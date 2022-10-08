Kapısını 3 kez kilitleyenler dikkat! Meğerse yanlış yapıyormuşuz

3 KEZ KİLİTLEMEK DOĞRU MU YANLIŞ MI? Uzmanlar evden çıkıldığı durumlarda kilitlemenin mutlaka yapılması gerektiğine vurgu yapıyor. Evinin güvenliğini arttırmak isteyenler ise internetten araştırma yaptıklarında karşılarına ilk çıkan, kapının 3 kez kilitlenmesi gerektiği oluyor. "Kilidinizi 3 tur kilitlerseniz kilit milinizin kilide tutunan kısmının mukavemeti azalacaktır ve darbe ile daha rahat kırılabilir" görüşüyle ilgili Emir Çatak, "Çelik kapılarda kilidi 3 tur kilitlemenin bir sakıncası yoktur, hatta alarmlı kilitler üçüncü turda devreye girer. Sosyal medya platformlarında da sıkça karşılaşıyorum, "kapınızı 2 tur kilitlerseniz daha güvenlikli olur" diye, art niyetli bir insan gelince kapınızın göbek kısmını kırıp ya da göbeğin üst kısmından kapıyı açıyor. Bu durumda da anahtarla açıyormuşsunuz gibi düşünün 3 tur kitlerseniz 3 tur açması gerekir, 1 tur kitlerseniz 1 tur açması gerekiyor" dedi.