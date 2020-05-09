2020-05-09 01:34:26 Kawasaki hastalığı nedir? Kawasaki hastalığı belirtileri nelerdir? Kawasaki hastalığı ile koronavirüs arasındaki bağlantı nedir?
Son dönemde beş yaş altı çocuklarda görülen ve sonuçları ölümcül olabilecek Kawasaki hastalığı, Avrupa’da tekrar ortaya çıktı. Tüm dünya koronavirüs ile mücadele ederken, Avrupa’da görülen Kawasaki hastalığı ile koronavirüs arasındaki ilişki araştırılmaya başlandı. Peki, Kawasaki hastalığı nedir? Kawasaki belirtileri nelerdir? Kawasaki hastalığı hangi durumlarda ortaya çıkar? Kawasaki hastalığının koronavirüs ile bağlantısı nedir? İşte tüm detaylar…