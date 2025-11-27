  • İSTANBUL
Karar verildi artık! Sadettin Saran'ın gözü döndü: Osimhen'e ciddi rakip geliyor gibi...

Emrah Savcı Giriş Tarihi:
Karar verildi artık! Sadettin Saran'ın gözü döndü: Osimhen'e ciddi rakip geliyor gibi...

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran çıldırmış olmalı... Victor Osimhen'e ödenenden daha az bonservis bedeline, Jhon Duran'a ödenenden daha düşük maaşa İngiliz Milli Takımının adına şarkılar yazılan kaptanı Harry Kane'e kafayı taktı. Bayern'in daha teklif olmadan 60 milyon Euro'ya satmaya hazır olduğu Harry Kane'in gelmesi durumunda neler yaşanabileceği ile ilgili yapılan fizibilite çalışması Fenerbahçe başkanının iştahını kabarttı.

Foto - Karar verildi artık! Sadettin Saran'ın gözü döndü: Osimhen'e ciddi rakip geliyor gibi...

Fenerbahçe'nin transferde gözünü ne kadar kararttığı herkesin merak konusu. Çünkü Başkan Sadettin Saran'ın "dünya çapında bir golcü alacağım" dediğinde akıllara gelen isimlere gülüp geçtiği iddia ediliyor. Çünkü Başkan Saran, Fenerbahçe kongre üyeleriyle Rize dönüşü yaptığı ayak üstü sohbette transfer gündeminde olan iki golcü için dikkat çekici ifadeler kullandı:

Foto - Karar verildi artık! Sadettin Saran'ın gözü döndü: Osimhen'e ciddi rakip geliyor gibi...

- Robert Lewnadoski için... iyi golcüydü. - Scammaca için... kim?

Foto - Karar verildi artık! Sadettin Saran'ın gözü döndü: Osimhen'e ciddi rakip geliyor gibi...

Tedesco'nun talepleri üzerine Saran'ın araştırılmasını istediği profilin Harry Kane olduğu iddia edildi. Tecrübeli, dünya klasında bir golcü... kariyerinin son döneminde şampiyonluklar kazanmaya hala aç. Dahası Bayern Münih de ayrılmasına artık sıcak bakıyor.

Foto - Karar verildi artık! Sadettin Saran'ın gözü döndü: Osimhen'e ciddi rakip geliyor gibi...

Yaşı ve sözleşme durumu göz önüne alındığında üstüne bir de Almanya'dan gelen haberlere bakıldığında; Fenerbahçe 60 milyon Euro bonservis ve 15 milyon euro'luk bir bonus maddesi koyarsa Kane'i alabilir. Tabii bu sadece Bayern'in ikna edilmesi için gereken kısım. İngiliz Milli Takım kaptanı için bir cevap yok.

Foto - Karar verildi artık! Sadettin Saran'ın gözü döndü: Osimhen'e ciddi rakip geliyor gibi...

İNGİLİZLERİN ŞARKI YAZDIĞI KAPTAN

Foto - Karar verildi artık! Sadettin Saran'ın gözü döndü: Osimhen'e ciddi rakip geliyor gibi...

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'ın araştırılmasını istediği Hary Kane için gelen ilk fizibilite raporu transferin ekonomik yönüyle ilgili: -Kane gibi dünya çapında bir yıldızın transferi, Fenerbahçe'nin uluslararası marka değerini önemli ölçüde artırır. -Forma satı

Foto - Karar verildi artık! Sadettin Saran'ın gözü döndü: Osimhen'e ciddi rakip geliyor gibi...

Harry Kane'in sponsorları arasında Allianz ve Skechers dikkat çeken markalar. İngiliz oyuncunun Bayern'deki yıllık brüt maaşı yaklaşık 25 milyon euro. Bonuslar dahil edildiğinde bu rakam 31.25 milyon euro'ya kadar çıkıyor. Fotospor'a göre; Bu rakamın neti ise 12 ila 15 milyon Euro arasında. Fenerbahçe'nin 21 milyon Euro ödediği Jhon Duran'ın yıllı maaşından çok daha az.

