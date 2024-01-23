Kara deliğin en net görüntüsü ortaya çıktı! Bilim insanları milyonlarca ışık yılı uzaklıkta deyip açıkladılar

Araştırmanın baş yazarı Lia Medeiros yeni görüntüyle ilgili şu ifadeleri kullandı; "Yeni makine öğrenimi tekniğimiz PRIMO ile mevcut dizinin maksimum çözünürlüğüne ulaşmayı başardık". "Kara delikleri yakından inceleyemediğimiz için, bir görüntünün ayrıntıları onun davranışını anlama yeteneğimizde kritik bir rol oynuyor. Görüntüdeki halkanın genişliği artık yaklaşık iki kat daha küçük, bu da Teorik modellerimiz ve yerçekimi testlerimiz için güçlü bir kısıtlama"