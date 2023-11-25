  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan flaş karar! O isimlerin tamamını görevden aldı

Seçil Erzan'dan, parasını döve döve fazlasıyla alan iki futbolcu kim? Şok iddia Türkiye’yi sarstı! İkisine de soruşturma açıldı

Cumhurbaşkanı’nın önünde hain tezgâh! Türkiye gündemine bomba gibi düştü! “Payitaht” dizisi detayı şok etti

Kapıcılar Kralı'nın İbram'ıydı, yıllar sonra ortaya çıktı! Değişimini görenlerin ağzı bir karış açık kaldı

Hak-İş Filistinli kadınlar için ABD büyükelçiliğine yürüdü: Kahrolsun ABD, kahrolsun İsrail

Yunanistan'da çok büyük panik! Televizyon, gazeteler, radyolar Türkiye'nin NOTAM kararını korku içerisinde servis etmeye başladı

Galatasaray'dan flaş hamle kararı! Hiç kimse bunu beklemiyordu: Yok böyle bir gelir...

Bildiklerinizi unutun! Satış lideri yeni Peugeot E-208 Türkiye’ye ne zaman geliyor? Kaç km menzil sunuyor?

Kuruluş Osman’ın Orhan Bey'i: O sahnede zorlandım

Bu gurur Peugeot’un! "2023 Yılının Binek Otomobil Markası" seçildi! "Müşterilerimiz için hep daha iyisi için çalışıyoruz"
Gündem
6
Kapıcılar Kralı'nın İbram'ıydı, yıllar sonra ortaya çıktı! Değişimini görenlerin ağzı bir karış açık kaldı

2023-11-25 13:59:11
Kapıcılar Kralı'nın İbram'ıydı, yıllar sonra ortaya çıktı! Değişimini görenlerin ağzı bir karış açık kaldı

Kapıcılar Kralı'nda 'Seyit'in oğlu İbram' olarak hafızalara kazınan oyuncu Soner Yağız aradan geçen 47 yılın ardından değişimiyle çok şaşırttı. Filmin iki kardeşi yıllar sonra filmde yer alan apartmanın önünde tarihi buluşma gerçekleştirmişti. Şimdilerde 50'lerinde olan Soner Yağız ve filmde kız kardeşine hayat veren oyuncu Banu Bolaman'ın son hali gündem oldu. İşte son halleri...

#1
Foto - Kapıcılar Kralı'nın İbram'ıydı, yıllar sonra ortaya çıktı! Değişimini görenlerin ağzı bir karış açık kaldı

Kapıcılar Kralı filmi dönemin efsaneleşmiş filmleri arasında yer alıyor. Filmde usta oyuncu Kemal Sunal'ın canlandırdığı Kapıcı Seyit'in oğlu rolünde yer alan İbram, başarılı oyunculuk performansıyla dikkat çekiyordu. Şimdilerde 50'lerinde olan İbram'ın değişimini gören tanıyamadı.

#2
Foto - Kapıcılar Kralı'nın İbram'ıydı, yıllar sonra ortaya çıktı! Değişimini görenlerin ağzı bir karış açık kaldı

Yönetmenliğini Zeki Ökten'in üstlendiği, senaryosunu da Umur Bugay'ın yazdığı Kapıcılar Kralı filmi aradan geçen 47 yıla rağmen hala izleniyor. Yeşilçam ünlülerini ve mekanlarını bulup sosyal medyada paylaşan oyuncu Doğan Güneş, geçtiğimiz yıllarda Kapıcılar Kralı'nın iki kardeşini bir araya getirmişti.

#3
Foto - Kapıcılar Kralı'nın İbram'ıydı, yıllar sonra ortaya çıktı! Değişimini görenlerin ağzı bir karış açık kaldı

Kemal Sunal’ın Kapıcılar Kralı filminde çocuklarını oynayan abi kardeş Soner Yağız ile Banu Bolaman geçtiğimiz yıllarda filmin geçtiği apartmanın önünde poz vererek tarihi bir buluşma gerçekleştirmişti. Filmde babasına yardım eden ve hafızalara kazınan repliklerin baş kahramanı olan İbram şimdilerde 50'li yaşlarında. İşte 50'li yaşlarında olan ünlü oyuncu Soner Yağız...

#4
Foto - Kapıcılar Kralı'nın İbram'ıydı, yıllar sonra ortaya çıktı! Değişimini görenlerin ağzı bir karış açık kaldı

Kapıcılar Kralı filmi dönemin efsaneleşmiş filmleri arasında yer alıyor. Filmde usta oyuncu Kemal Sunal'ın canlandırdığı Kapıcı Seyit'in oğlu rolünde yer alan İbram, başarılı oyunculuk performansıyla dikkat çekiyordu. Şimdilerde 50'lerinde olan İbram'ın değişimini gören tanıyamadı.

#5
Foto - Kapıcılar Kralı'nın İbram'ıydı, yıllar sonra ortaya çıktı! Değişimini görenlerin ağzı bir karış açık kaldı

Kemal Sunal’ın Kapıcılar Kralı filminde çocuklarını oynayan abi kardeş Soner Yağız ile Banu Bolaman geçtiğimiz yıllarda filmin geçtiği apartmanın önünde poz vererek tarihi bir buluşma gerçekleştirmişti.

ABD Başkanı Biden'dan dikkat çeken Filistin açıklaması: Bu sadece başlangıç
Dünya

ABD Başkanı Biden'dan dikkat çeken Filistin açıklaması: Bu sadece başlangıç

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Joe Biden, İsrail ve Hamas arasında yapılan esir takasında ilk grupların serbest bırakılmasının ar..
Merkez Bankası'ndan EFT/FAST kararı
Ekonomi

Merkez Bankası'ndan EFT/FAST kararı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bankaların hafta içi saat 16.00 sonrası ve hafta sonu yapılan EFT/FAST işlemleri için yüzde 50 faz..
50 günlük aralıksız saldırıların ardından Halid Meşal İstanbul'da Hamas'ın durumunu açıkladı
Dünya

50 günlük aralıksız saldırıların ardından Halid Meşal İstanbul'da Hamas'ın durumunu açıkladı

Hamas'ın yurt dışı sorumlusu Halid Meşal, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik yaklaşık 50 gün süren saldırısından sonra üst düzey askeri kadro..
Estetik bağımlısı dünyaca ünlü isim: Bu uğurda iflas etti ama yine doktorun yolunu tuttu! 'Beden dismorfik bozukluğu' var
Medya

Estetik bağımlısı dünyaca ünlü isim: Bu uğurda iflas etti ama yine doktorun yolunu tuttu! 'Beden dismorfik bozukluğu' var

Yıllardır yaptırdığı estetikler yüzünden adı magazin sayfalarından düşmüyor. Bir zamanlar nasıl göründüğünü belki de kendisi bile unuttu. So..
Kar geliyor! Son dakika hava durumu uyarıları peş peşe geldi!
Gündem

Kar geliyor! Son dakika hava durumu uyarıları peş peşe geldi!

Kritik hava durumu uyarıları peş peşe geliyor. Hafta sonu sıcaklıklar 8-10 derece birden düşecek. Özellikle Batı Karadeniz, İç Ege, Doğu Kar..
Resmi Gazete'de yayımlandı! İşte vergi, harç ve cezalara yapılan zam
Ekonomi

Resmi Gazete'de yayımlandı! İşte vergi, harç ve cezalara yapılan zam

Yeniden değerleme oranı 2023 için yüzde 58,46 olarak tespit edildi.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23