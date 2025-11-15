Japonya’dan yeni bilimsel hamle: Yapay zekâ artık düşündüklerinizi kelime kelime yazabilecek

Bu algoritma, katılımcılar yeni videolar izlerken veya hatırlarken beyin aktivitelerini çözümleyerek metin üretmeyi başardı. Teknoloji, dil ile ilgili beyin bölgelerinde hasar olan kişiler için de kullanılabiliyor; bu da afazi veya ALS gibi konuşma yetisini etkileyen hastalıklarda potansiyel yardım sağlıyor. Uzmanlar, yöntemin ayrıca sözel iletişim zorluğu yaşayan otistik bireyler için de önemli bir adım olabileceğini belirtiyor.