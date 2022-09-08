İzmir'de müthiş görüntüler

Kızıyla birlikte sergiyi gezen Aslı Kızıldağ ise özellikle sergi için geldiklerini ve burada çok aydınlatıcı bilgiler edindiklerini kaydetti. Çocuklar için çok aydınlatıcı bir sergi olduğunu aktaran Kızıldağ, "Kızım için çok etkileyici oldu. İlerleyen zamanlarda belki askeriyeyle ilgili bir alana yönelebilir. Burada askerlerimizin yaşadığı duyguları, o anları, üzüntülerini, sevinçlerini hissettim. Araçların içine girdiğimde kendimi onlarla hissettim. Serginin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ederiz." dedi.