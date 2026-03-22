  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Hava Kuvvetleri'nde alarm verildi, pilotlar acı gerçeği itiraf etti: 2030’u mümkünatı yok göremeyiz Herkes “Böyle bir menzil mümkün değil” diyordu! İran için dengeleri değiştirecek gizli silah iddiası doğrulandı Kameralar kayıttaydı! MHP’nin bayram ziyaretine DEM’in talebi damga vurdu Gizemli hastalık Erzincan’ı korkuttu: Bir anda düşüp ölüyorlar! Kilosu 4 bin liradan 2 bin liraya düştü: Böbrekleri tertemiz yapıyor, toksinlerden zerre eser kalmıyor İran, İsrail’in feleğini bir günde şaşırttı! Füzelerin yağmur gibi yağdığı son saldırıda 200’den fazla ölü ve yaralı var Resmen kâbusu yaşadılar! İran’ın, 5 şehrini yerle bir ettiği İsrail’den beklenmedik itiraf Mayınları keklik gibi avlayacak! Yeni nesil hayalet gemi sessiz sedasız envantere girdi Yapay zeka etkisini gösterdi! Son 3 ayda binlerce iş kayboldu Otomobil fabrikasında facia: 14 kişi öldü
Siyaset
5
Yeniakit Publisher
Kameralar kayıttaydı! MHP’nin bayram ziyaretine DEM’in talebi damga vurdu
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Kameralar kayıttaydı! MHP'nin bayram ziyaretine DEM'in talebi damga vurdu

MHP heyeti, DEM Parti'ye bayram ziyaretinde bulundu. DEM Parti Eş Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Türkdoğan, "Bu sürecin en önemli aktörü ve ana muhatabı Sayın Öcalan'ın da bu süreçte rolünün teslim edilmesini bekliyoruz" dedi. Türkdoğan, "Sevgili Demirtaş ve Yüksekdağ bize göre özgürlüklerine kavuşmalı. Gezi davasındaki arkadaşlarımız, özellikle de İmamoğlu ve diğer belediye başkanları tutuksuz yargılanabilirler" diye konuştu.

#1
MHP heyeti, Ramazan Bayramı dolayısıyla DEM Parti Genel Merkezi'ne bayramlaşma ziyaretinde bulundu. MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, Genel Başkan Başdanışmanı Esma Özdaşlı, MYK Üyesi Şahin Kartal'dan oluşan heyet, DEM Parti Eş Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Türkdoğan, Mersin Milletvekili Ali Bozan ve PM Üyesi Zeyno Bayramoğlu tarafından ağırlandı.

#2
DEM Partili Türkdoğan, MHP'li heyetin bayramını kutlayarak, "Biliyorsunuz, bugün aynı zamanda Nevroz. Ben bu vesileyle hem bayramımızı hem de nevrozumuzu kutluyorum. Halklarımızın bayramı ve nevrozu kutlu olsun. Elbette ki bu bayramın bölgemize barış getirmesini diliyorum" dedi. Türkdoğan, dün (önceki gün) DEM Parti Eş Genel Başkanları'nın ve MHP Genel Başkanı'nın önemli mesajlar verdiğini hatırlatarak, şöyle konuştu: "Bizler de DEM Parti olarak bu mesajların gereği olarak bir an önce 'Barış ve Demokratik Toplum' sürecimizin artık daha somut yasal düzenlemelerle ilerlemesini temenni ediyoruz. Aslında bu, bir temenni olmaktan çıktı. Çok büyük oranda halkımızın çok ciddi anlamda beklentisi hâline geldi. Biliyorsunuz, Meclisimiz komisyon raporunu açıkladı. Raporumuzun 6'ncı ve 7'nci bölümlerinde önemli tespitler var. Bizler, bunların bir an önce yasalaşması noktasında adım atılmasını bekliyoruz. Elbette ki bu sürecin en önemli aktörü ve ana muhatabı Sayın Öcalan'ın da bu süreçte rolünün teslim edilmesini bekliyoruz. Bu kapsamda bir yasal süreç başladığında ve yasa çıktığında, inanıyoruz ki Sayın Bahçeli'nin de ifade ettiği 'statü' meselesi de bir çözüme kavuşacaktır."

#3
Türkdoğan, "Siyasi mahpus arkadaşlarımızın bir an önce tahliyesi noktasında inanıyorum ki MHP'nin de söyleyecekleri vardır. Düşüncelerinden dolayı insanlar, siyasi görüşlerinden dolayı hapiste olmamalılar. Sevgili Demirtaş ve Yüksekdağ bize göre özgürlüklerine kavuşmalı. Gezi davasındaki arkadaşlarımız, özellikle de İmamoğlu ve diğer belediye başkanları tutuksuz yargılanabilirler" dedi.

#4
DEM Partili Türkdoğan, "Bizim için önemli olan, bölgemizdeki bu ateşin bir an önce sönmesi, ülkemizdeki barış ortamının kalıcı hâle gelmesi ve bunun için de kapsamlı yasal düzenlemelerin gerçekleşmesini bekliyoruz. Biz parti olarak hazırız. Umuyoruz ki MHP'yle birlikte, önümüzdeki bayram gelmeden somut adımların atılması noktasında ön ayak oluruz" diye konuştu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23