2023-11-25 13:59:11 Kapıcılar Kralı'nın İbram'ıydı, yıllar sonra ortaya çıktı! Değişimini görenlerin ağzı bir karış açık kaldı
Kapıcılar Kralı'nda 'Seyit'in oğlu İbram' olarak hafızalara kazınan oyuncu Soner Yağız aradan geçen 47 yılın ardından değişimiyle çok şaşırttı. Filmin iki kardeşi yıllar sonra filmde yer alan apartmanın önünde tarihi buluşma gerçekleştirmişti. Şimdilerde 50'lerinde olan Soner Yağız ve filmde kız kardeşine hayat veren oyuncu Banu Bolaman'ın son hali gündem oldu. İşte son halleri...