2024-01-23 21:55:59 Kara deliğin en net görüntüsü ortaya çıktı! Bilim insanları milyonlarca ışık yılı uzaklıkta deyip açıkladılar
Dünyanın çeşitli köşelerinde kara delik tüm evrenin en gizemli ve merak uyandıran konusu olarak akıllardaki yerini korumaya devam ediyor. Bilim insanları uyardı: Dünya’dan 55 milyon ışık yılı uzaklıkta görüntülenen ilk kara deliğin en net görüntüsünü farklı olduğunu paylaştı. Horizon Teleskobu tarafından çekilen görüntü herkesi dehşete düşürdü. İşte o tarihi görüntü...