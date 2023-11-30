Karayolları kışa hazır

KIŞ ŞARTLARINDA YOLA ÇIKACAK SÜRÜCÜLER; KIŞ LASTİĞİNİZİ TAKIN, ARAÇLARINIZDA ZİNCİR BULUNDURUN - Bakan Uraloğlu, bakanlık olarak yapılan çalışmaların yanında vatandaşlara da önemli görevler düştüğünü ifade ederek, çağrıda bulundu. Bakan Uraloğlu, “Kış mevsiminde seyahat edecek sürücülerimizin ve yolcularımızın yola çıkmadan önce seyahat güzergâhı hakkında muhakkak bilgi edinmeleri gerekmektedir. Kullandıkları araçlarında kış lastiği takmak, araçlarında zincir, takoz bulundurmak gibi önlemlerle kış şartlarına hazırlıklı olmaları gerekir. Ayrıca vatandaşlarımız seyahat edecekleri zaman yolların durumunu;ALO 123 Bakanlık Çağrı Merkezi’nden, ALO 159 Yol Danışma hattından ya da KGM web sitesi üzerinden sunulan güzergâh analizi programı ile öğrenebilirler.” ifadelerini kullandı. Bakan Uraloğlu, konuşmasının ardından araç parkını gezerek yeni alınan ve bakımı yapılan kar ve buzla mücadele araçlarını inceledi. Hizmete alınan yeni araçların Karayolları Genel Müdürlüğü’ne ve ülkeye hayırlı olmasını temenni etti. Bakan Uraloğlu ayrıca, hizmete alınan kar küreme aracının direksiyonuna geçti, araç parkında tur atarak test etti. Karayolları Genel Müdürlüğü bünyesinde doğal afetlerde kullanılmak üzere hazırlanan Afet Acil Yardım Tırı’nı da inceleyen Bakan Uraloğlu, bakım aracına kış lastiği taktı.