İtalyan marka SWM iki SUV modeliyle 1 milyonun altında rekabetçi fiyatıyla Türkiye’de! İtalyan tasarımı Alman mühendisliğiyle buluştu!

SWM G01, sınıfının teknolojik sınırlarını zorlarken, bir üst sınıfa göz kırpan boyutlarıyla dikkatleri üzerine çekiyor. Sürüş keyfini pratik bir SUV kullanmanın rahatlığıyla birleştiren G01 modeli, her ayrıntısıyla İtalyan otomotiv mühendisliğinin tutkusunu ve yenilikçi tarzını yansıtıyor. İtalyan tasarım karakterini güçlendiren ön ızgara, akıcı çizgileri ve aerodinamik unsurlarıyla güçlü görünüme ve verimliliğe katkıda bulunuyor. Sürüş keyfi yüksek bir model olan SWM G01, tamamen LED aydınlatma sistemi, arka hava girişleri ve standart olarak sunulan 18 inçlik çift renkli alüminyum jantları ile tasarımını güçlendirirken sportif karakterini bir adım daha öne çıkarıyor. Arka bölümde yer alan köpek balığı yüzgeci anten, aracın tasarımına modern ve aerodinamik bir dokunuş katarak estetik bir işlevi yerine getiriyor. G01’in aerodinamik verimliliğini artırmak için geliştirilen arka hava girişi, kontrollü bir hava akışı sağlayarak Alman mühendisliğiyle geliştirilen 1.5T motorun soğutulmasını ve genel performansının iyileştirilmesini sağlıyor. 4670 mm uzunluğa, 1855 mm genişliğe ve 1740 mm yüksekliğe sahip olan G01, segment boyutlarını aşıyor ve 2750 mm’lik aks mesafesi ile hem daha iyi yol tutuş sağlıyor hem de yaşam alanının ferahlamasına olanak tanıyor. SWM G01, Türkiye'de Comfort ve Elite olmak üzere iki farklı donanımla satışa sunuldu. Comfort donanımında motor sadece 6 ileri manuel şanzımanla kombine edilirken, Elite donanım versiyonunda ise 7 ileri DCT şanzıman yer alıyor. SWM G01’de yer alan yenilikçi teknolojiler, pratik bir SUV'un sahip olması gereken ve günlük yaşamı kolaylaştıran birçok özelliği bir arada sunuyor. Göz kamaştırıcı 10” boyutundaki dokunmatik bilgi-eğlence sistemi bağlantı ihtiyaçlarına en iyi yanıtı verebilmek için Bluetooth teknolojisiyle donatılırken dahili navigasyon sistemiyle son teknoloji bir sürüş deneyimi sunuyor. Kullanımı kolay ve sezgisel 10” bilgi-eğlence sistemi Apple CarPlay ve Android Auto gibi gelişmiş bilgi-eğlence sistemlerini de destekliyor. İç mekâna adım attığınız andan itibaren beklentileri yeniden tanımlayan yüksek kaliteli malzemeler ve maksimum konfor için tasarlanan ergonomik koltuklar hem sürücünün hem de yolcuların yol yorgunluğunu en aza indiriyor. Özenle işlenmiş deri malzemeler, iç mekân kalitesinin artmasına yardımcı olurken G01’in kalite algısını bir üst seviyeye taşıyor. İç mekânda yer alan 5 adet Hi-Fi teknolojili hoparlör sistemi, en üst düzey ses deneyimi sunarken, sıkıcı yolculukları ortadan kaldırıyor.