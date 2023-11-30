Karayolları kışa hazır

Makine parkının ortalama yaşının düşürüldüğünü ifade eden Bakan Uraloğlu, “2002 yılında 18,1 iken yeni yaptığımız alımlar ile bu oranı 10,25’e düşürdük. Aynı zamanda 21 yaş ve üstü ekonomik ömrünü dolduran makinelerin oranını da W’den ’6’ya indirdik. Son alımlarla birlikte makine parkımızın yaklaşık yüzde 46’sını yenilemiş olduk. 2023 yılında 461 milyon lira bedel ile damperli kamyon, asfalt kazıma makinesi, ekskavatör, vakumlu süpürge, çekici, kanal kazıcı yükleyici gibi yol bakım ve karla mücadele faaliyetlerinde hayati önemi haiz; 200 adet makine ve 105 adet ekipman olmak üzere toplam 305 adet makine ve ekipmanı karayollarımıza kazandırdık.” dedi. Satın alınan bu makine ve ekipmanların ?’lik kısmının yerli olduğuna dikkati çeken Bakan Uraloğlu, “Bu alımlar ile makine parkımızın yenileme değeri toplam 683,5 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. Bu son alımlarla karayollarımız 5 bin 423 adedi hareketli makine olmak üzere toplam 13 bin 995 adet makine ve ekipman ile hizmet verir hale gelmiştir.” şeklinde konuştu.