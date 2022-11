Kadına şiddet olayları Berlin'i karıştırdı!

Almanya’da her 3 günde bir kadın öldürülüyor Almanya Federal Aile Bakanı Lisa Paus’un kadına yönelik şiddete karşı açıkladığı rapora göre, Almanya'da her saat ortalama 13 kadın, partner şiddeti yaşıyor. Neredeyse her gün bir kadının öldürülmeye çalışıldığı Almanya’da her 3 günde bir kadın, eşi/sevgilisi ya da eskiden birlikte olduğu erkek tarafından öldürülüyor. Güncel verilere göre, Almanya'da şiddet mağdurlarının sayısı son 5 yılda yüzde 3,4 artarak ve 138 bin 893'ten 143 bin 604'e yükseldi. Şiddet ağırlıklı olarak kadınları etkilerken, failleri ise çoğunlukla erkek. 2021'de kurbanların yüzde 80,3'ü kadın, şüphelilerin ise yüzde 78,8'i erkek olarak kayıtlara geçti.