca tüketicinin dikkatini çekti. İndirim listelerinin göz bebeği haline gelen tuvalet kağıtlarında dev indirim duyuruldu. Temel ihtiyaç kategorisinde yer alan tuvalet kağıdı indirimini gören tüketiciler kapış kapış alıyor.