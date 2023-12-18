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Kastamonu'da ultrasona alınan hamile koyun öylece donup kaldı! Veterinerleri bile şaşırtan olayın sebebi sonradan ortaya çıktı! Allah’ın şu işine bakın

2023-12-18 14:29:54
Kastamonu'da ultrasona alınan hamile koyun öylece donup kaldı! Veterinerleri bile şaşırtan olayın sebebi sonradan ortaya çıktı! Allah’ın şu işine bakın

Kastamonu’da beslenme sorunları yüzünden sahibi tarafından veteriner kliniğine götürülen koyunun hamile olduğu ortaya çıktı. Veteriner hekimlerin, incelemek için hamile koyunu ultrasona alınca koyun donup öylece kaldı. Normalde hayvanların rahatsız olup durmadığını söyleyen veteriner hekimler şaşırdı. Koyun ise yavrusunun kalp sesini duyduğu için dakikalarca öylece kaldı ve kalp seslerini dinledi. O anlar saniye saniye kaydedildi.

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Foto - Kastamonu'da ultrasona alınan hamile koyun öylece donup kaldı! Veterinerleri bile şaşırtan olayın sebebi sonradan ortaya çıktı! Allah’ın şu işine bakın

Kastamonu'ya bağlı İnebolu ilçesindeki bir veteriner kliniğine getirilen koyun, hamilelik şüphesiyle ultrasona alınınca olanlar oldu. Görüntüleme sırasında karnındaki yavrunun kalp atışlarını dinleyen koyun, dakikalarca ekrandaki yavrusunun ultrason görüntülerini izledi. O anlar ise veteriner kliniği çalışanları tarafından cep telefonu ile görüntülendi.

#2
Foto - Kastamonu'da ultrasona alınan hamile koyun öylece donup kaldı! Veterinerleri bile şaşırtan olayın sebebi sonradan ortaya çıktı! Allah’ın şu işine bakın

Koyunun ultrasondan çıkan ses dalgalarını yerinden kımıldamadan dinlediğini söyleyen klinik sahibi Veteriner Muhammed Coduroğlu, “Birkaç gün önce kliniğimize muayene edilmek üzere bir koyun geldi. Bu koyun yeni alınmış. Aldıklarında da biraz yemede ve içmede problem yaşadığı için koyunu muayene ettirmek istemişler. Bize geldiklerinde koyunumuzu muayene ettik, aynı zamanda gebeliğinden şüphelendiğimiz için gebelik muayenesi de yaptık. Gebelik muayenesi esnasında koyun, yavrusunun kalp atışlarını duyduğu an pür dikkat ultrasondan çıkan ses dalgalarını dinlemeye başladı. Hiç kımıldamadan dakikalarca yerinde kalarak yavrusunun kalp atışlarını dinledi. Normalde hayvanları ultrason ile muayene ederken kolay kolay yerlerinde durmazlar. Ama koyun, o sesler ona tatlı geldiği için çok güzel bir şekilde yerinden kımıldamadan herhangi, bir şekilde sıkıntı oluşturmadan muayene etmemize izin verdi” diye konuştu.

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