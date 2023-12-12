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Karar gece yarısı alındı! O ilin sınırları değişti

2023-12-12 10:39:29
Karar gece yarısı alındı! O ilin sınırları değişti

Resmi Gazete'de yayımlanan son kararlara göre Şanlıurfa ilinin bazı sınırları resmen değişti.

#1
Foto - Karar gece yarısı alındı! O ilin sınırları değişti

Karar gece yarısı alındı ve Resmi Gazete'de yayımlandı.

#2
Foto - Karar gece yarısı alındı! O ilin sınırları değişti

Resmi Gazete’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan kararla Şanlıurfa ilinin bazı sınırlar değişti.

#3
Foto - Karar gece yarısı alındı! O ilin sınırları değişti

Resmi Gazete'de yayımlanan kararla, Değişiklik Bozova, Harran, Ceylanpınar ve Karaköprü ilçelerindeki bazı mahalle ve parselleri değişiyor.

#4
Foto - Karar gece yarısı alındı! O ilin sınırları değişti

Karara göre, Bozova ilçesi Kevik Mahallesi sınırında bulunan 553 parsel numaralı taşınmazın Karaköprü ilçesi Kırkpınar Mahallesine katılması ve Karaköprü Kırkpınar Mahallesindeki 187 parsel numaralı taşınmazın da Bozova ilçesi Kevik Mahallesine katılması kararlaştırıldı.

#5
Foto - Karar gece yarısı alındı! O ilin sınırları değişti

Ceylanpınar ilçesine bağlı Büyükyıldız Mahallesi sınırları içinde bulunan 103/1-2 numaralı parsellerin Harran ilçesi Ceylangözü Mahallesine, 254, 255, 112/1-2-3-4, 113/1, 114/1, 115/1, 116/1-2-3, 117/1-2-3-4-5, 119/1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12 numaralı parsellerin de Küçükyıldız Mahallesi Sultanlar Sokağı'na bağlanması kararlaştırıldı.

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