2023-07-23 10:43:50 Kars’ta otomobil ile traktör çarpıştı
Kars’ta ot yüklü traktör ile otomobil çarpıştı. Kazada yaralanan olmazken, otomobilde maddi hasar meydana geldi.
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Kars’ta ot yüklü traktör ile otomobil çarpıştı. Kazada yaralanan olmazken, otomobilde maddi hasar meydana geldi.
Kaza; Kars-Arpaçay karayolu Yolboyu köy bölgesinde meydana geldi.
Kars’tan Arpaçay istikametine seyir halindeki otomobil, Yolboyu köyü girişinde ot yüklü traktör ile çarptı.
Kazada yaralanan olmazken, otomobilde maddi hasar gördü. Olay yerine jandarma ekipleri çağrıldı. Bölgeye gelen jandarma ekipleri gerekli işlemleri ardından kaza yapan otomobili çekici vasıtasıyla yoldan kaldırdı. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.
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