Emrah Savcı Giriş Tarihi: Karar verildi artık! Sadettin Saran'ın gözü döndü: Osimhen'e ciddi rakip geliyor gibi...
Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran çıldırmış olmalı... Victor Osimhen'e ödenenden daha az bonservis bedeline, Jhon Duran'a ödenenden daha düşük maaşa İngiliz Milli Takımının adına şarkılar yazılan kaptanı Harry Kane'e kafayı taktı. Bayern'in daha teklif olmadan 60 milyon Euro'ya satmaya hazır olduğu Harry Kane'in gelmesi durumunda neler yaşanabileceği ile ilgili yapılan fizibilite çalışması Fenerbahçe başkanının iştahını kabarttı.