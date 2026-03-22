Kameralar kayıttaydı! MHP’nin bayram ziyaretine DEM’in talebi damga vurdu

DEM Partili Türkdoğan, MHP'li heyetin bayramını kutlayarak, "Biliyorsunuz, bugün aynı zamanda Nevroz. Ben bu vesileyle hem bayramımızı hem de nevrozumuzu kutluyorum. Halklarımızın bayramı ve nevrozu kutlu olsun. Elbette ki bu bayramın bölgemize barış getirmesini diliyorum" dedi. Türkdoğan, dün (önceki gün) DEM Parti Eş Genel Başkanları'nın ve MHP Genel Başkanı'nın önemli mesajlar verdiğini hatırlatarak, şöyle konuştu: "Bizler de DEM Parti olarak bu mesajların gereği olarak bir an önce 'Barış ve Demokratik Toplum' sürecimizin artık daha somut yasal düzenlemelerle ilerlemesini temenni ediyoruz. Aslında bu, bir temenni olmaktan çıktı. Çok büyük oranda halkımızın çok ciddi anlamda beklentisi hâline geldi. Biliyorsunuz, Meclisimiz komisyon raporunu açıkladı. Raporumuzun 6'ncı ve 7'nci bölümlerinde önemli tespitler var. Bizler, bunların bir an önce yasalaşması noktasında adım atılmasını bekliyoruz. Elbette ki bu sürecin en önemli aktörü ve ana muhatabı Sayın Öcalan'ın da bu süreçte rolünün teslim edilmesini bekliyoruz. Bu kapsamda bir yasal süreç başladığında ve yasa çıktığında, inanıyoruz ki Sayın Bahçeli'nin de ifade ettiği 'statü' meselesi de bir çözüme kavuşacaktır."