  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

TFF Başkanı bahisçilerin hiç hoşuna gitmeyecek açıklamayı yaptı... Çok az kaldı: Bahis soruşturması ne zaman bitecek?

Japonya’dan yeni bilimsel hamle: Yapay zekâ artık düşündüklerinizi kelime kelime yazabilecek

Yeni sahipleri herkesi şaşırttı denilecek: Sara giderse olacak gibi... İlgili gelişme!

Filistin’e destek etkinliğine yoğun ilgi

Beşiktaşlı taraftarlar yandı! Şampiyonluk planını suya düşürecek hamleyi duyurdular: 'Kurtaramam' diyerek...

Erzurum’da hava bir anda değişti! Palandöken sabahına kar sürprizi

Rum Başpiskopos'tan küstah sözler! KKTC'nin 42. yıl dönümünde Türkiye'ye saldırdı! Skandal paylaşım

Bilim insanları açıkladı: Badem yaşlanmayı durduruyor! Sadece günde 60 gramı... Önemli açıklamalar

ATM'lere bu saatlerde kartını sokanlar yandı: Ne para çekin ne de yatırın
Teknoloji-Bilişim
8
Yeniakit Publisher
Japonya’dan yeni bilimsel hamle: Yapay zekâ artık düşündüklerinizi kelime kelime yazabilecek

Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Japonya’dan yeni bilimsel hamle: Yapay zekâ artık düşündüklerinizi kelime kelime yazabilecek

Japonya'da bir bilim insanı, beyin tarama yöntemlerini ve yapay zekâyı (AI) birleştirerek bir insanın zihinsel görüntülerini ve bunların ilişkilerini yansıtan açıklayıcı metinlere dönüştüren devrim niteliğinde bir teknik geliştirdi. Science Advances dergisinde yayımlanan bu "zihin altyazısı" yöntemi, daha önce zorlu bir görev olarak görülen, karmaşık görsel düşünceleri dile dökme sorununu aşmayı hedefliyor.

#1
Foto - Japonya’dan yeni bilimsel hamle: Yapay zekâ artık düşündüklerinizi kelime kelime yazabilecek

Düşünce kontrolü ve zihin okuma bilim kurgu olmaktan çıkıyor. Japon bilim insanı Tomoyasu Horikawa tarafından geliştirilen ve CNN tarafından "zihin altyazısı" olarak adlandırılan yeni bir yöntem, nörobilim ve yapay zekâ entegrasyonunda önemli bir kilometre taşını temsil ediyor.

#2
Foto - Japonya’dan yeni bilimsel hamle: Yapay zekâ artık düşündüklerinizi kelime kelime yazabilecek

Japonya'da bir bilim insanı, beyin tarama yöntemlerini ve yapay zekâyı kullanarak bir insanın zihinsel görüntülerini doğru ve açıklayıcı cümlelere dönüştüren bir teknik geliştirdi.

#3
Foto - Japonya’dan yeni bilimsel hamle: Yapay zekâ artık düşündüklerinizi kelime kelime yazabilecek

Science Advances dergisinde yayımlanan çalışmanın yazarı Tomoyasu Horikawa'ya göre, beyin aktivitesinin taramalarını kullanarak düşündüğümüz kelimeleri metne çevirmede ilerleme kaydedilmiş olsa da karmaşık zihinsel görüntülerimizi dile dönüştürmek zorlu bir görev olarak ortaya çıktı. Ancak CNN'in haberine göre; Horikawa'nın “zihin altyazısı” olarak bilinen yeni yöntemi, yapay zekâ kullanarak beyindeki nesneler, yerler, eylemler ve olaylar gibi görsel ayrıntılarla bunların arasındaki ilişkiler hakkındaki bilgileri yansıtan açıklayıcı metinler üretiyor.

#4
Foto - Japonya’dan yeni bilimsel hamle: Yapay zekâ artık düşündüklerinizi kelime kelime yazabilecek

ÇALIŞMA NASIL YAPILDI? NTT'nin İletişim Bilimleri Laboratuvarları'nda araştırmacı olan Horikawa, 22 ila 37 yaşları arasında Japonca ana dili konuşan dört erkek ve iki kadının beyin aktivitelerini analiz ederek çalışmaya başladı. Katılımcılar, nesneler, sahneler ve eylemler arasında içeriği değişen, saniye uzunluğunda ve ses içermeyen 2 bin 180 videoyu izledi.

#5
Foto - Japonya’dan yeni bilimsel hamle: Yapay zekâ artık düşündüklerinizi kelime kelime yazabilecek

Horikawa, video kliplerle ilgili taranan beyin aktivitesini sayısal dizilerle eşleştirmek için "kod çözücüler" olarak bilinen ayrı ve daha basit yapay zekâ modelleri eğitti.

#6
Foto - Japonya’dan yeni bilimsel hamle: Yapay zekâ artık düşündüklerinizi kelime kelime yazabilecek

Daha sonra, kod çözücüleri kullanarak, katılımcıların yapay zekânın eğitim sürecinde karşılaşmadığı videoları izlerken veya hatırlarken beyin aktivitelerini yorumladı. Kod çözülen beyin aktivitesine en uygun kelime dizilerini aşamalı olarak oluşturmak için başka bir algoritma daha oluşturuldu.

#7
Foto - Japonya’dan yeni bilimsel hamle: Yapay zekâ artık düşündüklerinizi kelime kelime yazabilecek

Bu algoritma, katılımcılar yeni videolar izlerken veya hatırlarken beyin aktivitelerini çözümleyerek metin üretmeyi başardı. Teknoloji, dil ile ilgili beyin bölgelerinde hasar olan kişiler için de kullanılabiliyor; bu da afazi veya ALS gibi konuşma yetisini etkileyen hastalıklarda potansiyel yardım sağlıyor. Uzmanlar, yöntemin ayrıca sözel iletişim zorluğu yaşayan otistik bireyler için de önemli bir adım olabileceğini belirtiyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Rusya oyunbozanlık yaptı! Türkiye durdurdu
Ekonomi

Rusya oyunbozanlık yaptı! Türkiye durdurdu

Türkiye ile Rusya arasındaki feribot seferleri Moskovalı yetkililerin oyunbozan tavrı nedeniyle askıya alındı. Türk gemisini Soçi'ye almayan..
TOKİ 500 bin konut projesinde kritik değişiklik! Başvuru artık caiz olacak
Gündem

TOKİ 500 bin konut projesinde kritik değişiklik! Başvuru artık caiz olacak

Fatih Kalender Hoca, TOKİ’nin 500 bin Konut projesine ilişkin yapılan üst düzey görüşmeler sonucunda sözleşmede bazı maddelerin değiştirilec..
"Mustafa Kemal de mi, İnönü de mi okuma yazma bilmiyordu" Dindarlara hakaret eden bir cumhurbaşkanı adayı daha çıktı
Gündem

“Mustafa Kemal de mi, İnönü de mi okuma yazma bilmiyordu” Dindarlara hakaret eden bir cumhurbaşkanı adayı daha çıktı

Sosyal medyada dindarlara hakaret eden bir cumhurbaşkanı adayı daha kafasını çıkardı. "Abdülhamid döneminde okul mu vardı?" diyerek cehaleti..
Arınç’ın cezaevi ziyaretindeki sözler kulisleri salladı! Gözler tahliye ihtimaline çevrildi
Gündem

Arınç’ın cezaevi ziyaretindeki sözler kulisleri salladı! Gözler tahliye ihtimaline çevrildi

Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç’ın Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala’yla yaptığı cezaevi görüşmesi siyaset koridorlarını hareketlendirdi. A..
Erdoğan’ın Gazze hamlesi ile İsrail köşeye sıkıştı. ‘Kendimizi Türk Boğazı’nda bulabiliriz'
Gündem

Erdoğan’ın Gazze hamlesi ile İsrail köşeye sıkıştı. ‘Kendimizi Türk Boğazı’nda bulabiliriz'

İsrailli uzman Kobi Michael, Türkiye'nin Gazze hamlesinin İsrail'i köşeye sıkıştıracağını ifade ederken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2 hedefi ol..
AYM Başkanı Kadir Özkaya kürsüde ağladı: Öyle bir yaşayalım ki vakti geldiğinde Hazreti Allah bizi...
Gündem

AYM Başkanı Kadir Özkaya kürsüde ağladı: Öyle bir yaşayalım ki vakti geldiğinde Hazreti Allah bizi...

Anayasa Mahkemesi (AYM) Başkanı Kadir Özkaya, Malatya İnönü Üniversitesi’nin akademik açılış töreninde yaptığı konuşmada Öyle bir yaşayalım ..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23