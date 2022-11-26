2022-11-26 15:39:26 Kadına şiddet olayları Berlin'i karıştırdı!
Almanya’nın başkenti Berlin’de 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü çerçevesinde kadına şiddet protesto edildi. Birleşmiş Milletler tarafından 1999 yılında ilan edilen "25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" çerçevesinde dünya genelinde gösteriler yapılıyor. Almanya’da da tüm dünyada olduğu gibi şiddete maruz kalan kadınlara dikkat çekildi. Başkent Berlin’de "Terre Des Femes" adlı sivil toplum kuruluşu tarafından tarihi Brandenburg Kapısı önünde düzenlenen gösteride kadınlar taşıdıkları pankartlarla, kadına karşı işlenen suçları ve uygulanan şiddeti protesto etti.