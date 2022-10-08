2022-10-08 07:51:16 Kapısını 3 kez kilitleyenler dikkat! Meğerse yanlış yapıyormuşuz
Evlerde bulunan bazı küçük güvenlik zafiyetleri, hırsızlara adeta davetiye çıkarabiliyor. Bu noktada evlerin giriş noktalarında yer alan güvenlik açıkları mutlaka tespit edilmeli ve gerekli önlemler alınmalı. Hırsızlık vakalarına yönelik caydırıcı özelliği bulunan kamera ve alarm sistemleri ev güvenliği için oldukça önemli iki unsur olarak karşımıza çıkıyor. Eğer alarm veya kamera sistemi mevcut ise evden çıkmadan önce bu sistemlerin aktif olup olmadıklarının kontrolü yapılmalı ve bu kontrol alışkanlık haline getirilmeli.