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Sağlık
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Kawasaki hastalığı nedir? Kawasaki hastalığı belirtileri nelerdir? Kawasaki hastalığı ile koronavirüs arasındaki bağlantı nedir?

2020-05-09 01:34:26
Kawasaki hastalığı nedir? Kawasaki hastalığı belirtileri nelerdir? Kawasaki hastalığı ile koronavirüs arasındaki bağlantı nedir?

Son dönemde beş yaş altı çocuklarda görülen ve sonuçları ölümcül olabilecek Kawasaki hastalığı, Avrupa’da tekrar ortaya çıktı. Tüm dünya koronavirüs ile mücadele ederken, Avrupa’da görülen Kawasaki hastalığı ile koronavirüs arasındaki ilişki araştırılmaya başlandı. Peki, Kawasaki hastalığı nedir? Kawasaki belirtileri nelerdir? Kawasaki hastalığı hangi durumlarda ortaya çıkar? Kawasaki hastalığının koronavirüs ile bağlantısı nedir? İşte tüm detaylar…

#1
Foto - Avrupa'da, beş yaşında altında bazı çocuklarda Kawasaki hastalığının tespit edilmesi sonrası Kawasaki hastalığı merak edilir oldu. Bir virüs yüzünden olduğu tahmin edilen Kawasaki hastalığı ile corona virüsü arasındaki ilişki incelenmeye başlandı. Peki, Kawasaki hastalığı nedir? Kawasaki belirtileri nelerdir? İşte cevaplar…

Avrupa'da, beş yaşında altında bazı çocuklarda Kawasaki hastalığının tespit edilmesi sonrası Kawasaki hastalığı merak edilir oldu. Bir virüs yüzünden olduğu tahmin edilen Kawasaki hastalığı ile corona virüsü arasındaki ilişki incelenmeye başlandı. Peki, Kawasaki hastalığı nedir? Kawasaki belirtileri nelerdir? İşte cevaplar…

#2
Foto - Kawasaki hastalığı, erkeklerde kızlara ve Asya ve Pasifik Adası kökenli çocuklara göre daha yaygındır. Bununla birlikte, tüm ırksal ve etnik kökenlerden çocukları ve gençleri etkileyebilen Kawasaki hastalığı nedir? Belirtileri ve tedavisi ile ilgili bilinmesi gerekenleri haberimizde sizler için derledik…

Kawasaki hastalığı, erkeklerde kızlara ve Asya ve Pasifik Adası kökenli çocuklara göre daha yaygındır. Bununla birlikte, tüm ırksal ve etnik kökenlerden çocukları ve gençleri etkileyebilen Kawasaki hastalığı nedir? Belirtileri ve tedavisi ile ilgili bilinmesi gerekenleri haberimizde sizler için derledik…

#3
Foto - Kawasaki hastalığı veya mukokutanöz lenf nodu sendromu, arterlerde, damarlarda ve kılcal damarlarda iltihaplanmaya neden olan bir hastalıktır. Ayrıca lenf düğümlerinizi de etkiler ve burunda, ağızda ve boğazda semptomlara neden olur. Çocuklarda kalp hastalığının en yaygın nedenidir. İlk defa Japon pediatrist Dr. Tomisaku Kawasaki tarafından 1967 yılında tanımlanan hastalık, çoğu durumda tedaviden birkaç gün sonra ciddi bir sorun olmadan iyileşir, birçok çocukta herhangi bir kalıcı hasara neden olmaz. Nüksler (tekrar) nadir olarak görülür.

Kawasaki hastalığı veya mukokutanöz lenf nodu sendromu, arterlerde, damarlarda ve kılcal damarlarda iltihaplanmaya neden olan bir hastalıktır. Ayrıca lenf düğümlerinizi de etkiler ve burunda, ağızda ve boğazda semptomlara neden olur. Çocuklarda kalp hastalığının en yaygın nedenidir. İlk defa Japon pediatrist Dr. Tomisaku Kawasaki tarafından 1967 yılında tanımlanan hastalık, çoğu durumda tedaviden birkaç gün sonra ciddi bir sorun olmadan iyileşir, birçok çocukta herhangi bir kalıcı hasara neden olmaz. Nüksler (tekrar) nadir olarak görülür.

#4
Foto - Kawasaki hastalığının kesin nedeni hala bilinmemektedir. Genetik ve çevresel faktörlerin bir karışımının Kawasaki hastalığına neden olabilir. Bazı teoriler hastalığı bakteri, virüs veya diğer çevresel faktörlerle ilişkilendirir, ancak hiçbiri kanıtlanmamıştır. Bazı genler çocuğunuzun Kawasaki hastalığına yakalanma olasılığını artırabilir.

Kawasaki hastalığının kesin nedeni hala bilinmemektedir. Genetik ve çevresel faktörlerin bir karışımının Kawasaki hastalığına neden olabilir. Bazı teoriler hastalığı bakteri, virüs veya diğer çevresel faktörlerle ilişkilendirir, ancak hiçbiri kanıtlanmamıştır. Bazı genler çocuğunuzun Kawasaki hastalığına yakalanma olasılığını artırabilir.

#5
Foto - Kawasaki hastalığı, belirti belirtileri ve bulguları ile aşamalar halinde ortaya çıkar. Durum kış sonu ve ilkbaharda ortaya çıkma eğilimindedir.

Kawasaki hastalığı, belirti belirtileri ve bulguları ile aşamalar halinde ortaya çıkar. Durum kış sonu ve ilkbaharda ortaya çıkma eğilimindedir.

#6
Foto - Belirti ve semptomların ilk aşaması şu şekildedir:

Belirti ve semptomların ilk aşaması şu şekildedir:

#7
Foto - – Üç günden uzun süren yüksek ateş – Akıntı olmadan gözlerde ortaya çıkan kızarıklık – Göğüsten bacağa kadar yayılan deride, kasıklarda ve genital bölgede kızarıklık – El ve ayaklarda şişlik ve kızarıklık – Özellikle boyunda büyümüş lenf bezleri – Tahriş olmuş boğaz, ağız ve dudaklar – Şişik ve parlak kırmızı dil (çilek görünümünde) Bu süre zarfında kalp problemleri de ortaya çıkabilir.

– Üç günden uzun süren yüksek ateş – Akıntı olmadan gözlerde ortaya çıkan kızarıklık – Göğüsten bacağa kadar yayılan deride, kasıklarda ve genital bölgede kızarıklık – El ve ayaklarda şişlik ve kızarıklık – Özellikle boyunda büyümüş lenf bezleri – Tahriş olmuş boğaz, ağız ve dudaklar – Şişik ve parlak kırmızı dil (çilek görünümünde) Bu süre zarfında kalp problemleri de ortaya çıkabilir.

#8
Foto - İkinci aşama – Eklem ağrısı – İshal – Kusma – Karın ağrısı – El ve ayak derisinin soyulması – Safra kesesinin genişlemesi – Geçici işitme kaybı

İkinci aşama – Eklem ağrısı – İshal – Kusma – Karın ağrısı – El ve ayak derisinin soyulması – Safra kesesinin genişlemesi – Geçici işitme kaybı

#9
Foto - Üçüncü aşama Hastalığın üçüncü aşamasında, komplikasyon gelişmedikçe belirtiler ve semptomlar yavaşça kaybolur. Çocukların eski enerjilerine kavuşabilmeleri ve normal görünmesi sekiz hafta kadar sürebilir.

Üçüncü aşama Hastalığın üçüncü aşamasında, komplikasyon gelişmedikçe belirtiler ve semptomlar yavaşça kaybolur. Çocukların eski enerjilerine kavuşabilmeleri ve normal görünmesi sekiz hafta kadar sürebilir.

#10
Foto - Çocuğunuz bu semptomlardan herhangi birini gösteriyorsa doktorunuzu arayın. 1 yaşından küçük veya 5 yaşından büyük çocukların eksik semptom gösterme olasılığı daha yüksektir. Bu çocuklar; kalp hastalığı komplikasyonları riski yüksek olan Kawasaki hastalığı vakalarının yüzde 25'ini oluşturmaktadır.

Çocuğunuz bu semptomlardan herhangi birini gösteriyorsa doktorunuzu arayın. 1 yaşından küçük veya 5 yaşından büyük çocukların eksik semptom gösterme olasılığı daha yüksektir. Bu çocuklar; kalp hastalığı komplikasyonları riski yüksek olan Kawasaki hastalığı vakalarının yüzde 25'ini oluşturmaktadır.

#11
Foto - Kawasaki hastalığına yakalandığı düşünülen çocuk, olası kalp tutulumu açısından gözlenmesi ve monitorize edilmesi için hastaneye sevk edilmelidir. İlk tedavinin amacı ateş ve iltihabı azaltmak ve kalp hasarını önlemektir. Kawasaki hastalığında tedaviye mümkün olan en kısa sürede başlamak önemlidir. Tedavi, yüksek dozda aspirin ve damar içi gama globulin verilmesini içerir. Her iki tedavide sistemik iltihabı azaltarak akut belirtilerin kaybolmasını sağlayacaktır. Hastaların büyük çoğunluğunda koroner anormalliklerin ortaya çıkışını önleyebildiği için, yüksek doz damar içi globulin tedavinin vazgeçilmez unsurudur. Nadir de olsa kortikosteroidler de kullanılabilir.

Kawasaki hastalığına yakalandığı düşünülen çocuk, olası kalp tutulumu açısından gözlenmesi ve monitorize edilmesi için hastaneye sevk edilmelidir. İlk tedavinin amacı ateş ve iltihabı azaltmak ve kalp hasarını önlemektir. Kawasaki hastalığında tedaviye mümkün olan en kısa sürede başlamak önemlidir. Tedavi, yüksek dozda aspirin ve damar içi gama globulin verilmesini içerir. Her iki tedavide sistemik iltihabı azaltarak akut belirtilerin kaybolmasını sağlayacaktır. Hastaların büyük çoğunluğunda koroner anormalliklerin ortaya çıkışını önleyebildiği için, yüksek doz damar içi globulin tedavinin vazgeçilmez unsurudur. Nadir de olsa kortikosteroidler de kullanılabilir.

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