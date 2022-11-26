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Dünya
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Kadına şiddet olayları Berlin'i karıştırdı!

2022-11-26 15:39:26
Kadına şiddet olayları Berlin'i karıştırdı!

Almanya’nın başkenti Berlin’de 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü çerçevesinde kadına şiddet protesto edildi. Birleşmiş Milletler tarafından 1999 yılında ilan edilen "25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" çerçevesinde dünya genelinde gösteriler yapılıyor. Almanya’da da tüm dünyada olduğu gibi şiddete maruz kalan kadınlara dikkat çekildi. Başkent Berlin’de "Terre Des Femes" adlı sivil toplum kuruluşu tarafından tarihi Brandenburg Kapısı önünde düzenlenen gösteride kadınlar taşıdıkları pankartlarla, kadına karşı işlenen suçları ve uygulanan şiddeti protesto etti.

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Foto - Kadına şiddet olayları Berlin'i karıştırdı!

Gösteride yapılan konuşmalarda, aile içi şiddetin Almanya'da en sık rastlanan insan hakları ihlallerinden biri olduğu vurgulandı. Almanya'da her 4 kadından birinin hayatında en az bir kez aile içi şiddete maruz kaldığına dikkat çeken konuşmacılar, bu kadınların çoğunun şiddeti bir kez yaşamadığını, hem kadınların hem de çocuklarının uzun yıllarca şiddete maruz kaldığını söyledi. Gösteriye katılan protestocular, kadına yönelik şiddetin bütün kültürleri, yaş gruplarını, toplumun tüm katmanlarını kapsayan ve kökü çok derinlere uzanan bir problemin yansıması olduğunu ifade etti. Göstericiler, kadınların şiddete yanlış zamanda yanlış yerde bulunduğu için maruz kalmadığını yalnızca kadın olduğu için şiddete uğradıklarını belirtti. Gösteriye katılımın beklenenden az olduğu gözlemlenirken, kadınların eylemine az sayıda erkek de destek verdi.

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Foto - Kadına şiddet olayları Berlin'i karıştırdı!

Almanya’da her 3 günde bir kadın öldürülüyor Almanya Federal Aile Bakanı Lisa Paus’un kadına yönelik şiddete karşı açıkladığı rapora göre, Almanya'da her saat ortalama 13 kadın, partner şiddeti yaşıyor. Neredeyse her gün bir kadının öldürülmeye çalışıldığı Almanya’da her 3 günde bir kadın, eşi/sevgilisi ya da eskiden birlikte olduğu erkek tarafından öldürülüyor. Güncel verilere göre, Almanya'da şiddet mağdurlarının sayısı son 5 yılda yüzde 3,4 artarak ve 138 bin 893'ten 143 bin 604'e yükseldi. Şiddet ağırlıklı olarak kadınları etkilerken, failleri ise çoğunlukla erkek. 2021'de kurbanların yüzde 80,3'ü kadın, şüphelilerin ise yüzde 78,8'i erkek olarak kayıtlara geçti.

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