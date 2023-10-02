  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yaşam
8
Kahveseverleri üzen haber! Bakın iklim değişikliği onları nasıl etkiliyor

2023-10-02 08:27:01
Kahveseverleri üzen haber! Bakın iklim değişikliği onları nasıl etkiliyor

Dünyanın önde gelen kahve üreticilerinden Brezilya ve Endonezya'da yapılan araştırmalar, hava olaylarının kahve üretiminde verimi düşürdüğünü gösterdi

#1
Foto - Kahveseverleri üzen haber! Bakın iklim değişikliği onları nasıl etkiliyor

Gaziantep Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nazım Şekeroğlu El Nino ve La Nina hava olaylarının kahve üretimini olumsuz etkilediğini, asıl tehlikenin ise iklim değişikliğiyle birlikte kahve üretim alanlarının daralması olduğunu söyledi. Birçok ülkenin kahve için belirlediği ulusal bir gün bulunurken Uluslararası Kahve Örgütünün (ICO) ortak bir gün kararlaştırmak üzere başlattığı çalışmalar sonucu 2014'ten bu yana 1 Ekim, Uluslararası Kahve Günü olarak kutlanıyor.

#2
Foto - Kahveseverleri üzen haber! Bakın iklim değişikliği onları nasıl etkiliyor

Birleşmiş Milletler Gıda Örgütü (FAO) verilerine göre, kahve, dünyada ticareti en fazla yapılan tropikal ürün ve 25 milyon hane, kahve üretiminden gelir elde ediyor. Brezilya, Vietnam ve Kolombiya en çok kahve üreten ülkeler arasında yer alırken Avrupa Birliği (AB) üyeleri ve Amerika Birleşik Devletleri (ABD) kahvenin en çok tüketildiği ülkeler olarak öne çıkıyor. Kahve üretiminde Arabica ve Robusta olmak üzere iki temel çekirdek bulunuyor. Robusta üretiminin en yoğun olduğu bölgeler Vietnam, Endonezya ve Hindistan olurken Arabica, Orta ve Güney Amerika'da yoğun olarak üretiliyor. Birleşmiş Milletler Çevre Programı UNEP tarafından iklim anomalisi olarak tanımlanan El Nino ve La Nina hava olaylarının iklim kriziyle birlikte şiddetlenmesi bu ülkelerdeki kahve üretiminde dalgalanmalara neden oluyor.

#3
Foto - Kahveseverleri üzen haber! Bakın iklim değişikliği onları nasıl etkiliyor

Güney Amerika ülkesi Brezilya'da, Sao Paulo Devlet Üniversitesi akademisyenleri tarafından yürütülen bir çalışmada, kahve üretiminde El Nino ve La Nina'nın etkili olduğu yıllarda standart sapmalarda bazı değişimler meydana geldiği görülürken, bu hava olaylarının, bazı bölgelerdeki kahve üretimine ciddi etkilerinin olduğu belirlendi. Söz konusu bölgelerde La Nina döneminde elde edilen ürün miktarı, El Nino döneminde alınan ürün miktarından hektar başına 325 kilogram daha düşük oldu. Robusto çekirdeğinin daha fazla üretildiği Endonezya'da, El Nino ve La Nina'nın bölgesel üretimi nasıl etkilediği üzerine yapılan bir diğer çalışmada da benzer sonuçlara ulaşıldı.

#4
Foto - Kahveseverleri üzen haber! Bakın iklim değişikliği onları nasıl etkiliyor

Endonezya IPB Üniversitesi (Institut Pertanian Bogor) akademisyenleri tarafından 2021'de gerçekleştirilen çalışmada ülkenin en çok kahve üretilen 7 bölgesindeki üretim verileri, 1993 ve 2019 arasındaki çeşitli periyotlarda değerlendirildi. Yapılan çalışma sonucu La Nina ve El Nino'nun kahve üretim noktaları üzerinde farklı etkileri olduğu saptandı. La Nina'nın bir bölge hariç tüm bölgelerde verimliliği düşürdüğü saptanırken, El Nino'nun etkili olduğu dönemlerde 3 bölgede düşüş gözlemlendi.

#5
Foto - Kahveseverleri üzen haber! Bakın iklim değişikliği onları nasıl etkiliyor

Aynı zamanda Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü Kahve ve Hindiba Komisyonu Üyesi olan Şekeroğlu, El Nino ve La Nina hava olaylarının kahve üretimi üzerindeki etkisine ilişkin AA muhabirinin sorularını yanıtladı. Sıcaklığın 5 derecenin altına düştüğü durumlarda bitki üzerinde oluşan buz kristallerinin öldürücü etki yaparak çiçek tomurcuklarını, çiçekleri ve meyveleri yok edebileceğini ve yapraklarda don yanıklarına neden olabileceğini aktaran Şekeroğlu, uzun süreli soğukların kahve bitkisine ciddi zarar verdiğini bildirdi. Şekeroğlu, Ağustos 2021'de Brezilya'nın Sao Paulo eyaletinde yaşanan aşırı düşük sıcaklıklarda çok sayıda kahve bitkisinin donduğunu hatırlattı.

#6
Foto - Kahveseverleri üzen haber! Bakın iklim değişikliği onları nasıl etkiliyor

Şekeroğlu, düşük sıcaklığa alışkın olmayan kahve bitkilerinin, La Nina'nın yaşandığı dönemlerde ciddi zarar gördüğünü vurgulayarak, bununla birlikte El Nino'nun etkili olduğu yıllarda yaşanan sıcaklık artışlarının da kahve bitkisine zarar verebileceğine, verim ve kalitede düşüşler görülebileceğine dikkati çekti. "El Nino ve La Nina, kahve piyasasını etkilese de asıl mesele küresel iklim değişikliğiyle birlikte kahve üretim alanlarının daralması ve üretimin tüketimi karşılayamayacak olmasıdır." diyen Şekeroğlu, küresel ısınmanın devam etmesi durumunda gelecek 50 yıl içinde kahve üretim alanlarının yarıya yakınının elverişsiz hale gelebileceği tahminini paylaştı.

#7
Foto - Kahveseverleri üzen haber! Bakın iklim değişikliği onları nasıl etkiliyor

Şekeroğlu, şunları söyledi: "Bu durum kahve fiyatlarının hatırı sayılır bir biçimde artacağını, Robustaya göre daha aromalı ve kaliteli olan Arabica kahvelerine erişimin güçleşeceğini göstermektedir. Yükselen fiyatlar sonucu kahve harmanlarında Arabicaya göre düşük fiyatlı Robusta kahvelerinin oranının artması zaten alışılan kahve aromasını giderek yok ediyor. Bu aşamada kakule, muskat, vanilya ve tarçın gibi baharatlar veya çikolata benzeri ilavelerle aromalı kahvelerin tüketiciye sunulması piyasa oyuncularının ileriye dönük projeksiyonları arasında. Filtre kahve, espresso ve Türk kahvesi sevenleri ise maalesef zor günler bekliyor." Şekeroğlu, kahvenin sürdürülebilirliği açısından bireylerin neler yapabileceği hakkında, "Kahveye gereken değeri verip daha kontrollü tüketmek en makul yol gibi görünüyor. Ama en etkili çözüm küresel ısınmanın önüne geçmek olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Hyundai yetkiliden Türkiye pazarında otomobil piyasa değerlendirmesi! 1 milyonluk araç satışı mesajları
Otomotiv

Hyundai yetkiliden Türkiye pazarında otomobil piyasa değerlendirmesi! 1 milyonluk araç satışı mesajları

Hyundai Assan Genel Müdürü Murat Berkel, çok önemli açıklamalarda bulundu. Otomotiv sektörü için önemli mesaj verirken 'piyasalarda bir deği..
Son dakika... İçişleri Bakanlığı'ndan Ankara'daki bombalı saldırıya ilişkin açıklama
Gündem

Son dakika... İçişleri Bakanlığı'ndan Ankara'daki bombalı saldırıya ilişkin açıklama

İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü önündeki saldırıyı gerçekleştiren teröristlerden birinin PKK terör örgütü üyesi olduğunun belirl..
Bu da NASA'da merak edilen ilginç keşif heyecanı! Haber var: Bennu toprağında ‘esrarengiz toz’ bulundu!
Aktüel

Bu da NASA'da merak edilen ilginç keşif heyecanı! Haber var: Bennu toprağında ‘esrarengiz toz’ bulundu!

Dünyaca ünlü NASA'nın aracı 100 binlerce araştırma sonucu “Bennu” adlı göktaşından alıp Dünya'ya getirdiği toprak örneğinde, dünyanın bilinm..
Dolar kuru, altın ve euro yıl sonunda gerçek fiyatlar ne olacak! Uzman bilgi verdi: güncel 1 Ekim 2023 fiyatı
Ekonomi

Dolar kuru, altın ve euro yıl sonunda gerçek fiyatlar ne olacak! Uzman bilgi verdi: güncel 1 Ekim 2023 fiyatı

Dolar, Euro gibi evrensel para birimleriyle ve altın kuruyla ilgilenen yatırımcı ve vatandaşlar, arama motorlarında döviz ve altın kurlarını..
Laikçi özgürlüğe bakın! Anneden başörtülü geline çirkin saldırı
Sosyal Medya

Laikçi özgürlüğe bakın! Anneden başörtülü geline çirkin saldırı

Hangi ülkede olduğu bilinmeyen bir düğünde, gelinin başörtüsü takma kararı annesi tarafından öfkeyle karşılandı. Anne, herkesin gözü önünde ..
İşte İstanbul için son anket! Sonuçlar tam bomba
Siyaset

İşte İstanbul için son anket! Sonuçlar tam bomba

Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu, İstanbul için yapılan son anket sonuçlarını açıkladı.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23