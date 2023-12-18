2023-12-18 14:29:54 Kastamonu'da ultrasona alınan hamile koyun öylece donup kaldı! Veterinerleri bile şaşırtan olayın sebebi sonradan ortaya çıktı! Allah’ın şu işine bakın
Kastamonu’da beslenme sorunları yüzünden sahibi tarafından veteriner kliniğine götürülen koyunun hamile olduğu ortaya çıktı. Veteriner hekimlerin, incelemek için hamile koyunu ultrasona alınca koyun donup öylece kaldı. Normalde hayvanların rahatsız olup durmadığını söyleyen veteriner hekimler şaşırdı. Koyun ise yavrusunun kalp sesini duyduğu için dakikalarca öylece kaldı ve kalp seslerini dinledi. O anlar saniye saniye kaydedildi.