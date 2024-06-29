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Gıda
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Kahvaltı sofralarına 3 bin rakımdan gelen lezzet

2024-06-29 09:00:37
Kahvaltı sofralarına 3 bin rakımdan gelen lezzet

Yüksek rakımlı yaylalarda beslenen akkaraman koyunu ile kıl keçisinin sütünden üretilen coğrafi işaretli Erzincan tulum peyniri, olgunlaşma sürecinin ardından satışa sunuluyor. Yaz sezonunda kentteki zengin bitki örtüsüne sahip 3 bin rakımlı yaylalarda beslenen akkaraman ırkı koyun ve kıl keçisinden elde edilen süt, yöreye özgü Kemah tuzu ve doğal olarak yapılan şirden (peynir mayası) ile mayalanarak Erzincan tulum peyniri elde ediliyor. Coğrafi işaret alan yöreye özgü tulum peyniri, 3-4 aylık olgunlaşma sürecinin artından kahvaltı sofralarını süslemeye hazır hale geliyor.

#1
Foto - Kahvaltı sofralarına 3 bin rakımdan gelen lezzet

Erzincan Tulum Peyniri asırlardan bu yana kahvaltı sofralarını süsleyen, kuşaklar boyunca vazgeçilemeyen bir lezzet. İlk ne zaman, nerede, nasıl üretildi, keçi ya da koyun derisinden yapılan tulumlara basmak nereden kimin aklına geldi bilinmez ama Fırat’ın sularıyla yıkanan, onlarca kavime yurt olan bu kadim topraklar, böylesine mükemmel bir lezzeti miras bırakmıştır Anadolu’nun çocuklarına. Erzincan ile özdeşleşmiş, ünü tüm ülkede bilinen ve tüketicilerden her daim tam not alan Erzincan Tulum Peyniri, üç kıtaya hükmeden Osmanlı Padişahlarından tutun da Anadolu’nun dört bir yanındaki her haneye uğramış, lavaş ve çayla birlikte mükemmel bir üçlü oluşturmuştur. Bu üçlüye kimi zaman Kemah’ın cevizi, kimi zaman Cimin’in üzümü ya da Erzincan’ın yerli domatesleri eşlik etmiştir sofralarda.

#2
Foto - Kahvaltı sofralarına 3 bin rakımdan gelen lezzet

Damaklarda kendine özel bir yer edinen Erzincan Tulum Peynirinin vazgeçilemeyen lezzetinde Erzincan’ın 3 bin metre yükseklikte yer alan yaylalarında yetişen bitkilerin de, bu bitkilerle beslenerek o aromayı sütüne ortak eden akkaraman koyununun da, mayalamada kullanılan Kemah tuzu ve şirdenin de, bu mükemmel lezzeti üreterek sofralarımıza taşıyan nasırlı ellerin de elbette hakkı var. Mayıs ayında bu yana Erzincan’ın yaylalarında üretilen tulum peynirleri bu aralarda tüketicilerin beğenisine sunulacak. Yüzölçümünü üçte biri mera ve yaylalardan oluşan Erzincan’da, binlerce kişiye istihdam sağlayan Erzincan Tulum Peyniri sektörü hakkında şu bilgiler verildi: “Yılda yaklaşık 5-6 bin ton üretilen ve kendine has bir lezzeti olan tulum peyniri, yöredeki firmalarca Erzincan'ın yanı sıra başta İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere ülkenin birçok kentinde de sofralara lezzet katıyor. Erzincan ülkede küçükbaş hayvancılık açısından önde gelen illerden biri konumunda. Coğrafi işareti bulunan ürünlerinden birisi olan tulum peyniri yaylalarda, otlaklarda, meralarda otlayan akkaraman koyunlarından elde ediliyor. Peynirin lezzeti, yüksek rakımlı meralarda otlayan koyunların sütünden elde edilmesinden kaynaklanıyor."

#3
Foto - Kahvaltı sofralarına 3 bin rakımdan gelen lezzet

Öte yandan Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu’da Heybeli Yaylası'nı ziyaret ederek, tulum peyniri üretiminin yayladaki aşamaları hakkında Erzincan Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı İbrahim Karakuş ve üreticilerden bilgi aldı. Erzincan Tulum Peynirinde belirli bir standartın oluşturulması ve markalaşmaya gidilmesinin önemine değinen Vali Aydoğdu, "Coğrafi İşaret Tescil Belgesi şartlarına uygun tulum peyniri üretimini arttırmak istiyoruz. Bu amaçla; Erzincan Yöresel A.Ş. kuruldu. Şirket ile bu yaylamızdaki sürü sahipleri arasında anlaşma yapılarak tescil şartlarına uygun peynir üretim çalışmaları başladı. Erzincan Yöresel A.Ş. tarafından üretilecek ve Erzincan markasını taşıyacak tulum peyniri bu yıl satışa sunulacak. Emeği geçenlere teşekkür ediyor, hem üreticilerimiz için hem de şehrimiz için hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

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