Kadına şiddet olayları Berlin'i karıştırdı!

Gösteride yapılan konuşmalarda, aile içi şiddetin Almanya'da en sık rastlanan insan hakları ihlallerinden biri olduğu vurgulandı. Almanya'da her 4 kadından birinin hayatında en az bir kez aile içi şiddete maruz kaldığına dikkat çeken konuşmacılar, bu kadınların çoğunun şiddeti bir kez yaşamadığını, hem kadınların hem de çocuklarının uzun yıllarca şiddete maruz kaldığını söyledi. Gösteriye katılan protestocular, kadına yönelik şiddetin bütün kültürleri, yaş gruplarını, toplumun tüm katmanlarını kapsayan ve kökü çok derinlere uzanan bir problemin yansıması olduğunu ifade etti. Göstericiler, kadınların şiddete yanlış zamanda yanlış yerde bulunduğu için maruz kalmadığını yalnızca kadın olduğu için şiddete uğradıklarını belirtti. Gösteriye katılımın beklenenden az olduğu gözlemlenirken, kadınların eylemine az sayıda erkek de destek verdi.