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Kara deliğin en net görüntüsü ortaya çıktı! Bilim insanları milyonlarca ışık yılı uzaklıkta deyip açıkladılar

2024-01-23 21:55:59
Kara deliğin en net görüntüsü ortaya çıktı! Bilim insanları milyonlarca ışık yılı uzaklıkta deyip açıkladılar

Dünyanın çeşitli köşelerinde kara delik tüm evrenin en gizemli ve merak uyandıran konusu olarak akıllardaki yerini korumaya devam ediyor. Bilim insanları uyardı: Dünya’dan 55 milyon ışık yılı uzaklıkta görüntülenen ilk kara deliğin en net görüntüsünü farklı olduğunu paylaştı. Horizon Teleskobu tarafından çekilen görüntü herkesi dehşete düşürdü. İşte o tarihi görüntü...

#1
Foto - Kara deliğin en net görüntüsü ortaya çıktı! Bilim insanları milyonlarca ışık yılı uzaklıkta deyip açıkladılar

Bilim adamları yaptıkları çalışma sonucunda Messier 87 (M87) galaksisinde bulunan ve insanlar tarafından görüntülenen ilk kara deliğin en net görüntüsünü paylaşmayı başardı.

#2
Foto - Kara deliğin en net görüntüsü ortaya çıktı! Bilim insanları milyonlarca ışık yılı uzaklıkta deyip açıkladılar

İlk kez 2019'da görüntülenmişti! Horizon Teleskobu tarafından kaydedilen ve 2019 yılında paylaşılan ilk görüntü, bilim insanlarına 3 milyon dolar ödül kazandırmıştı.

#3
Foto - Kara deliğin en net görüntüsü ortaya çıktı! Bilim insanları milyonlarca ışık yılı uzaklıkta deyip açıkladılar

Astrophysical Journal Letters'da yayınlanan yeni görüntü, kara deliğin ne kadar ürkütücü olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

#4
Foto - Kara deliğin en net görüntüsü ortaya çıktı! Bilim insanları milyonlarca ışık yılı uzaklıkta deyip açıkladılar

Yeni görüntü, büyük materyal kümelerine bağlı olarak kurallar oluşturan makine öğrenimi yardımıyla işlendi.

#5
Foto - Kara deliğin en net görüntüsü ortaya çıktı! Bilim insanları milyonlarca ışık yılı uzaklıkta deyip açıkladılar

Bu doğrultuda bilgisayarlara sunulan 30.000'den fazla örnek ile boşlukların doldurulması sağlandı.

#6
Foto - Kara deliğin en net görüntüsü ortaya çıktı! Bilim insanları milyonlarca ışık yılı uzaklıkta deyip açıkladılar

Araştırmanın baş yazarı Lia Medeiros yeni görüntüyle ilgili şu ifadeleri kullandı; "Yeni makine öğrenimi tekniğimiz PRIMO ile mevcut dizinin maksimum çözünürlüğüne ulaşmayı başardık". "Kara delikleri yakından inceleyemediğimiz için, bir görüntünün ayrıntıları onun davranışını anlama yeteneğimizde kritik bir rol oynuyor. Görüntüdeki halkanın genişliği artık yaklaşık iki kat daha küçük, bu da Teorik modellerimiz ve yerçekimi testlerimiz için güçlü bir kısıtlama"

#7
Foto - Kara deliğin en net görüntüsü ortaya çıktı! Bilim insanları milyonlarca ışık yılı uzaklıkta deyip açıkladılar

Kara deliğin en net görüntüsü ortaya çıktı: 55 milyon ışık yılı uzaklıkta kaydedildi

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