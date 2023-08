Kariyerini elinin tersiyle itti! İngiliz kadın Türkiye'ye geldi bakın ne yapıyor

Daha önce hiç bir şekilde hayvancılıkla uğraşmadığını ifade eden Durrant, “İngiltere’de bu işle hiç alakam yoktu. Beni hayvancılık yaparken görenler şaşırıyorlar biraz ama beni tanıyanlar zaten her şeyi yapabileceğimi biliyor. Herkes destekliyor. Nasıl gidiyor diye soruyorlar hep. Ailem özellikle hep soruyor. Hayvanlarla uğraşmayı seviyorum. Böyle tatlı hayvanlarla uğraşıyorum. Ne mutlu bana. Bu tatlı yüzlerle her gün bir aradayım. Konuşuyorum hayvanlarımla. Biraz ilişki kuruyorum. Alım satım yaptığımız için hayvanlarımız başka dama gittiklerinde üzülüyorum tabii. Çünkü bir bağ kuruyorum. Daha önce hiç bir şekilde hayvancılıkla uğraşmadığını ifade eden Durrant, “İngiltere’de bu işle hiç alakam yoktu. Beni hayvancılık yaparken görenler şaşırıyorlar biraz ama beni tanıyanlar zaten her şeyi yapabileceğimi biliyor. Herkes destekliyor. Nasıl gidiyor diye soruyorlar hep. Ailem özellikle hep soruyor. Hayvanlarla uğraşmayı seviyorum. Böyle tatlı hayvanlarla uğraşıyorum. Ne mutlu bana. Bu tatlı yüzlerle her gün bir aradayım. Konuşuyorum hayvanlarımla. Biraz ilişki kuruyorum. Alım satım yaptığımız için hayvanlarımız başka dama gittiklerinde üzülüyorum tabii. Çünkü bir bağ kuruyorum. Ama çok zevkli bir şey. Buzağılara süt veriyorum. Annelerinden sütlerini alıp, emdiriyoruz. Burada her şeye alıştım” şeklinde konuştu.