2023-12-12 10:39:29 Karar gece yarısı alındı! O ilin sınırları değişti
Resmi Gazete'de yayımlanan son kararlara göre Şanlıurfa ilinin bazı sınırları resmen değişti.
Resmi Gazete'de yayımlanan son kararlara göre Şanlıurfa ilinin bazı sınırları resmen değişti.
Karar gece yarısı alındı ve Resmi Gazete'de yayımlandı.
Resmi Gazete’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan kararla Şanlıurfa ilinin bazı sınırlar değişti.
Resmi Gazete'de yayımlanan kararla, Değişiklik Bozova, Harran, Ceylanpınar ve Karaköprü ilçelerindeki bazı mahalle ve parselleri değişiyor.
Karara göre, Bozova ilçesi Kevik Mahallesi sınırında bulunan 553 parsel numaralı taşınmazın Karaköprü ilçesi Kırkpınar Mahallesine katılması ve Karaköprü Kırkpınar Mahallesindeki 187 parsel numaralı taşınmazın da Bozova ilçesi Kevik Mahallesine katılması kararlaştırıldı.
Ceylanpınar ilçesine bağlı Büyükyıldız Mahallesi sınırları içinde bulunan 103/1-2 numaralı parsellerin Harran ilçesi Ceylangözü Mahallesine, 254, 255, 112/1-2-3-4, 113/1, 114/1, 115/1, 116/1-2-3, 117/1-2-3-4-5, 119/1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12 numaralı parsellerin de Küçükyıldız Mahallesi Sultanlar Sokağı'na bağlanması kararlaştırıldı.
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