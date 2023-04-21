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Kadıköy'de korku dolu anlar

2023-04-21 20:20:51
Kadıköy'de korku dolu anlar

İstanbul Kadıköy'de kökleri çürüyen ağaç park halindeki iki otomobilin üzerine devrildi. 2 otomobilde hasar meydana geldi.

#1
Foto - Kadıköy'de korku dolu anlar

Olay, saat 17.30 sıralarında Suadiye Mahallesi, Akın Çıkmazı Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre kökünden çürüyen ağaç park halindeki iki otomobilin üzerine devrildi.

#2
Foto - Kadıköy'de korku dolu anlar

Yaşanan olayda ölen yada yaralanmaz olmazken, otomobillerde hasar meydana geldi. Çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

#3
Foto - Kadıköy'de korku dolu anlar

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri otomobillerin üzerine devrilen ağacı keserek kaldırdı.

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