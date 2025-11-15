Haber Merkezi Giriş Tarihi: Japonya’dan yeni bilimsel hamle: Yapay zekâ artık düşündüklerinizi kelime kelime yazabilecek
Japonya'da bir bilim insanı, beyin tarama yöntemlerini ve yapay zekâyı (AI) birleştirerek bir insanın zihinsel görüntülerini ve bunların ilişkilerini yansıtan açıklayıcı metinlere dönüştüren devrim niteliğinde bir teknik geliştirdi. Science Advances dergisinde yayımlanan bu "zihin altyazısı" yöntemi, daha önce zorlu bir görev olarak görülen, karmaşık görsel düşünceleri dile dökme sorununu aşmayı hedefliyor.