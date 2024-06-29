Kahvaltı sofralarına 3 bin rakımdan gelen lezzet

Damaklarda kendine özel bir yer edinen Erzincan Tulum Peynirinin vazgeçilemeyen lezzetinde Erzincan’ın 3 bin metre yükseklikte yer alan yaylalarında yetişen bitkilerin de, bu bitkilerle beslenerek o aromayı sütüne ortak eden akkaraman koyununun da, mayalamada kullanılan Kemah tuzu ve şirdenin de, bu mükemmel lezzeti üreterek sofralarımıza taşıyan nasırlı ellerin de elbette hakkı var. Mayıs ayında bu yana Erzincan’ın yaylalarında üretilen tulum peynirleri bu aralarda tüketicilerin beğenisine sunulacak. Yüzölçümünü üçte biri mera ve yaylalardan oluşan Erzincan’da, binlerce kişiye istihdam sağlayan Erzincan Tulum Peyniri sektörü hakkında şu bilgiler verildi: “Yılda yaklaşık 5-6 bin ton üretilen ve kendine has bir lezzeti olan tulum peyniri, yöredeki firmalarca Erzincan'ın yanı sıra başta İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere ülkenin birçok kentinde de sofralara lezzet katıyor. Erzincan ülkede küçükbaş hayvancılık açısından önde gelen illerden biri konumunda. Coğrafi işareti bulunan ürünlerinden birisi olan tulum peyniri yaylalarda, otlaklarda, meralarda otlayan akkaraman koyunlarından elde ediliyor. Peynirin lezzeti, yüksek rakımlı meralarda otlayan koyunların sütünden elde edilmesinden kaynaklanıyor."