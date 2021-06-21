2021-06-21 09:00:24 İzmir'de içtikleri şebeke suyundan zehirlenen çok sayıda vatandaş hastanelere koştu
İzmir'in Buca ilçesinde, içtikleri şebeke suyunun ardından rahatsızlandığı ileri sürülen aralarında çoğu çocuğun olduğu çok sayıda kişi hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavileri tamamlanan çoğu vatandaş taburcu edilirken olayla ilgili İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'nden ise kısa süreli yaşanan arıza nedeniyle yaşanan sorunun insan sağlığına olumsuz bir etkisinin bulunmadığına yönelik açıklama geldi.