  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Türkiye
4
Kars’ta otomobil ile traktör çarpıştı

2023-07-23 10:43:50
Kars’ta otomobil ile traktör çarpıştı

Kars’ta ot yüklü traktör ile otomobil çarpıştı. Kazada yaralanan olmazken, otomobilde maddi hasar meydana geldi.

#1
Foto - Kars’ta otomobil ile traktör çarpıştı

Kaza; Kars-Arpaçay karayolu Yolboyu köy bölgesinde meydana geldi.

#2
Foto - Kars’ta otomobil ile traktör çarpıştı

Kars’tan Arpaçay istikametine seyir halindeki otomobil, Yolboyu köyü girişinde ot yüklü traktör ile çarptı.

#3
Foto - Kars’ta otomobil ile traktör çarpıştı

Kazada yaralanan olmazken, otomobilde maddi hasar gördü. Olay yerine jandarma ekipleri çağrıldı. Bölgeye gelen jandarma ekipleri gerekli işlemleri ardından kaza yapan otomobili çekici vasıtasıyla yoldan kaldırdı. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Halil Konakcı öyle bir cevap verdi ki… Ümit Özdağ bu kapağı ömür boyu unutamaz!
Siyaset

Halil Konakcı öyle bir cevap verdi ki… Ümit Özdağ bu kapağı ömür boyu unutamaz!

Halil Konakcı, Zafer Partisi Genel Başkanı ırkçı Ümit Özdağ'a hayatı boyunca unutamayacağı bir ders verdi.
Zekeriya Yapıcıoğlu'ndan kanlı saldırıya ilişkin ilk açıklama! Bişgin'in namazını kılarken öldürüldüğü öğrenildi
Gündem

Zekeriya Yapıcıoğlu'ndan kanlı saldırıya ilişkin ilk açıklama! Bişgin'in namazını kılarken öldürüldüğü öğrenildi

HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Adana'da parti binasına yönelik kanlı saldırıya ilişkin mesaj paylaştı.
Ormanı ateşe veren kundakçı hakkında karar verildi
Gündem

Ormanı ateşe veren kundakçı hakkında karar verildi

İzmir'in Çeşme ilçesinde çamlık alanda çıkan yangında kundaklama iddiası ile gözaltına alınan şüpheli hakkında karar verildi...
En büyük destekçisi o yazar da noktayı koydu… Kılıçdaroğlu bitmiştir… “Bu kötü bir bitiştir”
Gündem

En büyük destekçisi o yazar da noktayı koydu… Kılıçdaroğlu bitmiştir… “Bu kötü bir bitiştir”

CHP'deki son gelişmelerden sonra Kemal Kılıçdaroğlu'na olan tepkiler artarken, destekçileri de bir bir eleştirmeye başladı. Kılıçdaroğlu'na ..
İlaç fiyatlarına zam! Resmi Gazete'de yayımlandı
Gündem

İlaç fiyatlarına zam! Resmi Gazete'de yayımlandı

Resmi Gazete'de yer alan cumhurbaşkanı kararıyla ilaç fiyatlandırmasında kullanılan Euro kuruna yüzde 30,5 zam geldi.
Danimarka'daki kalleş saldırı sonrası Hakan Fidan'dan kritik görüşme
Dünya

Danimarka'daki kalleş saldırı sonrası Hakan Fidan'dan kritik görüşme

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir-Abdullahiyan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Danimarka'da K..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23