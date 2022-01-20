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Hayat-Aktüel
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Kartalkaya'da kar kalınlığı 2 metreye yaklaştı

2022-01-20 16:51:25
Kartalkaya'da kar kalınlığı 2 metreye yaklaştı

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Kartalkaya Kayak Merkezi'nde kar kalınlığı 2 metreye yaklaştı.

#1
Foto - İstanbul ve Ankara arasında bulunan, Köroğlu Dağları'nın zirvesinde yer alan, şehir merkezine 35 kilometre uzaklıktaki kayak merkezinde kar yağışı 5 gündür aralıklarla etkili oluyor.

İstanbul ve Ankara arasında bulunan, Köroğlu Dağları'nın zirvesinde yer alan, şehir merkezine 35 kilometre uzaklıktaki kayak merkezinde kar yağışı 5 gündür aralıklarla etkili oluyor.

#2
Foto - Kar yağışıyla Kartalkaya'da kar kalınlığı 186 santimetre ölçüldü.

Kar yağışıyla Kartalkaya'da kar kalınlığı 186 santimetre ölçüldü.

#3
Foto - Günübirlik ve konaklamak için kayak merkezine gelen tatilciler, toplam uzunluğu 75 kilometreyi bulunan 25 pistte kayak ve snowboard yaparak eğlenceli vakit geçiriyor.

Günübirlik ve konaklamak için kayak merkezine gelen tatilciler, toplam uzunluğu 75 kilometreyi bulunan 25 pistte kayak ve snowboard yaparak eğlenceli vakit geçiriyor.

#4
Foto - Kartalkaya'da bulunan 2 bin yatak kapasiteli 5 otel, yüzde 85 doluluk oranıyla hizmet veriyor.

Kartalkaya'da bulunan 2 bin yatak kapasiteli 5 otel, yüzde 85 doluluk oranıyla hizmet veriyor.

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