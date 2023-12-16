İtalyan marka SWM iki SUV modeliyle 1 milyonun altında rekabetçi fiyatıyla Türkiye’de! İtalyan tasarımı Alman mühendisliğiyle buluştu!

SWM’nin içinde İtalyan ruhu taşıyan bir İtalyan markası olduğunu söyleyen SWM Denizaşırı Ülkeler Genel Müdürü Li Guo, “Şu anda pek çok tanınmış şirket kısmen veya tamamen Çinli yatırımcılara ait. Bu ortaklıklar iki tarafa da avantaj sağlıyor. SWM bu sinerjinin çok iyi bir örneği ve artık biz de SWM olarak Türkiye pazarında yerimizi aldık” dedi. Türkiye pazarının çok rekabetçi olduğunu ifade eden Li Guo, “Birçok küresel oyuncu Türkiye pazarında iyi ürünlerle yer alıyor. Ancak SWM modellerinin sağladığı genel pakete baktığımızda kendi pazarını bulacağını ve müşterisinin saygısını kazanacağını düşünüyoruz. SWM olarak Almanya, İspanya, İtalya, Portekiz, Arjantin ve Singapur dahil olmak üzere dünya çapında 30’dan fazla ülkede yer alıyoruz. 2023 yılı için toplam satış hacmimizin dünya çapında 240 bin adet araç seviyesinde olmasını bekliyoruz. Satışlarımız her yıl artmaya devam ediyor. Türkiye de küresel satışlarımıza önemli katkı sağlayacak” diye konuştu. SWM’i Türkiye’de temsil eden ATMO Grubu’nun Türkiye CEO’su Anton Chernov ise, tasarım, kalite ve fiyat açısından SWM modellerinin segmentlerinin en iyi fiyat-performans oranını sunduğunu kaydetti. SWM modellerinin İtalya’da tasarlandığını vurgulayan Anton Chernov, “Araçlarımız Alman teknolojisi ve mühendisliğini kullanıyor. Yüksek donanım özelliklerine sahip SWM modelleri rakiplerine kıyasla çok daha geniş dingil mesafesi ve gövde boyutuyla da öne çıkıyor. Gerçek İtalyan tasarımının yanı sıra aracın kalitesi ve boyutlarının büyüklüğü, aile odaklı müşteriler tarafından çok sevilecek. SWM modelleri sadece pratik modeller olmakla kalmayıp, aynı zamanda sportif ve şık bir görünüme de sahip olduklarından çok daha geniş bir kitleye hitap edecekler. Araçlarımızın aileler tarafından çok beğenileceğinden eminiz” dedi. SWM’in SUV segmentinde yer alan en dengeli otomobilleri sunduğuna işaret eden Anton Chernov, şöyle devam etti: “SWM, şık bir otomobil arayışı içerisinde olanlar için İtalyan tasarımını, teknoloji arayan müşteriler için Alman teknolojilerini sunuyor. G01 ve G01F’nin ön siparişlerini toplamaya bu ay başladık. İlk teslimatlar ise ocak ayında yapılacak. 2024’ün ilk çeyreğinde de ürün gamımızı, 3’ü SUV ve 1’i de ticari araç olmak üzere 4 yeni modelle genişleteceğiz. Türkiye pazarında hedefimiz 2024 yılında ilk 20 marka arasında yer almak. Orta vadede hedefimiz ise Türkiye’de en fazla tercih edilen ilk 10 marka arasında yer almak. Kısa vadede Türkiye'nin büyük şehirlerindeki organizasyon yapımızı tamamlamayı planladık. Buna göre İstanbul ve Ankara'da satış ve satış sonrası hizmetleri verecek bayilerimiz ocak ayında tamamen hazır olacak. Ardından 2024 yılı sonuna kadar 12 farklı şehirde toplam 14 bayi açmayı planlıyoruz” dedi.