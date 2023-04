FOTO: EKREM DUMANLI'NIN ESKİ EVİ 5 Victoria Dr, Somerset, New Jersey, Amerika Birleşik Devletleri- 600 BİN DOLARLIK LÜKS VİLLADA OTURUYOR SABAH Özel İstihbarat ekipleri, Ekrem Dumanlı'nın bu adreste 16 Haziran 2021 yılından beri yaklaşık 600 bin dolar değerindeki 195 metrekarelik müstakil lüks villada aylık 2800 dolarla kirada oturduğunu tespit etti. Firari Dumanlı'nın 2015 yılından itibaren geçen yaklaşık 8 yıllık firari süreçte ABD'nin birçok eyaletinde sık sık ev değiştirdiğini tespit eden ekiplerimiz yaptığı araştırmalarda, 12 Ekim 2021 yılında New Jersey Eyaleti gelir idaresi kurumuna halen 450713664 numarası ile aktif kayıtlı VIOLET33 LLC adlı Yurt içi Limited Şirketinin adresini ayrıca home ofis olarak kullandığı 19 Nostrand Rd, Hillsborough'da gösterdiğini tespit etti. Ekrem Dumanlı'nın firari olarak ABD'de geçirdiği 8 yıllık süre içinde 5 Victoria Dr, Somerset, New Jersey 08873 adresinde 28 Aralık 2016 ile 16 Haziran 2021 tarihleri arasında ikamet ettiği değerlendiriliyor.