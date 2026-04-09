Kapak rafında muhafaza ise... Buzdolabındaki yerine dikkat! Paket süt riski...

Buzdolabındaki yerine dikkat! Paket süt riski...
Süt paketleri ile ilgili bu detay çok dikkat edilecek bir husus olabilir...
Süt paketleri, hemen hemen her evde buzdolabının kapak rafında muhafaza edilir. Buna rağmen uzmanlar, bu alışkanlığın sütün raf ömrünü azaltmakla yetinmeyip ciddi sağlık sorunlarına da yol açabileceği konusunda uyarılarda bulundu.
Boyutunun uygunluğu ve kullanım kolaylığı sağlaması sebebiyle süt paketlerini buzdolabı kapağındaki raflara koymak, en sık karşılaşılan mutfak alışkanlıklarından biridir.
Bununla birlikte gıda güvenliği uzmanları, bu sıradan alışkanlığın gıda zehirlenmesine varabilecek kadar ağır sonuçlar doğurabileceği yönünde güncel uyarılarda bulunuyor.
Buzdolabının kapak bölümü, kapak her açıldığında ortamdaki oda sıcaklığından en çok etkilenen alandır. Yaşanan bu sürekli sıcaklık değişimleri, sütün olması gerekenden çok daha hızlı bir şekilde bozulmasına yol açar.
Süt, doğası gereği sabit bir soğukluk düzeyine (ortalama 4°C ve altı) gereksinim duyar. Kapak rafında meydana gelen ani ısı farklılıkları, sütün içeriğinde mikroorganizmaların ve zararlı bakterilerin süratle çoğalmasına zemin hazırlar.
Sütün bozulmaya başlaması her zaman belirgin bir kötü kokuya veya kesilmiş bir görüntüye neden olmaz. "Sinsi bozulma" olarak adlandırılan bu süreçte, sütte çoğalan bakteriler fark edilmeden vücuda alındığında mide bulantısı, kramp ve ağır gıda zehirlenmelerine sebebiyet verebilir. Bu tablo, özellikle bağışıklık sistemi daha hassas olan çocuklar ve yaşlı bireyler için çok daha ciddi bir tehdit oluşturmaktadır.
Sütün hem tazeliğini hem de besleyici özelliklerini koruyabilmesi için tercih edilmesi gereken en ideal konum neresidir? Uzmanların tavsiyesine göre süt; buzdolabının orta veya alt raflarında, hatta mümkünse en iç kısımlarda bulundurulmalıdır. Arka bölümler, cihazın en düşük ısıya sahip ve sıcaklık dengesinin en istikrarlı olduğu yerlerdir.
Buzdolabının kapak bölmeleri, ısı farklılıklarına karşı daha dirençli olan gıdalar için tercih edilmelidir. Ketçap, mayonez, hardal gibi soslar, reçeller ve turşular bu bölgede güvenle saklanabilir.
Ancak süt, krema ve yumurta gibi hassas ürünlerin yeri kesinlikle kapak rafları olmamalıdır.
